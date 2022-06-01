Завершуються державні програми для тих, хто допомагає біженцям. Поляки "постануть перед дилемою"

У Польщі завершуються державні програми підтримки тих, хто прихистив людей, що втікають з України, але допомога біженцям продовжується. Як це буде в липні? Матеріал журналу «Польща й світ».

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Пані Наталію з Києва та її двох дітей прийняло до власної оселі подружжя Пєтрашевських. Родина з України вже живе на власний кошт, але компенсації за перебування в польському домі там поки не отримали.

– Ми не отримали жодних 40 злотих на день, а заяву подали півтора місяці тому. Ані жодного листа чи заяви ми не отримали, - каже Юстина Пєтрашевська.

Хоча дехто ще не отримав грошей, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації повідомило, що програму виплат особам, що приймають біженців, продовжувати не будуть.

– Ми не можемо бе кінця надавати допомогу всім людям, які сюди прибувають на такому рівні, – визнає заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер.

Wojtek Jargiło/PAP

Субсидії на допомогу біженцям не продовжуватимуть

З липня уряд вже не призначатиме субсидій на допомогу новоприйнятим біженцям.

– Місцеві органи влади не дозволять аби українці залишилися без допомоги, відтак це буде підтримка з боку органів місцевого самоврядування, від неурядових організацій, але ж це має бути функція держави, – каже Агнєшка Помаска з «Громадянської платформи».

Заступник міністра інфраструктури Марцін Горала наголошує, що «з самого початку було сказано, що це тимчасове рішення, яке не вдасться продовжувати нескінченно».

– Це величезні витрати для польського бюджету. Польща допомагає Україні різними способами, - додає він.

– Мільйони біженців з України з 1 липня теж мають десь жити, вони мусять щось їсти. Не можна отак з 1 липня перестати їсти. Це погане рішення, – реагує Кшиштоф Смішек з «Нової Лівиці».

Зараз у Польщі перебуває близько 1,5 мільйона біженців

У середині березня уряд запровадив виплату у розмірі 40 злотих на день для тих, хто приймає біженців з України в своїй оселі. Потім приписи змінили, запровадивши умову наявності номера PESEL та продовживши виплат на допомогу до 120 днів і більше, зокрема, для хворих людей. Скільки людей скористалося цією допомогою, у МВСіА поки не знають.

– За нашими підрахунками, за цією виплатою звернуться близько півмільйона поляків, – каже Павел Шефернакер. Заступник глави МВС запевняє, що кожен, хто прийняв біженця до того як стало обов’язковим подання номеру PESEL, отримає виплату.

– Буде перехідний період у 14 днів, щоб кожен поляк, який прийняв біженця, міг отримати цю виплату, незважаючи на те, що у нього немає номера PESEL, – додав він.

Наразі номер PESEL отримали 1,1 мільйона осіб. За даними реєстрації українських телефонів, наразі в Польщі перебуває близько 1,5 мільйона біженців.

– Вибух солідарності, те, що поляки та Польща мають гарний імідж, є результатом того, що люди допомогли багатьом українцям, а не тому, що держава так добре впоралася, – зауважує Адам Шлапка з «Новочесної».

Darek Delmanowicz/PAP

Біженці надалі прибувають до Польщі

В уряді пояснюють, що все більше українців повертається назад – по кілька тисяч людей на день. Але це не означає, що біженці перестали приїжджати до Польщі.

- Є люди, які приїжджають тільки зараз, тому що у них цей шлях був дуже довгий, тож у нас є нові люди і є люди, які ще не отримали жодної допомоги, - наголошує Володимир Макарус із фонду «Агапе».

У МВС визнають, що спостерігають безперервний наплив біженців.

– Маємо кілька тисяч людей на день, яких реєструємо в базі даних PESEL, і цих людей прибуває стільки, що я думаю, що систематично таких людей буде більше, – каже Павел Шефернакер.

Ці кілька тисяч людей на день потребують даху над головою

Відсутність субсидій може відбити в людей бажання допомагати.

- Постануть перед дилемою. Серце то одне, а власні потреби – інше, - каже Анджей Люлька, який прийняв до себе біженців з України.

На вокзалі в Кракові волонтери вже відчувають відтік державної допомоги. Невтомно допомагають звичайні люди та організації.

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Autor:Sylwia Piestrzyńska

Źródło: TVN24