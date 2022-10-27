Збір коштів на придбання трьох вертольотів для евакуації поранених бійців.  Мета - зібрати понад вісім мільйонів злотих

Триває збір коштів на придбання трьох гелікоптерів для евакуації поранених українських військових з поля бою. "Це зброя, рятувати яку необхідно", - сказано у описі збірки. Потрібно понад вісім мільйонів злотих. В почесному штабі збірки фігурують генерал Роман Полько та колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло, а серед її амбасадорів - Анна Димна, Ванда Трачик-Ставська, Кшиштоф Глобіш і Славомір Сєраковський.

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Повна назва збірки - "Польська громадянська скарбничка: озброюємо Україну". Кошти збирають у співпраці з "Фондом масових видовищ". Триватиме збір до кінця листопада. Станом на понеділок на 18:00 було зібрано понад 278 тис. злотих із 8 млн. 100 тис. злотих.

Як зазначено в профілі збірки, її кошти призначені на гвинтокрил для використання Головним управлінням розвідки України (ГУР). "Ми хочемо придбати три. Обладнання буде використовуватися для евакуації поранених бійців з поля бою. Це зброя порятунку. Вони захистять українських воїнів від смерті", - додано в описі. Як каже Божидар Пайонк з організаційного штабу збврки, "наразі це найбільша акція підтримки українських захисників у Польщі".

Збір коштів на придбання трьох вертольотів для евакуації поранених бійців

Потрібно понад вісім мільйонів злотих

"Вартість купівлі гелікоптера становить 570 тисяч доларів. Ми вирішили, що доцільно трохи підвищити цю суму через можливу зміну курсу валюти, тому встановили на рівні 2 700 000 злотих за одну штуку. Загалом це 8 100 000 злотих", - повідомили ініціатори.

Йдеться про вертоліт Мі-2АМ-1 з медичним обладнанням. "Це перевірена конструкція, модернізована та адаптована до поточних потреб. Нижча ціна гелікоптера зумовлена ​​тим, що обладнання виробляється в Україні українською компанією на особливих умовах. Розташування виробництва в Україні також означає легшн і дешевше обслуговування та доступ до запчастин, а в умовах війни це дуже важливо! Більш того, купуючи вертоліт в української компанії, ми підтримуємо місцеву промисловість, яка дає роботу звичайним людям. Це важливо, тому що війна вдарила по українській економіці і зробила багатьох людей безробітними", - читаємо далі.

Анна Димна, Ванда Трачик-Ставська, Кшиштоф Глобіш серед тих, хто підтримує збір коштів

"Кошти, які нам вдасться зібрати, будуть спрямовані на закупівлю вертольотів або запчастин вартістю, що дорівнює отриманій таким чином сумі. Якщо кошти, отримані від збору, перевищать 8 мільйонів злотих, надлишок буде спрямовано на закупівлю додаткових запчастин", - сказано в профілі збірки.

До почесного штабу збірки увійшли генерал Роман Полько та Ян Пєкло - колишній посол Польщі в Україні, а також Анна Димна, Ванда Трачик-Ставська, Кшиштоф Глобіш, Enej, Zakopower.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl