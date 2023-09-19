Заступниця головного редактора TVN24: ми відповідально робимо важливі справи, і цього в нас ніхто, включно з чинною владою, не відніме

19 września 2023, 15:10
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Brygida Grysiak: każda władza boi się dziennikarzy
Brygida Grysiak: każda władza boi się dziennikarzy TVN24
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TVN24Brygida Grysiak: każda władza boi się dziennikarzy

- Спокій нам дає переконаність в тому, що ми робимо важливі справи. Ми робимо це відповідально, і ніхто, включно з нинішньою владою, у нас цього не відніме, - наголосила Бригіда Грисяк, заступниця головного редактора TVN24 на дискусійній панелі під час "Ігор Свободи". Разом із Ярославом Курським, заступником редактора Gazeta Wyborcza, та Бартошем Венґлярчиком, керівником порталу Onet, вона шукала відповіді на питання про майбутнє медіа.

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15-17 вересня в Лодзі пройшли "Ігри Свободи". Цьогорічний захід відбувся під гаслом "Переломний момент".

Грисяк: відчуваю повний спокій

Серед гостей дискусійної панелі, яку модерувала Кароліна Левицька (радіо TOK FM), були Бригіда Грисяк (TVN24), Ярослав Курський (Gazeta Wyborcza) та Бартош Венґлярчик (Onet). Їх запитували про майбутнє ЗМІ в Польщі.

- Я відчуваю себе дуже спокійно, - сказала на початку Бригіда Грисяк.

- Усі великі питання, які ми задаємо собі про те, яке майбутнє нас чекає, про те, наскільки важким було минуле, як важко нам сьогодні, то в порівнянні з ними те, наскільки гарну маємо професію чи яку велику роль ми відіграємо сьогодні, стають менш важливими, - пояснила вона.

За її словами, "спокій нам дарує віра в те, що ми робимо важливі справи".

- Ми робимо це відповідально і ніхто, в тому числі нинішня влада, у нас цього не відніме, - підкреслила вона. Грисяк також зізналася, що "не так давно ми не могли уявити те, що бачимо зараз".

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"Свобода слова тримається на бізнесі"

Ярослав Курський сказав, що йому не спокійно.

- Від мене сон жене той факт,, що ПіС вдалося звести нанівець громадську думку. Це означає, що у вільних медіа ми можемо ставати на вуха, розкривати різні скандали, і хоча вони накопичуються, але не прилипають до ПіС, - зазначив він.

Представників нинішнього правлячого табору Курський називає "тефлоновими".

- У тому сенсі, що вони розділили громадську думку на дві частини. Кожна публіка слухає своє ЗМІ. Останній нещодавній приклад - візовий скандал. Маршал Ґродзький вирішує, дуже слушно,

піти на TVP. Він виголошує промову. А на нього вже чекає Зьобро, який все спростовує і каже, що все не так - пояснив він.

Курський додав, що "маємо наратив і контрнаратив. Правда й інша правда, контрфактична".

- Перевернутий знак. Немає нормального механізму, як Вотергейт, коли Ніксон йде у відставку через те, що серія текстів тисне на громадську думку. Такого немає, - зауважив він і зазначив, що "ми дійшли до точки, коли наші свободи і свобода слова залежать від бізнесу".

- Тут у мене є деякі сумніви, - зазначив журналіст.

Російський чи турецький сценарій

У свою чергу Бартош Венґлярчик погодився з твердженням, що "останні вісім років були одним із найкоащих періодів польської журналістики".

- За цей час з’явилася неймовірна кількість чудових текстів, телерепортажів, чудових книг, розслідувань, радіопередач, подкастів. Це потік чудового контенту в усіх можливих форматах, - сказав він.

Він застеріг, що "наша професія зараз висить на волосині".

- Якщо 15 жовтня влада не зміниться, мені дуже важко уявити хороше майбутнє. Я думаю, що ЗМІ в Польщі не зацікавляться угорським варіантом. Тоді тут буде російський або турецький варіант, - зазначив він. На думку Венґлярчика, вони однакові.

- Влада призведе до ситуації, коли створення комерційних ЗМІ буде нерентабельним, - сказав він.

Autor:red.

Źródło: TVN24

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