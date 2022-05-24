Заступник глави МЗС: Це Україна вирішуватиме, чи хоче вона нейтралітету? На домовленості в неї за спиною згоди немає

- Я не помітив на обличчях українців жодної згоди на втрату території , – сказав в «Фактах після фактів» заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач, який був у складі делегації президента Анджея Дуди під час його поїздки до Києва. Відповідаючи на запитання про можливе оголошення Україною нейтралітету, він відповів, що це буде рішення цієї країни. - Це не буде рішення польського уряду чи когось іншого із Західної Європи, - підкреслив він.

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Президент Анджей Дуда виступив у неділю в Києві із посланням до Верховної Ради України.

– Тільки Україна має право вирішувати яким буде її майбутнє. «Нічого про тебе без тебе!» — заявив він.

На ці слова в понеділок у «Фактах після фактів» посилався заступник глави МЗС Марцін Пшидач. Ведучий програми зазначив, що коли почалася війна, лунали голоси, що коли справа дійде до переговорів, Україні, можливо, доведеться з втратою частини своєї території, оголосити нейтралітет, оголосити про відмову від членства в НАТО. У заступника міністра запитали, чи зараз ніхто цього від України не чекає?

Президент Дуда в Києві. Він виступив у Верховній Раді TVN24

– Якщо Україна, українська влада, народ захочуть нейтралітету, то це не буде рішення польського уряду чи когось іншого із Західної Європи. Це саме Україна вирішить чи бути нейтральною. – зазначив заступник міністра. І додав, що «в цьому посланні пана президента я радше пошукав би незгоду на домовленості в України за спиною».

- Ми це добре знаємо з історії нашої країни і знаємо, що це дуже болісний досвід, коли інші вирішують якою буде наша територія чи наше майбутнє. Згоди на таке бути не може, - сказав він.

Пшидач: Я не помітив на обличчях українців згоди на втрату території

На питання чи вважає він, побувавши у Києві, в парламенті і поглянувши на тих людей, що вони готові змиритися з будь-якою втратою своєї території, задекларувати якийсь нейтралітет чи вони хочуть просто перемогти і вигнати Росію, Марцін Пшидач відзначив,що «Україна від самого початку хоче перемоги, щоб мати можливість обирати своє майбутнє, мати можливість визначитися зі своїм прозахідним вектором».

– Росія не змогла змиритися з тим, що Україна може бути демократичною державою, якабуде інтегруватися із Заходом, у тому числі з Польщею. Ось за що сьогодні йде війна. За те, який вигляд матиме ця країна, – наголосив він. І додав, що й раніше, і в неділю не бачив на обличчях українців "жодної згоди на втрату території".

Заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Марцін Пшидач в ефірі TVN24 TVN24

Заступник глави МЗС: евакуації під час візиту Дуди до Верховної Ради України не було

Щодо повідомлень про те, що під час перебування президента в Києві пролунала повітряна тривога, а росіяни обстріляли передмістя, заступник міністра зазначив, що бойові дії ведуться переважно на сході України, але ракетні обстріли здійснюються по всій території і тому числі й по околицях столиці.

- Ми чули тривогу і у Львові, повертаючись з Києва, і раніше. У нас була інформація, що в Київській області завили сирени тривоги, - сказав він.

На зауваження, що один із депутатів українського парламенту повідомив у соцмережах, що депутати спустилися до сховища, Пшидач відповів, що «цього не було в час, коли президент Дуда був у парламенті».

- Візит до парламенту не був перерваний. Почався із зустрічі з президентом Зеленським, потім виступ у Раді і, звісно, ​​перехід до переговорів у складі делегацій, - додав він. - Хоча протягом цілого дня українським парламентарям, можливо, довелося десь ховатися в укриттях», – сказав він.

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Autor:red.

Źródło: TVN24