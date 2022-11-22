Жарин: російська дезінформація продовжує зосереджуватися на розриві між Польщею та Україною. Вона використала навіть події в Пшеводові

22 listopada 2022, 15:34
Autor:
tvn24.pl
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Pytania i część odpowiedzi po tragedii w Przewodowie
Pytania i część odpowiedzi po tragedii w Przewodowie
TVN24, Dziennik Wschodni
TVN24, Dziennik WschodniPytania i część odpowiedzi po tragedii w Przewodowie

"Російська дезінформація, яку провадять в контексті агресії проти України, спрямована на дві цілі: розділити Польщу та Україну та знизити довіру та повагу до Польської Республіки, щоб призвести до її ізоляції на Заході", - написав Станіслав Жарин, уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

У понеділкових підсумках тижня Станіслав Жарин написав у Twitter, що російська пропаганда скористалася ситуацією, що склалася після подій у Пшеводові, щоб викликати у поляків недовіру та неприязнь до українців. Також вона посилила кампанію, засновану на брехні, про те, що Польща посилає наших військових в Україну.

Він зазначив, що дії білоруської пропаганди мають ту ж мету: закріпити в різних адресатів образ Польщі як агресивної країни, яка порушує права людини.

Жарин відзначив, що останнім часом знижується проникнення в польський інформаційний простір матеріалів, опублікованих "пов'язаною з російськими службами" UNC1151 - групою, відповідальною за злом електронних скриньок, включно зі скринькою колишнього керівника канцелярії прем'єр-міністра Міхала Дворчика. Як написав Жарин, у цьому випадку UNC1151 адаптувала свою діяльність до контексту "гарячих" тем у Польщі, тому запропонований контент стосувався модернізації армії.

"Спостерігаються дедалі інтенсивніші дії, які вписуються в активність з ознаками політичної дискусії, спрямованої на те, щоб викликати страх перед кризою, банкрутствами та зростанням інфляції. Психологічний ефект цієї діяльності може сприяти досягненню цілец інформаційного супротивника", - резюмував державний секретар в Канцелярії прем'єр-міністра.

У понеділок минає 271 день з моменту нападу на Україну. Агресія почалася 24 лютого, майже дев'ять місяців тому.

Вибух у селі Пшеводув Люблінського воєводства, що неподалік від польсько-українського кордону, стався 15 листопада, у день, коли війська Володимира Путіна завдали масштабного ракетного удару по Україні. За даними польської влади, на територію зерносушильного підприємства в Пшеводовв впала ракета, швидше за все, української ППО, і стався вибух, внаслідок якого загинули двоє поляків. Наголошується, що все вказує на те, що ця ситуація є наслідком нещасного випадку.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:tvn24.pl

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Ukraina
Rosja
Pozostałe wiadomości

Deutsche Telekom poinformował, że planuje rozmawiać z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej (DFB) na temat rezygnacji z noszenia tęczowych opasek "OneLove" podczas mistrzostw świata w Katarze. Wcześniej sieć sklepów spożywczych Rewe zawiesiła kampanię reklamową - podał Reuters.

Wielka sieć wstrzymuje reklamy, telekomunikacyjny gigant chce wyjaśnień

Wielka sieć wstrzymuje reklamy, telekomunikacyjny gigant chce wyjaśnień

22 listopada 2022, 15:50
Autor:
kris/dap
Źródło:
Reuters

Protesty, które od wielu tygodni wstrząsają Iranem, zaczynają przypominać powstanie ludowe - ocenił szef izraelskiego wywiadu wojskowego Aharon Haliwa. Zaznaczył jednak, że nie widzi "żadnego realnego zagrożenia" dla irańskiego reżimu.

Szef wywiadu Izraela: protesty w Iranie zaczynają przypominać powstanie ludowe

Szef wywiadu Izraela: protesty w Iranie zaczynają przypominać powstanie ludowe

22 listopada 2022, 16:18
Autor:
ft
/ prpb
Źródło:
PAP

Wtorek jest 272. dniem ataku Rosji na Ukrainę. Trzy osoby zginęły w wyniku ostrzału Chersonia przez wojska rosyjskie - przekazał dziennikarzom przedstawiciel władz wyzwolonego miasta na południu Ukrainy Ołeksandr Łeszczenko. Jak dodał urzędnik, pociski trafiły w "dwanaście miejsc". Chersońskie władze apelują do mieszkańców, by opuścili niedawno wyzwolone miasto z powodu dużego zagrożenia rosyjskimi atakami i zniszczeń infrastruktury. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Rosjanie ostrzelali wyzwolony Chersoń, są ofiary   

Rosjanie ostrzelali wyzwolony Chersoń, są ofiary   

22 listopada 2022, 5:45
Aktualizacja: 22 listopada 2022, 16:21
Aktualizacja:
Autor:
asty,
mjz,
tas//now
Źródło:
TVN24, PAP, Reuters

Rosja wyczerpuje strategiczne rezerwy rakietowe - poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródła w ojczystym resorcie obrony. Stwierdzili oni, że rosyjska armia "jest już zmuszona, by sięgać po pociski z zapasów nuklearnych". Wtorek jest 272. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

Media: potencjał rakietowy Rosji na wyczerpaniu. "Pocisków wystarczy na trzy zmasowane ataki"  

Media: potencjał rakietowy Rosji na wyczerpaniu. "Pocisków wystarczy na trzy zmasowane ataki"  

22 listopada 2022, 16:30
Autor:
tas
/ prpb
Źródło:
Ukraińska Prawda, PAP, tvn24.pl

W autobus z dziećmi uderzyła ciężarówka. Nie mogli dalej jechać. Nie mogli też zejść z ruchliwej trasy, bo za barierami jest wysoka skarpa. Nauczyciel z kierowcą zostali przy pojeździe i czekali na policję, a dwie nauczycielki z 17 przedszkolakami i uczniami podstawówki poszli jezdnią na przystanek. Przełożony opiekunów broni ich decyzji, prokuratura wszczęła śledztwo.

17 dzieci z dwiema nauczycielkami na trasie szybkiego ruchu. Prokuratura wszczęła śledztwo

17 dzieci z dwiema nauczycielkami na trasie szybkiego ruchu. Prokuratura wszczęła śledztwo

22 listopada 2022, 16:09
Autor:
mag/gp
Źródło:
tvn24.pl

Rosyjski youtuber podający się za prezydenta Francji Emmanuela Macrona rozmawiał telefonicznie z prezydentem Andrzejem Dudą niedługo po wybuchu w Przewodowie. W sieci pojawiło się trwające ponad 7 minut nagranie. Kancelaria Prezydenta potwierdziła, że doszło do takiej rozmowy.

Prezydent przez ponad siedem minut rozmawiał z fałszywym "Macronem". Kancelaria potwierdza

Prezydent przez ponad siedem minut rozmawiał z fałszywym "Macronem". Kancelaria potwierdza

22 listopada 2022, 12:31
Autor:
ads//now
Źródło:
tvn24.pl

Kierowca volkswagena wyprzedził fiata i gwałtownie zahamował, doprowadzając do zderzenia - ustalili funkcjonariusze. Sprawca zgłosił zajście na policję. Nie wiedział jednak, że całą sytuację zarejestrowała kamera w samochodzie poszkodowanego. Stracił prawo jazdy, sprawa trafi też do sądu.

Gwałtownie zahamował i zderzył się z jadącym za nim autem. Zgłosił się na policję i stracił prawo jazdy

Gwałtownie zahamował i zderzył się z jadącym za nim autem. Zgłosił się na policję i stracił prawo jazdy

22 listopada 2022, 13:25
Autor:
MAK
Źródło:
TVN24

24-letnia kobieta mieszkała ze swoją dwuletnią córką i innymi osobami w namiocie w Gdańsku. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, dziecko było wychłodzone i głodne. Lekarz stwierdził również infekcję górnych dróg oddechowych. Matka dziewczynki trafiła do policyjnego aresztu. Sprawa została przekazana do sądu rodzinnego.

Dwuletnia dziewczynka mieszkała z mamą w namiocie. Wychłodzone i głodne dziecko trafiło do szpitala

Dwuletnia dziewczynka mieszkała z mamą w namiocie. Wychłodzone i głodne dziecko trafiło do szpitala

22 listopada 2022, 11:14
Autor:
MAK/gp
Źródło:
TVN24

Obywatel Stanów Zjednoczonych wracał razem z dwójką znajomych z wolontariatu w Ukrainie. Na parkingu oddalił się od samochodu i zaginął. Pozostali dwaj obcokrajowcy poprosili o pomoc policję. 47-latka udało się odnaleźć.

Wracał z wolontariatu w Ukrainie, na parkingu przy autostradzie zaginął

Wracał z wolontariatu w Ukrainie, na parkingu przy autostradzie zaginął

22 listopada 2022, 15:16
Autor:
wini/gp
Źródło:
TVN24 Kraków

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się pochmurno, mglisto i wilgotno. Kiedy spadnie śnieg? Później nad naszym krajem znajdzie się front atmosferyczny, niosący opady śniegu, miejscami dość intensywne. Będzie dość chłodno, ale większy mróz nie powinien dawać nam się we znaki.

Pogoda na weekend. "Najgorsza mieszanka pogodowa". Czeka nas też wędrówka śnieżnego frontu

Pogoda na weekend. "Najgorsza mieszanka pogodowa". Czeka nas też wędrówka śnieżnego frontu

22 listopada 2022, 16:35
Autor:
kw/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

Michael J. Fox wraz z trojgiem innych laureatów odebrał honorowego Oscara za działalność na rzecz badań nad chorobą Parkinsona oraz zwiększaniem świadomości społecznej na jej temat. Aktor od wielu lat zmaga się z tym właśnie schorzeniem. Nagrodę wręczył mu jego przyjaciel Woody Harrelson.

Michael J. Fox z honorowym Oscarem. "Zamienił mrożącą krew w żyłach diagnozę w odważną misję"

Michael J. Fox z honorowym Oscarem. "Zamienił mrożącą krew w żyłach diagnozę w odważną misję"

22 listopada 2022, 15:17
Autor:
kob/
Źródło:
"The Hollywood Reporter", tvn24.pl

Cała nasza grupa jest silna, ale to są mistrzostwa świata, tu są najlepsze drużyny, nikt się nie spodziewał, że to będzie spacerek dla kogokolwiek - mówił w rozmowie z reporterem TVN24 Jakub Kwiatkowski. Rzecznik PZPN odniósł się do meczu Argentyny i Arabii Saudyjskiej, które są w "polskiej" grupie, i opisał nastroje naszych reprezentantów przed meczem z Meksykiem.

"Saudyjczycy mają teraz chwilę radości. Co to dla nas oznacza?" Rzecznik PZPN o nastrojach w reprezentacji

"Saudyjczycy mają teraz chwilę radości. Co to dla nas oznacza?" Rzecznik PZPN o nastrojach w reprezentacji

22 listopada 2022, 14:49
Autor:
akw/kab
Źródło:
TVN24

Do co najmniej 268 ofiar śmiertelnych wzrósł bilans poniedziałkowego trzęsienia ziemi w Indonezji. Wśród zabitych jest wiele dzieci, które zostały pogrzebane pod gruzami budynków szkolnych. Służby ratunkowe nadal poszukują 151 osób, a ponad 58 tysięcy mieszkańców zostało ewakuowanych.

W trzęsieniu ziemi zginęło blisko 270 osób. "Większość ofiar to dzieci, które były jeszcze w szkole"

W trzęsieniu ziemi zginęło blisko 270 osób. "Większość ofiar to dzieci, które były jeszcze w szkole"

22 listopada 2022, 11:58
Autor:
as/dd
Źródło:
Reuters, BBC, PAP, CNN

Onet rozmawiał z kolejną osobą, która oskarża prezesa Polskiego Związku Tenisowego Mirosława Skrzypczyńskiego. Ewa Ciszek pracowała w hotelu pod Warszawą, w którym Skrzypczyński nocował przy okazji otwarcia centrum tenisowego i memoriału Marii i Lecha Kaczyńskich. - Był to najbardziej obrzydliwy dziad, z jakim miałam do czynienia w ostatnich latach. Bez cienia żenady zaproponował, bym spędziła noc w jego pokoju - mówiła.

Kolejne oskarżenia wobec prezesa PZT Mirosława Skrzypczyńskiego. "Zajmę się panią, będzie miło i ciekawie"

Kolejne oskarżenia wobec prezesa PZT Mirosława Skrzypczyńskiego. "Zajmę się panią, będzie miło i ciekawie"

22 listopada 2022, 10:39
Autor:
ads/kab
Źródło:
Onet

Nie będę odnosić się do czyichś wypowiedzi, bo dla Polski, dla Polaków ważniejsze jest to, co się dzieje dziś na Ukrainie – mówiła posłanka PiS Barbara Bartuś, pytana o oświadczenie Katarzyny Kotuli. Posłanka Lewicy przyznała, że przed laty była napastowana seksualnie przez Mirosława Skrzypczyńskiego, jej byłego trenera, który obecnie jest prezesem Polskiego Związku Tenisowego. Kazimierz Smoliński z PiS stwierdził, że "nie ma problemu politycznego", choć "nagannie" ocenił zachowanie Skrzypczyńskiego, jeżeli - jak mówił - "to jest prawda".

Politycy o wyznaniu Kotuli. "Może będzie głosem do pewnej zmiany", "to nie jest dla Polaków dzisiaj najważniejsze"

Politycy o wyznaniu Kotuli. "Może będzie głosem do pewnej zmiany", "to nie jest dla Polaków dzisiaj najważniejsze"

22 listopada 2022, 16:11
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
TVN24, PAP

Australijski aktor Chris Hemsworth przekazał, że robi sobie przerwę od aktorstwa po tym, jak dowiedział się, że ma zwiększone ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera.

Chris Hemsworth robi przerwę od aktorstwa. Testy potwierdziły jego "największy strach"

Chris Hemsworth robi przerwę od aktorstwa. Testy potwierdziły jego "największy strach"

22 listopada 2022, 14:12
Autor:
mjz//am
Źródło:
BBC

Przyczyną śmierci trojga amerykańskich turystów, którzy zmarli w wynajmowanym apartamencie w Mexico City, było zatrucie tlenkiem węgla - powiedziała portalowi People siostra jednej z ofiar. Powołała się na informacje przekazane przez meksykańską policję. Amerykanie pojechali do Meksyku na obchody obchody Día de Muertos, lokalnego Święta Zmarłych.

Pojechali na Święto Zmarłych, ich ciała znaleziono w wynajętym apartamencie. Ujawniono przyczynę śmierci

Pojechali na Święto Zmarłych, ich ciała znaleziono w wynajętym apartamencie. Ujawniono przyczynę śmierci

22 listopada 2022, 13:27
Autor:
kgo//az
Źródło:
People, Bloomber, tvn24.pl

Jerzy Owsiak odniósł się w mediach społecznościowych do przyjęcia przez Sejm ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym. Na jej podstawie Centralny Szpital Kliniczny (CSK) MSWiA przekształci się w placówkę badawczą. Szef WOŚP stwierdził, że politycy stworzyli dla siebie "osobny szpital", a utworzenie takiej placówki to "skandal i rozbój w biały dzień". Do tych zarzutów pośrednio odniósł się doktor Artur Zaczyński, zastępca dyrektora do spraw medycznych CSK MSWiA. Zapewnił, że placówka "dalej będzie szpitalem ogólnodostępnym dla wszystkich Polaków" i "nic się nie zmieni w tej działalności".

Owsiak o Państwowym Instytucie Medycznym: skandal i rozbój w biały dzień. Doktor Zaczyński wyjaśnia

Owsiak o Państwowym Instytucie Medycznym: skandal i rozbój w biały dzień. Doktor Zaczyński wyjaśnia

22 listopada 2022, 6:46
Autor:
mjz//now
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Uchwalona przez Sejm ustawa o utworzeniu Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA wywołała w mediach społecznościowych oburzenie, że oto władza planuje nowy, specjalny szpital dla siebie. To błędna interpretacja ustawy - wyjaśniamy, jakie są plany.

PiS stworzy "nowy szpital dla władzy"? O co chodzi w tym przekształceniu 

PiS stworzy "nowy szpital dla władzy"? O co chodzi w tym przekształceniu 

22 listopada 2022, 15:28
Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Ryszard Terlecki, szef klubu PiS, przyznał, że politycy partii rządzącej "są zaniepokojeni" utratą władzy w sejmiku śląskim. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i przewodniczący stowarzyszenia samorządowców "Tak! Dla Polski" powiedział, że "trwają bardzo delikatne negocjacje" i "dwa województwa są możliwe" do przejęcia przez obecną opozycję.

PiS stracił władzę w sejmiku. Terlecki: jesteśmy zaniepokojeni

PiS stracił władzę w sejmiku. Terlecki: jesteśmy zaniepokojeni

22 listopada 2022, 12:00
Autor:
ads//now
Źródło:
TVN24

Przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu zakończył się proces apelacyjny Józefa Piniora oskarżonego o poświadczenie nieprawdy w zeznaniach majątkowych. W pierwszej instancji były senator został skazany na 1,5 roku więzienia. W drugiej na osiem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Wyrok jest już prawomocny.

Sąd złagodził wyrok dla byłego senatora. "Jestem niewinny, będziemy pracować nad kasacją"

Sąd złagodził wyrok dla byłego senatora. "Jestem niewinny, będziemy pracować nad kasacją"

22 listopada 2022, 11:05
Aktualizacja: 22 listopada 2022, 12:46
Aktualizacja:
Autor:
ib/gp
Źródło:
PAP/tvn24.pl

"Kampania Bez Kitu" to cotygodniowy program na żywo, który podsumuje najważniejsze wydarzenia polityczne i kampanijne w Polsce. Jego gospodarzem jest Radomir Wit. Premiera już w najbliższy piątek, 25 listopada, o godzinie 20 na antenie TVN24 i w TVN24 GO.

Rusza nowy program "Kampania Bez Kitu". Prowadzącym Radomir Wit

Rusza nowy program "Kampania Bez Kitu". Prowadzącym Radomir Wit

22 listopada 2022, 15:42
Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Nagroda Specjalna Radia ZET imienia Andrzeja Woyciechowskiego została przyznana redakcji "Faktów" TVN za podtrzymywanie wysokich standardów dziennikarstwa, a także za odwagę w docieraniu do prawdy. Dziękujemy za zaufanie.

"Fakty" TVN uhonorowane Nagrodą imienia Andrzeja Woyciechowskiego

"Fakty" TVN uhonorowane Nagrodą imienia Andrzeja Woyciechowskiego

22 listopada 2022, 12:03
Autor:
red.
Źródło:
TVN24

"Głównym zmartwieniem Ukrainy jest to, że Rosja może na wiosnę wysłać na front 280 tysięcy świeżo wyszkolonych żołnierzy" - powiedział po rozmowach w Kijowie niemiecki poseł Anton Hofreiter. W wywiadzie dla portalu RND przekonywał, że według Ukraińców "Rosja nie zrezygnowała z żadnego ze swoich celów wojennych", w tym także zdobycia ukraińskiej stolicy.

Ukraina obawia się wiosny. "Rosja nie zrezygnowała z żadnego ze swoich celów wojennych"

Ukraina obawia się wiosny. "Rosja nie zrezygnowała z żadnego ze swoich celów wojennych"

22 listopada 2022, 14:13
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
PAP

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że Produkt Krajowy Brutto w Polsce w 2023 roku wzrośnie o 0,9 procent, a inflacja wyniesie 10,8 procent- wynika z najnowszej edycji raportu "Economic Outlook". Analitycy OECD spodziewają się w Polsce nadal wysokiej inflacji, a do tego rosnącego bezrobocia i dalszych podwyżek stóp procentowych. 

Podwyżki stóp, wysoka inflacja i spowolnienie wzrostu PKB. Scenariusz dla Polski

Podwyżki stóp, wysoka inflacja i spowolnienie wzrostu PKB. Scenariusz dla Polski

22 listopada 2022, 13:19
Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP