Запускають «Солідарний пакет» - спеціальне видання «Шляхетного пакету» для біженців з України

Стартує спеціальний випуск «Шляхетного пакету» - «Солідарний пакет» для біженців з України, які знайшли прихисток від війни у Польщі. З 4 червня благодійник зможе вибрати нужденну сім’ю, для якої підготує допомогу. – Тетяна, юристка, яку я відвідала як волонтерка «Солідарного Пакету», розповіла, що її життя в гарному будинку увіпхалося в одну поліетиленову торбинку, яку схопила, коли почали бомбардувати її місто, - розповідала в «Так є», на TVN24 Йоанна Садзік, президентка Товариства «Весна».

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4 червня на сайті www.szlachetnapaczka.pl з’являться історії біженців, серед яких можна буде обрати сім’ю та підготувати для них пакет, що відповідає індивідуальним потребам.

– Ті родини ми постійно відвідуємо, тому з 4 по 25 червня на нашому сайті з’являться нові, – розповіла у п’ятницю в «Tak jest» на TVN24, Йоанна Садзік, президентка Товариства «Весна», організатор «Шляхетного» та «Солідарного» пакетів.

Під час Вікенду Чудес 25 та 26 червня «Солідарні Пакети» потраплять до тих, хто потребує.

«Тетяна сказала, що її життя умістилося в одній торбині»

Йоанну Садзік запитали, звідки організатори знають, кому допомагати. Вона розповіла історію однієї людини з тих, які втекли з України після російського вторгнення.

– Тетяна, юристка, яку я відвідала як волонтерка «Солідарного Пакету», розповіла, що її життя в гарному будинку увіпхалося в одну поліетиленову торбинку, яку схопила, коли почали бомбардувати її місто. Вона втекла з трьома дітьми. Живе у Кракові. Вона дуже смілива і дає собі раду. Але найбільше їй потрібна інша людина. Ій потрібно знати, що вона тут не з милості, - сказала Садзік.

– Таких, як Тетяна, ми знаходимо через інші громадські організації. Ми самі організували пункт з розміщення і допомогли багатьом тисячам, переважно жінкам з дітьми, - додала вона.

– Ми знаємо, що в Польщі є близько двох мільйонів людей, які вирішили залишитися тут з різних причин: тому що мова простіша, ближче додому, а вони хочуть повернутися, тому що залишили своїх чоловіків і синів, які воюють і жінки хочуть бути ближче, – сказала Садзік.

«Шляхетний Пакет» організовують з 2001 року. Під час фіналу 2021 року допомогу було надано понад 17 тисячам сімей.

Autor:mart

Źródło: TVN24