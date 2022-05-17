Заступник глави МЗС: Я не захищаю позицію Угорщини. Вважаю, що вона помилкова

З Угорщиною про ембарго на російську нафту ще будемо говорити, але це Єврокомісія та їїь голова Урсула фон дер Ляєн взяли на себе тягар переговорів щодо цієї угоди, – заявив заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач у «Розмові Пясецького» на TVN24.

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Європейський Союз намагається узгодити шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну, вводячи ембарго на російську нафту. Угорщина проти прийняття пакету у тому вигляді, що запропонований Європейською комісією.

Заступника глави МЗС Марціна Пшидача у вівторок в "Розмові Пясецького" запитали, чи угорці здатні успішно заблокувати ембарго на російську нафту? Пшидач відповів, що переговори тривають та що керує ними Європейська комісія. Він нагадав, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн кілька днів тому була в Будапешті, де говорила "про ці слабкі місця угорців, про їх проблеми з прийняттям цього" ембарго.

На питання, чи польська дипломатія, яка має дружні стосунки з Угорщиною, в стані переконати її змінити рішення, Пшидач сказав, що «мова не про гарні чи погані стосунки, а про конкретні інвестиції, які має зробити угорська сторона». «Все буде детально обговорено», – додав він.

– Я не захищаю позицію деяких держав, в тому числі й Угорщини. Я вважаю, що це помилкова позиція. Яка в певних моментах розчаровує. Ми ще поговоримо з ними, але сьогодні саме Єврокомісія і її головат взяли на себе тягар переговорів щодо цієї угоди, - сказав Пшидач.

Пшидач про інцидент з російським послом: треба перевірити, чи не було навмисних провокацій

Заступник глави МЗС також згадав про інцидент за участю посла РФ у Польщі Сергія Андрєєва, якого облили червоною речовиною 9 травня під час спроби покласти вінок до меморіалу радянських воїнів з нагоди Дня Перемоги. Його поява поблизу некрополя привернула натовп протестувальників проти російської агресії в Україні.

- Напередодні запланованих послом Андрєєвим урочистостей ми послали ноту, в якій категорично не рекомендували проводити будь-які церемонії через політичний контекст, через напад Росії на Україну, - сказав він.

За його словами, "на жаль, посол не прислухався до цих рекомендацій". – Наша позиція була чітка, і міністр (Збігнєв Рау - ред.) сказав: це був прикрий інцидент. Дипломати, яку б політику не проводили їхні уряди, заслуговують певної поваги. Ця подія не мала відбутися і це наша позиція, - сказав заступник глави МЗС.

На його думку, «посол виявився не на висоті завдання, бо, усвідомлюючи, що може виникнути така ситуація, він все ж вирішує це зробити».

- Якщо йдеться про цю подію, то необхідно перевірити, чи не було навмисних провокації, щоб загострити ситуацію, в тому числі й для картинок, які з’явилися після неї, - сказав заступник міністра.

На запитання, чи вважає він, що операція з обливання фарбою посла могла бути російською провокацією, Марцін Пшидач відповів, що «це сценарії, які потрібно перевірити».

– Наразі я не маю твердої впевненості, але є багато противників польської держави, які хотіли б, щоб такого типу події були формою провокації. Треба просто це перевірити, - сказав Пшидач.

Заступник глави МЗС про можливе видворення російського посла

Його запитали, чи довго Андрєєв перебуватиме в Польщі.

- Стан польсько-російських відносин сьогодні, м'яко кажучи, важкий і складер побачити простір для політичного діалогу, економічного діалогу, - сказав він. «Можливо, найближчими днями чи тижнями будуть прийняті відповідні рішення щодо цього», – додав віце-міністр.

- Ми поговоримо з міністром. Міністр також помітив, звісно, ​​не дуже конструктивну, кажучи дипломатичною мовою, діяльність посла, але треба також враховувати контекст того, що Польща є головою ОБСЄ. Є ряд головоломок, які потрібно скласти, - пояснив він.

Пшидач: Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО було б вигідним для нас

Марцін Пшидач також прокоментував рішення Швеції та Фінляндії подати заявку на членство в НАТО. За його словами, приєднання обох країн до НАТО "було б для нас дуже вигідним, тому Польща його активно підтримує".

- У рамках дипломатичних переговорів ми намагаємося переконати всіх, хто ще не переконаний, у даному випадку - наших турецьких партнерів, - додав він.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган стверджує, що обидві країни пропонують притулок членам терористичних організацій і повторює, що Анкара не поділяє позитивну думку щодо їх можливого приєднання. СпротивТуреччини може заблокувати їх вступ до Альянсу, оскільки для розширення організації потрібна одностайна згода її членів.

Заступник глави МЗС сказав, що він «налаштований позитивно».

– Є певні очікування з турецької сторони, але на мою особисту думку (вони - ред.) можуть бути подолані і можливою є зустріч Туреччини, Фінляндії та Швеції. Це було б дуже корисно для Альянсу, - відзначив він.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl