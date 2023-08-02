Заступник глави МЗС після зустрічі з тимчасовим повіреним у справах посольства України: очікуємо розуміння наших потреб

Заступник глави Міністерства закордонних справ Павел Яблонський заявив у середу на прес-конференції відразу після зустрічі з тимчасовим повіреним у справах посольства України, що Польща дбає про добрі відносини з цією країною. При цьому він додав, що вони мають базуватися на взаємності, повазі та розумінні національних інтересів. - Ми сприймаємо російську агресію в Україні як загрозу також польським інтересам. Водночас ми очікуємо розуміння з української сторони наших потреб і перспектив, - наголосив він.

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Яблонський повідомив, що в МЗС відбулася зустріч з тимчасовим повіреним у справах посольства України, яка була пов’язана з останніми заявами представників української влади.

- Деякі з цих заяв були, на наш погляд, недоречними та непотрібними. Ці заяви були зайво наповнені поганими емоціями та виражали позицію, яка, на нашу думку, шкодить добрим стосункам, - зазначив заступник глави МЗС.

Польща хоче хороших відносин з Україною

- Польща хоче добрих відносин з Україною, і ці відносини - як завжди в міжнародних відносинах - повинні базуватися на принципі взаємності, перш за все на взаємній повазі та розумінні національних інтересів, - наголосив він. Яблонський запевнив, що Польща хоче й надалі підтримувати Україну.

- Ми сприймаємо російську агресію в Україні як загрозу також польським інтересам. Водночас ми очікуємо розуміння з української сторони наших потреб і перспектив, - наголосив він.

Тривають подальші переговори

Яблонський пояснив, що в основному йдеться про зерно та волинський злочин.

- Інколи нам важко дійти згоди щодо деяких речей. Останнім часом ми говоримо переважно про питання зерна та інші питання, як-от досі не засуджений злочин геноциду та ексгумація жертв злочину, скоєного 80 років тому на Волині, - зазначив він.

Зауважив, що переговори на ці та інші теми будуть продовжені в дусі взаємоповаги та партнерства.

- Ми сподіваємося, що, незважаючи на те, що часом публічно лунають дуже недоречні слова, останнім часом з українського боку - польсько-українські відносини будуть добрими. Ми будемо над цим працювати і сподіваємося, що українська сторона має таке ж ставлення, - наголосив Яблонський. Він додав, що подальші переговори "будуть і тривають постійно".

Яблонський повідомив, що позицію Польщі передано представнику посольства України в Польщі.

- Ми передали цю позицію представнику українського посольства. Він прийняв її і запевнив у готовності працювати над зміцненням наших відносин, - підкреслив він.

У вівторок до українського МЗС запросили посла Польщі Бартоша Ціхоцького. Як пояснили в Києві, йдеться про "неприйнятні" слова керівника Бюро міжнародної політики президента Марціна Пшидача. Увечері того ж дня МЗС Польщі оголосило про запрошення українського посла. Пізніше, однак, додали, що Василь Зварич "зараз перебуває в Києві, тому його заступника запросять до МЗС". Як пояснив Яблонський, запрошення пов’язане з «багатьма, на нашу думку, недоречними заявами представників української влади, в тому числі щодо виклику посла Ціхоцького, а також деяких попередніх».

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Autor:mm

Źródło: PAP