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Започаткували центр консультацій з бізнесу для українців

18 maja 2022, 16:00

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
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Відкрито перший бізнес-консультаційний центр «Дія.Бізнес» для українців - повідомляє Польське агентство інвестицій і торгівлі (PAIH). У центрі громадяни України зможуть скористатися безкоштовними консультаціями у сфері підприємницької діяльності а також проживання та працевлаштування в Польщі.

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Як зазначено в повідомленні, центр створили Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство розвитку та технологій Польщі, Польське агентство інвестицій і торгівлі та Офіс Урядового уповноваженого з питань кібербезпеки у співпраці з Mastercard

Центр консультацій з бізнесу для українців

Центр, - як казав під час прес-конференції міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, - працюватиме не лише у стандартному форматі консультацій для підприємців. «Усі українці, які сьогодні перебувають у Польщі і потребують роботи, житла чи допомоги з формальностями, зможуть прийти до нього», - підкреслив він.

На прес-конференції наголошували, що завдяки створенню центру громадяни України зможуть скористатися безкоштовними професійними консультаціями у сфері ведення бізнесу, а також проживання та працевлаштування в Польщі. Центр «Дія.Бізнес» у Варшаві окрім того проконсультує щодо отримання статусу біженця та надасть інформацію щодо контактів, необхідних у кризових ситуаціях.

Присутня на відкритті заступник міністра розвитку і технологій Ольга Семенюк висловила надію, що «Дія.Бізнес» сприятиме створенню та реалізації багатьох необхідних та цікавих проектів у Польщі.

У свою чергу президент Польського агентства інвестицій і торгівлі Кшиштоф Дринда заявив, що компанії, переміщені з районів, постраждалих від бойових дій в Україні, потребують підтримки. «Я тішуся, що ми можемо брати участь у проекті «Дія.Бізнес центр» разом з Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством розвитку та технологій. Завдяки цьому українські компанії можуть підтримувати безперервну діяльність і таким чином мінімізувати вплив війни на економіку», - зазначив він.

«Дія.Бізнес» - проект, що сприяє підприємництву та експорту, ініційований Міністерством цифрової трансформації України. Він складається з двох компонентів: онлайн-порталу та мережі центрів підтримки підприємців. Центр діятиме протягом усього періоду війни і по її закінченні, залежно від потреби у підтримці з боку українських підприємців та громадян. Як і раніше відкритий центр Cowork Ukraine у ​​Варшаві, новий осередок розташований у будинку PAIH на вулиці Багателя, 12.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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