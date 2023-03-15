Збирали кошти на "Байрактар", а виробник віддав його безкоштовно. Вже відомо, куди підуть гроші

За кошти, зібрані для Bayraktar, який виробник передав безкоштовно, Україна отримає 100 автомобілів, у тому числі швидкої допомоги, "набори виживання" для цивільного населення, дві пересувні майстерні, а також буде дофінансування будівництво пересувного навчально-тренувального центру, - поінформував організатор збірки Славомір Сєраковський.

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Влітку минулого року за ініціативи публіциста Славоміра Сераковського відбувся збір коштів на закупівлю для України військового безпілотника Bayraktar TB2. За місяць збір досяг мети - 22,5 мільйона злотих. Турецький виробник безпілотників вирішив віддати машину українцям безкоштовно, не беручи коштів з польської збірки. Сєраковський повідомив, що зібрані гроші будуть передані на допомогу українцям. Уже перераховано п’ять мільйонів злотих на мобільний навчальний центр.

Bayraktar Sławomir Sierakowski/Facebook

У середу Сєраковський повідомив про решту закупівель на зібрані гроші. Перша з них - це сотня автомобілів, у тому числі 25 карет швидкої допомоги за 7,9 мільйона злотих. Частину автомобілів, повідомив публіцист, планують використовувати як пересувні польові кухні у розбомблених прифронтових містах і селах.

Наступна мета - 500 "наборів виживання" для "сімей, які живуть у найбільш небезпечних районах без доступу до електроенергії та тепла". У наборах - теплий одяг, спальні мішки, аптечка, ліхтарик і ручна радіостанція для виклику допомоги. На ці комплекти витратили 4,7 мільйона злотих.

2,6 мільйона злотих було спрямовано на придбання двох пересувних майстерень.

- Це дві потужні фури, пофарбовані в колір хакі, кожна з двома напівпричепами, гідравлічними підйомниками, які пристосовані для ремонту зламаної техніки, зокрема гаубиць або танків, - пояснив Сєраковський.

2,34 мільйона злотих решти надійшли безпосередньо на рахунок Збройних Сил України.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl