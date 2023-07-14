Засідання Ради національної безпеки. Президент: мене не розчарували

14 lipca 2023, 16:49
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Prezydent: szczyt NATO w Wilnie był bardzo ważny
Prezydent: szczyt NATO w Wilnie był bardzo ważny TVN24
wideo 2/7
TVN24Prezydent: szczyt NATO w Wilnie był bardzo ważny

У четвер відбулося засідання Ради національної безпеки, скликане президентом Анджеєм Дудою. На зустрічі обговорювалися рішення саміту НАТО у Вільнюсі, які "були детально донесені до всього спектру нашої політичної сцени", - сказав президент після наради. Він подякував учасникам за "важливі питання" та "конструктивний підхід".

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- Я не був розчарований, - сказав президент Анджей Дуда після закінчення зустрічі.

- Досі завжди, коли ці Ради збиралися, особливо в період російського вторгнення в Україну, усі політики, весь спектр нашої політичної сцени, поводилися надзвичайно відповідально. Зрозуміло, що питання безпеки Польської Республіки - в серці кожного і всі сприймають цю тему дуже серйозно, - додав він.

Президент також висловив вдячність учасникам зустрічі за "важливі питання" та "конструктивний підхід".

- Ми все це детально обговорили, ми відповіли на всі питання, - сказав він і додав, що подробиці саміту НАТО у Вільнюсі "були детально повідомлені всьому спектру нашої політичної сцени".

- Як є єдність в НАТО, так і щодо безпеки Польської Республіки, особливо з військового боку, я можу впевнено це сказати, що на політичній сцені є повна відповідальність. Дуже цілеспрямований підхід, серйозний підхід. Я вдячний за це всім політикам. Адже у нас фактично виборча кампанія, але сьогодні в залі я побачив дуже-дуже ретельне ставлення всього спектру політичної сцени, за що я вам дякую, - сказав президент.

Анджей ДудаTVN24

Засідання Ради національної безпеки після саміту НАТО

Зустріч почалася близько 15:00.

Президент наголосив, що у зв’язку з офіційним візитом Президента Республіки Корея Юн Сук Єоля та його дружини Кім Кеон Хі до Польщі у четвер, усі об’єкти, підконтрольні Президенту Польської Республіки, зайняті - і Президентський палац і палац Бельведер.

- У зв’язку з цим я попросив міністра оборони Маріуша Блащака надати приміщення для цієї зустрічі з широким спектром політичної сцени Польщі, як я зазвичай робив досі, щоб передати інформацію з саміту НАТО у цьому більш замкнутому колі, де можна розповісти дещо більше, - пояснив президент.

- І оскільки досі у нас був консенсус щодо розбудови та зміцнення нашої безпеки, я не сумніваюся, що виправдано ділитися цією інформацією з найважливішими політиками Польщі, які вирішують польські справи, наприклад, голосуючи в парламентв. І так воно й буде, - додав він.

У засіданні РНБ взяли участь, серед інших, маршалок СенатуТомаш Гродзький, "Громадянську коаліцію" представляв Томаш Сімоняк, лівицю - Адріан Зандберг, PSL - Владислав Теофіл Бартошевський, Конфедерацію - Кшиштоф Босак.

Президент Анджей Дуда та директор Дипломатичного протоколу Міністерства закордонних справ Марек ЩепановськийPAP/Leszek Szymański

Президент: дійсно, цей саміт був важливим

- Дійсно, цей саміт був важливим, це був саміт ухвалення рішень, хоча, коли ми дивимося на це крізь призму тих знань, які є у звичайного громадянина, то можна сказати, що насправді нічого вражаючого не відбулося, - сказав президент, відкриваючи зустріч.

- Насправді ці рішення саміту дуже важливі. Якщо врахувати, що вперше після холодної війни були затверджені оборонні плани НАТО, які готувалися більше року, які змінюють філософію захисту території НАТО від відомого "стримування покаранням"до "стримування недопущенняи", до буквального стримування, тобто такого стримування, щоб запобігти захопленню території країни НАТО. Це суттєва зміна, - зазначив президент.

- Для мене це пам’ятна дискусія, яка відбулася рік тому в Мадриді і навколо Мадридського саміту, коли хтось сказав: "Ми ніколи не можемо погодитися, що в будь-якій нашій країні будуть такі ситуації, як у Бучі, що ми можемо побачити таке видовище". Що ми виженемо ворога, і що з того, якщо виявиться, що тим часом були вбиті невинні мирні жителі, які просто жили в даному місці, що ось цим скінчиться окупація наших територій, - продовжив він.

Президент зазначив, що "реакція НАТО має бути негайною, швидкою та дуже рішучою".

- Тоді народилася ідея, що фактично оті сили швидкого реагування НАТО - власне кажучи, небаченого до того моменту реагування за 10, 30 днів складатимуть близько 300 тисяч солдатів, а це дійсно величезний контингент, - наголосив він.

Президент Анджей Дуда під час засідання Ради національної безпекиPAP/Radek Pietruszka

Президент зазначив, що для цього необхідно виконати дві умови.

- З одного боку, мають бути конкретні, заздалегідь визначені військові частини в окремих країнах НАТО, які підлягатимуть цій передислокації, миттєвій реагуватимуть та фактично будуть переуинуті в райони, де така безпека має бути забезпечена, - пояснив він. Як зазначив Дуда, "наразі триває виконання цього завдання, призначення цих підрозділів".

- Ми в Польщі призначили ці підрозділи, але ще не всі члени НАТО їх призначили, - додав він.

- З іншого боку, друге - що було нашим успіхом, тим, чого ми вимагали - що також має бути озброєння, - наголосив Дуда.

Президент: ми постулювали посилення протиповітряної оборони НАТО, і таке рішення було прийнято

- Ми постулювали посилення протиповітряної оборони НАТО, і таке рішення було прийнято, - сказав президент. Він пояснив, що протиповітряна оборона Альянсу буде посилена за рахунок ротаційного моніторингу зони потенційної загрози, тобто східного флангу.

- Повітряні сили НАТО продовжуватимуть діяти і зміцнюватимуть Альянс у нашому регіоні, - додав він.

Президент нагадав, що за кілька днів до саміту НАТО у Вільнюсі разом із президентами Литви та Латвії він надіслав листа державам-членам щодо Білорусі.

- Після бунту групи Вагнера в Росії та після заяв президента Володимира Путіна щодо передислокації тактичної ядерної зброї до Білорусі та де-факто переміщення групи Вагнера до Білорусі, у нас не було сумнівів, що це суттєво вплинуло на архітектуру безпеки в нашій частині Європи. Тому ми вирішили написати листа до лідерів країн НАТО з цього приводу, - сказав Анджей Дуда.

- Ми досягли ефекту, тому що Білорусь не лише почали згадувати в дискусії, а й п’ять разів вона фігурувала у висновках щодо так званої "Брестської брами", тобто стратегічної зони, яка зараз перебуває у підвищеній небезпеці, - продовжив президент Дуда.

Засідання Ради національної безпекиTVN24

Він зазначив, що на саміті також обговорювалося передислокація російської тактичної ядерної зброї до Білорусі.

- Важко було очікувати, що з цього приводу буде ухвалено якесь рішення, але у висновках саміту чітко підкреслено, що ядерна парасолька НАТО розкрита над усіма членами Альянсу, включаючи нас, - зазначив він. На думку президента, це сигнал НАТО про те, що "це питання постійно контролюється".

Президент додав, що продовжить домагатися подальших рішень з цього питання.

- Я не виключаю, що на наступному саміті у Вашингтоні будуть прийняті різні важливі рішення, і ми хочемо, щоб на цьому питанні було зроблено сильний акцент, - наголосив Анджей Дуда.

Глава Міноборони: ми маємо справу з переломним моментом

Присутній на зустрічі шеф Міністерства національної оборони Маріуш Блащак також зазначив, що настав переломний момент.

- Вперше після закінчення холодної війни ми маємо плани, які фактично стосуються захисту кожного клаптика землі, що належить країнам Північноатлантичного альянсу, - сказав Блащак.

Він додав, що під час саміту НАТО, а також у документах за підсумками зустрічі збережені формулювання про загрозу з боку Росії.

- Я вважаю, що нашим великим досягненням є те, що мова, яку ми постійно використовували - я можу сказати від імені ПіС, що ми використовували її послідовно і тоді, коли ПіС була при владі в 2005-2007 роках, покійний президент Лєх Качинський також застерігав від російської загрози - ця мова закріпилася в документах, що увінчують саміт НАТО у Вільнюсі, - зазначив глава Міноборони.

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау, у свою чергу, зазначив, що Білорусь вперше включена в документи Альянсу як загроза. - Два роки тому вперше про це заговорили, але не у військовому вимірі, а в "правовому та людському". Тоді йшлося про іншу політичну конструкцію після сфальсифікованих виборів у Білорусі та репресій, які режим чинив проти свого народу, - зазначив він.

Рада національної безпеки

Рада національної безпеки є дорадчим органом при президенті з питань внутрішньої та зовнішньої безпеки держави. До її складу входять: маршалки Сейму та Сенату, прем’єр-міністр, керівники Міністерства закордонних справ, Міністерства національної оборони та Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, міністр-координатор секретних служб, керівники партій та гру, які мають парламентську фракцію або депутатський клуб (або голови цих клубів), керівники Канцелярії Президента та Бюро національної безпеки.

Засідання Ради скликаються президентом, який також визначає їх тематику.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

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Polska
NATO
Wilno
Andrzej Duda
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
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Źródło:
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Robert
Zieliński
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Medal Wolności Słowa 2023. Nominacje

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Źródło:
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Trwają zdjęcia do 12. edycji "Top Model", którą zobaczymy w TVN jesienią. Do domu modelek i modeli trafiło 15 osób. Walczą o główną wygraną: kontrakt z agencją Selective Management, zdjęcie na okładce magazynu modowego i 200 tys. złotych. Nagroda jest dwa razy wyższa niż w poprzednich edycjach. Zmian w programie jest więcej. 

Zdjęcia do "Top Model" na półmetku. "Dawno nie mieliśmy grupy z taką energią"

Zdjęcia do "Top Model" na półmetku. "Dawno nie mieliśmy grupy z taką energią"

14 lipca 2023, 14:01
Źródło:
Instagram

Ten teledysk sprawia, że płaczę... znaczy dla mnie tak wiele i mam nadzieję, że będzie znaczył tak samo dużo dla was - napisała Billie Eilish, prezentując w mediach społecznościowych klip do "What Was I Made For?". To nowa piosenka, którą usłyszymy w filmie "Barbie".

Nowy singiel Billie Eilish do filmu "Barbie". "Ten teledysk sprawia, że płaczę"

Nowy singiel Billie Eilish do filmu "Barbie". "Ten teledysk sprawia, że płaczę"

14 lipca 2023, 9:26
Autor:
wac//mm
Źródło:
billieeilish/instagram, Billboard, tvn24.pl

Seriale HBO Max nie mają sobie równych. Zdobyły łącznie 127 nominacji do nagród Emmy 2023. Rekord pobiła "Sukcesja" - ma ich aż 27. "The Last of Us" otrzymał 24 nominacje, a drugi sezon "Białego Lotosu" - 23. Wszystkie powalczą w głównej kategorii - najlepszy serial dramatyczny. W kategorii najlepszy serial komediowy 11 nominacji otrzymał "Barry". Produkcje można obejrzeć na HBO Max.

Trzy najlepsze seriale na jednej platformie. Dostały rekordowo dużo nominacji do "telewizyjnych Oscarów"

Trzy najlepsze seriale na jednej platformie. Dostały rekordowo dużo nominacji do "telewizyjnych Oscarów"

13 lipca 2023, 12:08
Autor:
joan//mro
Źródło:
HBO Max

Keivonn Montreal Woodard został najmłodszym nominowanym do statuetki Emmy w historii tej nagrody. 10-letni aktor wcielił się w postać Sama Burrella w dwóch odcinkach serialu HBO Max "The Last of Us". Łącznie hitowa produkcja zebrała aż 24 nominacje. 

Gwiazda "The Last of Us" najmłodszym nominowanym do nagrody Emmy w historii

Gwiazda "The Last of Us" najmłodszym nominowanym do nagrody Emmy w historii

13 lipca 2023, 13:37
Autor:
jdw//mm
Źródło:
Independent, Warner Media, TVN24.pl

"Nieobecni" to jeden z hitów Player Original. Serial porusza problem zaginięć, a jego scenariusz jest inspirowany prawdziwymi historiami. Pierwszy sezon miał premierę w TVN pod koniec 2021 roku, drugi zadebiutował w maju ubiegłego roku. Oba sezony serialu można obejrzeć online.

Zaginięcia i tajemnicze historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Serial "przyprawia o ciarki"

Zaginięcia i tajemnicze historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Serial "przyprawia o ciarki"

12 lipca 2023, 12:19
Autor:
joan//mro
Źródło:
Player

Jakiś czas temu, pisząc w tym miejscu o filmie "Gierek", zauważyłem, że film ten powinien zrobić przyjemność Prezesowi. Pozytywny bohater, Pierwszy Sekretarz KC PZPR, naraża się swoim wrogom, Rosjanom i potęgom zachodnim, z identycznych powodów, dla których te same obce siły zatruwają dziś życie Prezesa - pisze w felietonie Maciej Wierzyński.

Rachunek podobieństwa 

Rachunek podobieństwa 

14 lipca 2023, 17:38
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl

"Dziś dostałam medal! Wyjątkowy i bardzo dla mnie ważny. Moje rodzinne miasto - Łódź - obdarowało mnie nim z okazji 600-lecia Łodzi!" - napisała Anita Werner na Instagramie. Z okazji jubileuszu łodzianie wybrali 600 osób, które są "żywą reklamą miasta". W poniedziałek odbyła się jedna z ośmiu uroczystości, wręczenia pamiątkowych medali. Oprócz dziennikarki TVN24 wyróżnienia od łodzian dostali także Marcin Józefaciuk, prowadzący w TVN program "Nastolatki rządzą kasą" i sędzia Anna Maria Wesołowska.

Anita Werner z medalem od łodzian. "Za pasję, która jest pracą, i pracę, która jest pasją"

Anita Werner z medalem od łodzian. "Za pasję, która jest pracą, i pracę, która jest pasją"

12 lipca 2023, 9:15
Autor:
joan//mro
Źródło:
Instagram