Заступник міністра освіти: нами передбачено дотацію на українську дитину в садочку. Ймовірно це буде близько 5 тисяч злотих

TVN24Навчання українських дітей у польських школах
Ми передбачили додаткову дотацію на українську дитину в садочку. Ймовірно, це буде приблизно 5 тисяч злотих. Понад сто десять тисяч учнів з України вже прийняті до польської системи освіти, - заявив у понеділок заступник міністра освіти і науки Даріуш Пьонтковський.
На Радіо Zet Пьонтковського запитали про кількість українських учнів у польських школах. «Ми маємо інформацію на кінець тижня про понад сто десять тисяч студентів з України, які навчаються в польській системі освіти», – сказав заступник міністра.
За його словами, міністерство рекомендує аби учнів, які не знають польської, насамперед записували до підготовчих відділень. «Припускаємо, що польської мови буде мінімум 6 годин на тиждень», - додав він.
Пьонтковський зауважив, що підготовчі відділення не обов’язково повинні бути розміщені в шкільних будівлях, а приміщення для таких відділень нададуть державні компанії.
- Можливо, сьогодні або завтра про це буде говорити міністр Чарнек. У нас є конкретні пропозиції від компаній – і у Варшаві, і в кількох інших містах. Це можуть бути офісні будівлі, які сьогодні не використовуються та навіть якісь бази відпочинку. Гадаю, передусім це будуть офісні приміщення – відзначив віце-міністр.
Піонтковський також повідомив, що міністерство звертається до органів місцевого самоврядування з проханням створити підготовчі відділення, а натомість на прохання органів місцевого самоврядування збільшили максимальну кількість учнів.
Піонтковського також запитали, де місцева влада має знайти на дошкільні групи збільшені за рахунок українськиї дітей. - Ми передбачаємо додаткову дотацію на українську дитину в садочку. Напевно, це буде близько 5 тис. злотих на одну дитину - сказав Піонтковський.
Заступник міністра повідомив, що тривають консультації з цього питання з Мінфіном. «Потімі також будуть переговори з представниками місцевої влади», – заявив він.
21 березня в «Правовому журналі» опубліковано розпорядження щодо освіти українських дітей. Воно дозволяє збільшити у 2021/2022 навчальному році кількість дітей у групах садочків, дошкільних групах в початкових школах і в 1-3 класах початкової початкових шкіл.
До дошкільного відділення можна прийняти більшу ніж до того кількість дітей. Згідно з чинними раніше приписами у групі могло бути 25 дітей. Розпорядження дозволяє прийняти ще трьох дітей біженців з України додатково. Це стосується і дошкільного підрозділу в початковій школі.
Аналогічне рішення передбачено для І, ІІ чи ІІІ класів початкової школи. Допускається збільшення кількості учнів у цих класах понад 25 осіб - на 4 учні, які є громадянами України (допустима кількість учнів у цих класах не може перевищувати 29).
У зв’язку з нападом на Україну та злочинами проти мирного населення багато країн і підприємств по всьому світу ввели економічні та політичні санкції проти Росії та Білорусі.
Допомога на польському кордоні для українців
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Autor:Ред.
Źródło: tvn24.pl
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