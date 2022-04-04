Бонєк з пропозицією допомоги українській команді

Розорена війною Україні має не надто багато сил перейматися плей-оф Чемпіонату Світу 2022 року у Катарі. У червні збірна країни зіграє прострочений матч проти Шотландії. Віце-президент УЄФА Збігнєв Бонєк радить, що може зробити PZPN (Польська футбольна спілка), щоб допомогти українцям краще підготуватися до цієї зустрічі.

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Через вторгнення росіян українська команда не змогла взяти участь у березневому плей-офф зі Шотландією. Якщо б наші східні сусіди виграли, то у фіналі їх чекає Уельс.

Бонєк з пропозицією

Бонєк придумав, як допомогти українцям у цей важкий час. "Невелика підказка: якщо ми хочемо допомогти Україні у плей-офф, давайте влаштуємо їм тренувальні збори у Польщі. Кошти знайдуться. Це був би красивий, конкретний жест" - запропонував діяч європейського футбольного штабу у Twitter.

Польська футбольна асоціація, до якої де-факто звернувся її колишній президент, досі не відповіла на пропозицію Бонєка. Досі немає й офіційного рішення ФІФА щодо дати плей-офф з Україною, хоча Світова федерація повідомила, що він відбудеться у червні. Відомо натомість, з ким Україна могла б поборотися на чемпіонаті світу. Отож вона або Шотландія чи Уельс увійдуть до групи B, до якої вже входять Англія, США та Іран.

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Autor:Ред.

Źródło: eurosport.pl