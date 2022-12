Зеленського в Херсоні закидають лайкою? Відео сфабриковане

czytaj dalej

Renault podróżowało małżeństwo z sześcioletnim synem. Wpadli w poślizg, zderzyli się z toyotą i zjechali do rowu. Strażacy musieli wyciąć drzewo, by się do nich dostać. Siedząca za kierownicą 31-latka zmarła na miejscu. Jej 36-letni mąż zmarł dzień później w szpitalu. Chłopiec jest w ciężkim stanie.