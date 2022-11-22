Жарин: російська дезінформація продовжує зосереджуватися на розриві між Польщею та Україною. Вона використала навіть події в Пшеводові

"Російська дезінформація, яку провадять в контексті агресії проти України, спрямована на дві цілі: розділити Польщу та Україну та знизити довіру та повагу до Польської Республіки, щоб призвести до її ізоляції на Заході", - написав Станіслав Жарин, уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору.

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У понеділкових підсумках тижня Станіслав Жарин написав у Twitter, що російська пропаганда скористалася ситуацією, що склалася після подій у Пшеводові, щоб викликати у поляків недовіру та неприязнь до українців. Також вона посилила кампанію, засновану на брехні, про те, що Польща посилає наших військових в Україну.

Він зазначив, що дії білоруської пропаганди мають ту ж мету: закріпити в різних адресатів образ Польщі як агресивної країни, яка порушує права людини.

Жарин відзначив, що останнім часом знижується проникнення в польський інформаційний простір матеріалів, опублікованих "пов'язаною з російськими службами" UNC1151 - групою, відповідальною за злом електронних скриньок, включно зі скринькою колишнього керівника канцелярії прем'єр-міністра Міхала Дворчика. Як написав Жарин, у цьому випадку UNC1151 адаптувала свою діяльність до контексту "гарячих" тем у Польщі, тому запропонований контент стосувався модернізації армії.

"Спостерігаються дедалі інтенсивніші дії, які вписуються в активність з ознаками політичної дискусії, спрямованої на те, щоб викликати страх перед кризою, банкрутствами та зростанням інфляції. Психологічний ефект цієї діяльності може сприяти досягненню цілец інформаційного супротивника", - резюмував державний секретар в Канцелярії прем'єр-міністра.

У понеділок минає 271 день з моменту нападу на Україну. Агресія почалася 24 лютого, майже дев'ять місяців тому.

Вибух у селі Пшеводув Люблінського воєводства, що неподалік від польсько-українського кордону, стався 15 листопада, у день, коли війська Володимира Путіна завдали масштабного ракетного удару по Україні. За даними польської влади, на територію зерносушильного підприємства в Пшеводовв впала ракета, швидше за все, української ППО, і стався вибух, внаслідок якого загинули двоє поляків. Наголошується, що все вказує на те, що ця ситуація є наслідком нещасного випадку.

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Autor:tvn24.pl

Źródło: PAP, tvn24.pl