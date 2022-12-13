Зеленського в Херсоні закидають лайкою? Відео сфабриковане

Запис, популярний спочатку в російському, а тепер і в польському інтернеті, показує, що житель Херсона начебто вигукує лайку на адресу прибулого з візитом українського президента. Однак це змонтоване відео - в оригіналі чути інше.

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Після того, як у середині листопада президент України Володимир Зеленський відвідав Херсон, мережа рясніла фотографіями та відео, які задокументували цей візит. Він був там через три дні після того, як російські війська відступили з міста та всього правого берега Дніпра. У мережу виклали відео з вулиць і площ Херсона, на яких видно захоплені натовпи з синьо-жовтими прапорами, мешканців, які співають гімн України та обіймають українських воїнів. З не меншим ентузіазмом 14 листопада зустріли й Володимира Зеленського.

Президент з'явився на одній із центральних точок міста - на площі Свободи. Перед приміщенням обласної адміністрації урочисто підняли український прапор. Зеленський виступив перед українськими військовими. "Ми йдемо вперед. Ми готові до миру, миру для нашої країни", - запевнив він. Зеленський відповів на запитання журналістів, а також зустрівся з місцевими жителями, які натовпом зібралися на площі і вітали його.

У соцмережах з'явилося відео, зняте, скоріш за все, на телефон - бачимо, як один із місцевих начебто ображає президента. Видно, що Зеленський стоїть на площі Свободи в оточенні військових. До того, хто веде запис, він повернутий спиною. Він махає людям, що стоять на одному з балконів. Однак замість захоплених вигуків на відео чути чоловічий голос, який здалеку вигукує нецензурні слова російською мовою, які можна перекласти польською: "Spie****aj, pe***e". Потім великий план президента. У нього стурбований вираз обличчя, і цей настрій посилюється характерним звуком, який часто використовують у фільмах, щоб підкреслити, що щось пішло не так. Автор, редагуючи запис, також додав напис російською мовою "Глупо вышло".

FAŁSZ Posty z filmem, na którym ktoś miał wulgarnie krzyczeć w stronę ukraińskiego prezydenta Twitter/VK.com

"Слухай правду від людей, клятий клоуне"

Відео користується популярністю в інтернеті. У російській соцмережі VK.com (раніше ВКонтакте) у нього десятки тисяч переглядів. Для інтернет-користувачів це можливість познущатися над президентом України. Один із них опублікував це відео з коментарем: "Гаряча зустріч Зеленського в Херсоні…Ти чого соромишся? Послухай правду від людей, клоуне клятий!" (переклад ред.). Відео також поширюється польськими соцмережами. "Привітання Зеленського в Херсоні від українського патріота. Чоловік із вікна кричить: "Spie****aj, pe***e". Доля чоловіка невідома", - прокоментували 16 листопада в одному з анонімних акаунтів (оригінальний текст посту). "Шкода цього чоловіка. Напевно буде виколупування, колоття, розтягування. Стандартно по упівськи тобто по українськи"; "Але ж в Херсоні всі мали радіти звільненню міста", - це інші коментарі з польського сегменту Twitter.

Проте, як ми встановили, запис був просто сфабрикований для очорнення президента України.

Запис фальшивий. Як його зробили?

Матеріалів, які б показували популярну в мережі сцену з президентом України повністю, ми не знайшли. Але знайшли чіткий кадр людей на балконі, яким махає Зеленський. Це дві жінки і чоловік, який тримає на руках маленького хлопчика. Вони посміхаються і радісно махають президенту. Навряд чи звідти міг пролунати вульгарний вигук. Та й чи пролунав взагалі?

Ми перешукали мережу аби знайти записи Зеленського на площі Свободи 14 листопада. Ми знайшли багато відео та фото, але лише з жителями, які захоплені президентом і радісно його вітають. Серед іншого й запис, який виявився оригіналом популярного зараз у російській мережі. 14 листопада його опублікували в різних соцмережах, у тому числі на Twitter білоруської опозиційної агенції Nexta. На оригінальному відео не чути ненормативної лексики, лише жінка, яка здалеку (ймовірно, з балкона) кричить українському президенту "Слава Україні!". А Зеленський та інші люди з його оточення відповідають: "Героям слава". Це добре чутно.

PRAWDA

Таким чином, запис із нецензурною лексикою, поширений у мережі, є монтажем: оригінальний звук видалено та додано інший. Йдеться про популярне в російській мережі відео, на якому російський бомж у дивному головному уборі вигукує ці ненормативні слова. Одна з копій цього відео була розміщена на YouTube дев'ять років тому.

Autor:Jan Kunert

Źródło: Konkret24