TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Завершуються державні програми для тих, хто допомагає біженцям. Поляки "постануть перед дилемою"

1 czerwca 2022, 16:21

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Sylwia
Piestrzyńska
Źródło:
TVN24
Program świadczeń dla przyjmujących uchodźców nie zostanie przedłużony
Program świadczeń dla przyjmujących uchodźców nie zostanie przedłużonyTVN24
wideo 2/10
TVN24Program świadczeń dla przyjmujących uchodźców nie zostanie przedłużony

У Польщі завершуються державні програми підтримки тих, хто прихистив людей, що втікають з України, але допомога біженцям продовжується. Як це буде в липні? Матеріал журналу «Польща й світ».

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Пані Наталію з Києва та її двох дітей прийняло до власної оселі подружжя Пєтрашевських. Родина з України вже живе на власний кошт, але компенсації за перебування в польському домі там поки не отримали.

– Ми не отримали жодних 40 злотих на день, а заяву подали півтора місяці тому. Ані жодного листа чи заяви ми не отримали, - каже Юстина Пєтрашевська.

Хоча дехто ще не отримав грошей, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації повідомило, що програму виплат особам, що приймають біженців, продовжувати не будуть.

– Ми не можемо бе кінця надавати допомогу всім людям, які сюди прибувають на такому рівні, – визнає заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер.

Wojtek Jargiło/PAP

Субсидії на допомогу біженцям не продовжуватимуть

З липня уряд вже не призначатиме субсидій на допомогу новоприйнятим біженцям.

– Місцеві органи влади не дозволять аби українці залишилися без допомоги, відтак це буде підтримка з боку органів місцевого самоврядування, від неурядових організацій, але ж це має бути функція держави, – каже Агнєшка Помаска з «Громадянської платформи».

Заступник міністра інфраструктури Марцін Горала наголошує, що «з самого початку було сказано, що це тимчасове рішення, яке не вдасться  продовжувати нескінченно».

Зміни в оплаті за рух автострадами для біженців з України. Буде один виняток

– Це величезні витрати для польського бюджету. Польща допомагає Україні різними способами, - додає він.

– Мільйони біженців з України з 1 липня теж мають десь жити, вони мусять щось їсти. Не можна отак з 1 липня перестати їсти. Це погане рішення, – реагує Кшиштоф Смішек з «Нової Лівиці».

Зараз у Польщі перебуває близько 1,5 мільйона біженців

У середині березня уряд запровадив виплату у розмірі 40 злотих на день для тих, хто приймає біженців з України в своїй оселі. Потім приписи змінили, запровадивши умову наявності номера PESEL та продовживши виплат на допомогу до 120 днів і більше, зокрема, для хворих людей. Скільки людей скористалося цією допомогою, у МВСіА поки не знають.

– За нашими підрахунками, за цією виплатою звернуться близько півмільйона поляків, – каже Павел Шефернакер. Заступник глави МВС запевняє, що кожен, хто прийняв біженця до того як стало обов’язковим подання номеру PESEL, отримає виплату.

– Буде перехідний період у 14 днів, щоб кожен поляк, який прийняв біженця, міг отримати цю виплату, незважаючи на те, що у нього немає номера PESEL, – додав він.

Наразі номер PESEL отримали 1,1 мільйона осіб. За даними реєстрації українських телефонів, наразі в Польщі перебуває близько 1,5 мільйона біженців.

– Вибух солідарності, те, що поляки та Польща мають гарний імідж, є результатом того, що люди допомогли багатьом українцям, а не тому, що держава так добре впоралася, – зауважує Адам Шлапка з «Новочесної».

Darek Delmanowicz/PAP

Біженці надалі прибувають до Польщі

В уряді пояснюють, що все більше українців повертається назад – по кілька тисяч людей на день. Але це не означає, що біженці перестали приїжджати до Польщі.

- Є люди, які приїжджають тільки зараз, тому що у них цей шлях був дуже довгий, тож у нас є нові люди і є люди, які ще не отримали жодної допомоги, - наголошує Володимир Макарус із фонду «Агапе».

У МВС визнають, що спостерігають безперервний наплив біженців.

 – Маємо кілька тисяч людей на день, яких реєструємо в базі даних PESEL, і цих людей прибуває стільки, що я думаю, що систематично таких людей буде більше, – каже Павел Шефернакер.

Ці кілька тисяч людей на день потребують даху над головою

Відсутність субсидій може відбити в людей бажання допомагати.

- Постануть перед дилемою. Серце то одне, а власні потреби – інше, - каже Анджей Люлька, який прийняв до себе біженців з України.

На вокзалі в Кракові волонтери вже відчувають відтік державної допомоги. Невтомно допомагають звичайні люди та організації.

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Autor:Sylwia Piestrzyńska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

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Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży

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Autor:
red.
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Agnieszka Cegielska, prezenterka tvnmeteo.pl, otrzymała Telekamerę w kategorii Prezenter pogody 25-lecia.

Agnieszka Cegielska zdobywczynią Telekamery w kategorii Prezenter pogody 25-lecia

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Autor:
red.
Źródło:
TVN24

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Autor:
red.
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Tomasz Sekielski obejmie stanowisko redaktora naczelnego "Newsweeka" od 1 lipca - poinformował Ringier Axel Springer Polska. Poprzednio stanowisko to, przez 10 lat, zajmował Tomasz Lis.

Tomasz Sekielski nowym redaktorem naczelnym "Newsweeka" 

Polska

Tomasz Sekielski nowym redaktorem naczelnym "Newsweeka" 

1 czerwca 2022, 12:22

Polska

Autor:
mbl//mro
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Ława przysięgłych decydująca w sprawie o zniesławienie, którą Johnny Depp wytoczył swej byłej żonie Amber Heard, we wtorek nie wydała wyroku. W trakcie obrad zwróciła się z pytaniem do prowadzącej sprawę sędzi Penney Azcarate, aby wyjaśniła im jedną z kwestii. Ławnicy zbiorą się w środę i ponownie będą debatować.

Johnny Depp kontra Amber Heard. Ława przysięgłych przerwała obrady

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Johnny Depp kontra Amber Heard. Ława przysięgłych przerwała obrady

1 czerwca 2022, 5:42

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Autor:
asty/adso
Źródło:
Reuters, tvn24.pl

W środę ukazała się nowa, dziewiąta powieść Olgi Tokarczuk, zatytułowana "Empuzjon". Dzięki uprzejmości pisarki i Wydawnictwa Literackiego publikujemy jej fragment.

"Empuzjon" Olgi Tokarczuk. Fragment powieści

Kultura i styl

"Empuzjon" Olgi Tokarczuk. Fragment powieści

1 czerwca 2022, 13:08

Kultura i styl

Autor:
red.
Źródło:
Wydawnictwo Literackie

Miesiąc dumy osób LGBT+ obchodzony jest w czerwcu na całym świecie od kilkudziesięciu już lat. Mimo to wiele osób wciąż jeszcze nie ma pewności, czego właściwie ta duma dotyczy, skąd się wzięła tęczowa flaga albo czemu tak często zobaczyć ją można właśnie w czerwcu.

Czerwiec - miesiąc dumy LGBT. "Chodzi o dumę z tych, którzy jako pierwsi odważyli się walczyć o swoje prawa"

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Czerwiec - miesiąc dumy LGBT. "Chodzi o dumę z tych, którzy jako pierwsi odważyli się walczyć o swoje prawa"

1 czerwca 2022, 7:03

Ciekawostki

Autor:
bc//mro
Źródło:
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Czerwcowe nowości w HBO Max. Jakie hitowe premiery pojawią się na platformie?

31 maja 2022, 10:36

Kultura i styl

Autor:
kgo//az
Źródło:
HBO Max

Strażnicy miejscy razem z okolicznymi mieszkańcami złapali bobra, który wszedł na teren jednej z posesji we wsi Drahle (Podlaskie), a gdy został stamtąd wypchnięty, wszedł na jezdnię i nie chciał się ruszyć. Na początku zwierzę próbowano pochwycić w siatkę. Nic to nie dało. Trzeba było użyć klatki.

Bóbr nie zamierzał opuścić ruchliwej jezdni

Białystok

Bóbr nie zamierzał opuścić ruchliwej jezdni

1 czerwca 2022, 15:30

Białystok

Autor:
tm/gp
Źródło:
TVN24