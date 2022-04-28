Жарин: Військова жандармерія затримала підозрюваних у шпигунстві. Це громадяни Росії та Білорусі

Військова поліція затримала громадян Росії та Білорусі, які підозрюються у шпигунстві на користь Російської Федерації, - повідомив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин. Особи чоловіків встановила Служба військової контррозвідки, а розслідування у цій справі розпочала Окружна прокуратура Варшави.

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"На підставі матеріалів контррозвідників підозрюваних затримала Військова жандармерія. Їм оголосили обвинувачення, а суд вирішив арештувати обох на три місяці ", - сказав Жарин.

Речник додав, що чоловіків, затриманих 21 та 22 квітня 2022 року, підозрюють у шпигунській діяльності на користь російських спецслужб. Їм обом зачитано обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ст. 130 п.1 Карного кодексу. За клопотанням Окружної прокуратури у Варшаві суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт підозрюваних на три місяці.

«Вчиняли дії, спрямовані на вивідування інформації щодо функціонування Збройних Сил Польщі»

«Зібраний СВК матеріал свідчить про те, що росіянин і білорус, діючи на користь російської розвідки проти Польщі, вчиняли дії, спрямовані на вивідування інформації щодо функціонування Збройних Сил Польщі, у тому числі про наявність військ в польсько-білоруській прикордонній зона», – зазначив Жарин у прес-релізі.

Розслідування за матеріалами Служби військової контррозвідки ініціювало військове управління Окружної прокуратури Варшави.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24