Започаткували центр консультацій з бізнесу для українців

Dziewięcioletnia Nela trafiła do szpitala po zabawie na siłowni plenerowej, przylegającej do placu zabaw na terenie Parku Podolskiego w Łodzi. Dziewczynka musiała mieć założone szwy na palec uszkodzony przez jedno z urządzeń. Dwa lata wcześniej doszło do podobnego wypadku, wtedy sprzęt zmiażdżył dłoń siedmioletniej Weroniki. Urzędnicy podkreślają, że siłownia jest dostępna dla osób powyżej 13. roku życia, ale ta argumentacja oburza część rodziców. Ci domagają się usunięcia niebezpiecznego sprzętu.