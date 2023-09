Заступниця головного редактора TVN24: ми відповідально робимо важливі справи, і цього в нас ніхто, включно з чинною владою, не відніме

czytaj dalej

Ambasador Polski w Niemczech odbył we wtorek rano rozmowę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W resorcie w Berlinie doszło do omówienia sprawy dotyczącej nieprawidłowości przy wydawaniu wiz - podała agencja Reutera. Wiceszef polskiego MSZ Arkadiusz Mularczyk potwierdził, że ambasador Dariusz Pawłoś był w MSW. - Myślę, że uspokoił naszych niemieckich partnerów i myślę, że to spotkanie taki miało cel - powiedział.