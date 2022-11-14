Потрібні свічки, ковдри та спальні мішки. Триває збір пожертвувань для мешканців розстріляного Ізюма

Фундація Redemptoris Missio з Познані організувала збір свічок, ковдр і спальних мішків для жителів українського Ізюма, будинки яких були зруйновані внаслідок війни. Із наближенням зими це речі першої необхідності, на які жителі дуже розраховують. Після російського обстрілу в Ізюмі українці живуть у підвалах розбомблених будинків, де важко забезпечити тепло.

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Познанські волонтери збирають свічки, ковдри, спальні мішки та теплі речі, які відправлять до мешканців Ізюма на сході України. Це місто під Харковом, яке сильно постраждало від російських атак. Після обстрілів багато будинків було зруйновано, а українці змушені жити в підвалах розбомблених будівель.

А зараз жителя Ізюма з острахом чекають майбутньої зими. Відтак і виникла ідея організувати збір найнеобхідніших речей, які можуть зігріти. Акцію 'Світло для України" зініціювала фундація Redemptoris Missio.

Триває збір пожертвувань для мешканців розстріляного Ізюма TVN24

Збір подарунків для ізюмчан TVN24

Збірка для України в Познані. Ізюмські активісти приїдуть за подарунками

Як наголошує президент правління фундації Юстина Янєц-Пальчевська, питання опалення під час майбутньої зими є "головною проблемою".

- До нашої фундації прийшов Віталій Костенко. Це чоловік, якиц перші місяці війни провів там, на місці. Він увесь час пробув у підвалі з своєю матір'ю. Він розповів про те, як їм довелося грубо одягатися на ніч, як вони спали обнявшись, як не могли зігрітися вранці. Вони мусили ходити до лісу за деревиною, а цей ліс був замінований, - розповіла кореспонденту TVN24 Томашеві Каніку керівниця Redemptoris Missio. І додала, що "таке там коїться щодня", і зараз також.

Президентка фундації зазначила, що за зібраними подарунками до Польщі приїдуть активісти з міста Ізюм. В Україну хочуть привезти не лише теплі речі, ковдри чи спальні мішки, а й не менш необхідні генератори. - Ми вже маємо їх декілька, українці просять ще, - зізнається Янєц-Пальчевська.

Керівник Redemptoris Missio підкреслила, що українські активісти зараз допомагають мешканцям зруйнованого міста готуватися до зими. Наприклад, ставлять скло у вікна, насамперед - людям похилого віку.

В Ізюмі бракує світла. Потрібні свічки

Як повідомляв у вересні репортер TVN24 Павел Шот, після звільнення від російської окупації в Ізюмі бракувало електрики. Через два місяці з світлом все ще складна ситуація, то ж освітлення є такою ж гострою потребою, як і опалення. Звідси і назва всієї акції - "Світло для України".

Томаш Канік запропонував, що можна скористатися знижками на свічки після Дня всіх святих, і пожертвувати їх до збірки. - Звичайно, свічки дуже потрібні. Якщо хтось бажає допомогти, ми щиро заохочуємо вас це зробити, - підтвердила Янєц-Пальчевська.

Необхідні речі можна принести до садиби фундації на вулиці Юніковській 48 у Познані, з понеділка по п’ятницю, їх також збирають у познанських парафіях. Акція триватиме до кінця листопада.

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Autor:red.

Źródło: TVN24