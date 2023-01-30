Заступник міністра оборони: війна в Україні - це одна велика ментальна зміна

30 stycznia 2023, 16:44
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Ociepa: bezpieczeństwo Ukrainy, to jest także bezpieczeństwo Polek i Polaków
Ociepa: bezpieczeństwo Ukrainy, to jest także bezpieczeństwo Polek i Polaków
TVN24
TVN24Ociepa: bezpieczeństwo Ukrainy, to jest także bezpieczeństwo Polek i Polaków

У зв’язку з війною в Україні відбувається безпрецедентний прорив у модернізації польських збройних сил, - заявив заступник міністра національної оборони Марцін Оцєпа в "Інтерв'ю Пясецького". Він зазначив, що "червона лінія" поставок польської зброї в Україну - це "лише наші можливості".  - Безпека України - це також безпека польок і поляків, - сказав він.

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11 січня у Львові президент Анджей Дуда заявив, що Польща вирішила передати Україні роту танків Leopard 2 у рамках формування міжнародної коаліції у цьому питанні. 25 січня уряд Німеччини оголосив про поставку в Україну танків Leopard 2. Німеччина також видасть відповідні дозволи країнам-партнерам, які хочуть швидко доставити в Україну танки Leopard 2 зі своїх складів. Того ж дня президент США Джо Байден заявив, що США нададуть Україні 31 танк M1 Abrams.

Оцєпа: безпека України, це також безпека польок та поляків

Заступника міністра національної оборони Марціна Оцєпу в "Інтерв'ю Пясецького" запитали, чи встановив польський уряд "червоні лінії", якщо йдеться про передачу техніки Україні. 

- Немає такої червоної лінії, тому що безпека України - це також безпека польок та поляків, - заявив він. За словами аіце-міністра, Польща допоможе, чим зможе. "Червоні лінії - це виключно наші можливості", - сказав він.

- Вся ця війна - це одна велика ментальна зміна із самого початку і вона впливає на весь світ. Сталося багато речей, які рік тому було неможливо уявити. Тут Польща разом із Великою Британією та Сполученими Штатами відіграє провідну роль, коли йдеться про формування цієї ментальної зміни. Німці починали з шоломів, а сьогодні декларують [системи протиповітряної оборони - ред.] "Патріоти". Ось такий масштаб цієї зміни, - зазначив він.

- У політиці важать дії, а не слова. Справи такі: ми подарували багато обладнання, ми входимо до трійки найбільших донорів (...), і водночас ми придбали багато нового обладнання з США та Південної Кореї. Одним словом, ця війна є безпрецедентним проривом у модернізації польських збройних сил, - відзначив він.

"З миті на мить ми очікуємо нового російського наступу"

Оцєпа не відповів на запитання про те, яку частину свого озброєння Польща передала Україні. Він закликав дочекатися закінчення війни перш ніж зводити баланс. 

- Тут ключове значення має безпека поляків. Завдяки контрактам, які були реалізовані, (...) завдяки рішучості прем’єра [віце-прем’єр-міністра, голови Міністерства національної оборони Маріуша – ред.] Блащака, ми також маємо багато замовленого у Сполучених Штатах та Південній Кореї, що дозволяє нам заповнити прогалину, яка з’явилися після донорства, - сказав він.

Заступник міністра наголосив, що польський уряд координуватиме допомогу "у відповідності до союзницької лінії". 

- Якщо НАТО вкаже на наступні системи озброєнь, ми також будемо частиною цієї коаліції, - сказав він.

Будь-якої миті ми очікуємо ще одного повномасштабного російського наступу із застосуванням, ймовірно, 200-300 тисяч призовників, яких Росія нещодавно зібрала. Знову російська армія намагатиметься масою форсувати окреслений українцями фронт і техніка, яка туди йде, буде мати ключове значення для відповіді на питання, чи здатні українці зупинити цей наступ

-

Марцін Оцєпа

На запитання, чи достатня підтримка західних країн, Оцєпа відповів, що "наскільки достатньо, ми бачимо з ситуації на фронті". 

- Україна зупинила цю військову операцію, яка мала тривати кілька днів і яка де-факто є повномасштабною війною. (…) Те, що сьогодні Україна захищається, тримає фронт, а подекуди навіть повертає собі території, - це з одного боку завдяки героїзму українського воїна, а з іншого - величезній підтримці Заходу, - додав віце-міністр.

- Будь-якої миті ми очікуємо на ще один російський наступ, повномасштабний, із залученням, ймовірно, 200-300 тисяч тих призовників, яких нещодавно зібрала Росія. Знову російська армія намагатиметься масою форсувати окреслений українцями фронт, і техніка, яка туди йде, матиме ключове значення для відповіді на питання, чи здатні українці зупинити і цей наступ, - відзначив він.

"Польща повинна мати найсильнішу армію в цій частині світу"

Оцєпу також запитали, чи збереже уряд поточний рівень витрат на армію незалежно від розвитку ситуації в Україні. 

- Коли ми ведемо мову про інвестиції в Збройні сили, ми завжди говоримо про довгострокову перспективу, так само й коли кажемо про збільшення чисельності ЗСУ, і про нові закупівлі. Це проекти інколи восьми, десяти, а інколи й більш як десятка років. Зупинити ці процеси сьогодні неможливо, - сказав він.

- На сьогодні цей курс буде збережено. На 300-тисячну армію і таку модернізацію техніки, яка зробить польську армію найсильнішою в цій частині світу, - зазначив він. 

- Сьогодні Польща через своє географічне положення повинна мати найсильнішу армію в цій частині світу. Це не зміниться незалежно від того, чи буде в Україні перемир’я, якого ми всі бажаємо", - додав заступник міністра національної оборони.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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bp/
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Autor:
pp\mtom
Źródło:
PAP, Reuters

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tm/gp
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Karolina
Wasilewska,
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Łakomski
Autor:
Karolina
Wasilewska,
Grzegorz
Łakomski
Źródło:
TVN24, tvn24.pl
Premium

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwie Zdrowia w związku z odmową udzielenia aborcji zgwałconej czternastolatce z niepełnosprawnością intelektualną. Lekarze z podlaskich szpitali, do których się zgłosiła, powołali się na klauzulę sumienia. - Jesteśmy zbulwersowani tą sprawą, tutaj nasza odpowiedź jest jednoznaczna - skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski. W rozmowie z TVN24 Marcin Wiącek ocenił, że "konieczna jest zmiana prawna, która będzie jednoznacznie przewidywała, jakie są w takich przypadkach procedury".

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30 stycznia 2023, 12:55
Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP

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Nie żyje Annie Wersching. Aktorka zmarła w wieku zaledwie 45 lat

30 stycznia 2023, 8:26
Autor:
jdw//am
Źródło:
CNN

Poniedziałek jest 341. dniem rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Armia rosyjska przerzuciła nowe pododdziały na Białoruś, gdzie wezmą udział w manewrach - powiedział rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko. Dodał, że wojskowi, którzy już wcześniej przeszli tam szkolenie, wrócili do Rosji, skąd zostaną wysłani do walki na okupowanych terenach Ukrainy. Zapewnił, że sytuacja na granicy z Białorusią jest pod "całkowitą kontrolą". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińska Straż Graniczna: Rosja nadal przerzuca pododdziały na Białoruś

Ukraińska Straż Graniczna: Rosja nadal przerzuca pododdziały na Białoruś

30 stycznia 2023, 6:05
Aktualizacja: 30 stycznia 2023, 15:20
Aktualizacja:
Autor:
kz,
pp
//now
Źródło:
tvn24.pl

Według rozsyłanego w mediach społecznościowych przekazu otrzymanie wysokiego stypendium Narodowego Centrum Nauki nie jest dla Ukraińców obwarowane żadnymi warunkami, a stypendyści "nie będą musieli nawet być fizycznie w Polsce". To wprowadzające w błąd twierdzenia.

Stypendium bez wymogów naukowych, "musisz tylko być Ukraińcem"? To nieprawda

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