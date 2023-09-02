Залишав м'ясо в сейфах варшавських банків? Доказів немає, банки заперечують

Згідно з повідомленням, поширеним в мережі, біженець з України влаштував перформанс, який полягав у тому, щоб залишити сире м'ясо в сейфах варшавських банків. Про випадок, начебто, повідомило Reuters. Однак це фальшива інформація.

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29 серпня один із польських користувачів Twitter опублікував відео з логотипом Reuters. Запис тривалістю трохи більше хвилини з англійськими субтитрами розповідає про українського художника Дмитра Міклашевського, який нібито зберігав сире м'ясо в сейфах кількох варшавських банків. "Поклавши м’ясо в сейфи, він хотів показати, що в банках зберігається багато цінностей, які "псуються" і не йдуть на порятунок України", - аргументував інтернет-користувач. Відео в Twitter переглянули понад 35 тисяч разів. Це сподобалося майже 450 користувачам Інтернету та більше 150 поділилися ним.

На перших кадрах відео можна побачити м'ясо, покладене до сейфу. На наступному - фото можливого автора перформансу - на розмитій світлині молодий темноволосий чоловік сидить у поїзді. Далі у фільмі були вказані назви банків, де нібито було залишено м’ясо: "Santander, Getin Noble, ING Bank Śląski, Millennium".Також стверджено, що варшавська поліція розслідує справу.

Польськомовний допис з'явився найраніше із знайдених нами прикладів поширення цього запису. Інтернет-користувач, який його розмістив, регулярно публікує контент, який узгоджується з російською пропагандою та дезінформацією. Публікація більше не відображається в Twitter через порушення правил платформи. Відео з польським коментарем ми також знайшли в інших соціальних мережах, де воно не набуло великої популярності. Однак фільм успішно пройшов російськомовними каналами. У телеграм-каналі ЦарьградТВ відео переглянули понад 35 тисяч разів. Про сайт Tsargrad.tv, пов'язаний, на думку експертів, із Кремлем, ми вже писали в Konkret24.

Як ми встановили, описана подія ніколи не відбувалася, а українського художника, ймовірно, не існує. Reuters ніколи не повідомляв про таку подію - назву агентства використали, щоб зробити фейкові новини більш вірогідними. Пояснюємо.

Reuters не публікувала такого відео

Ми не знайшли нібито опубліковане Reuters відео ані на інтернет-сторінках агенції, ані в профілях соціальних мереж. Його також немає в базі матеріалів агенції - Reuters Connect. Reuters також не повідомляв цю історію жодним іншим чином. "Розповсюджене в соцмережах відео, яке нібито демонструє повідомлення Reuters про те, як український активіст розміщує м’ясо в депозитних скриньках польських банків - фальшивка. Reuters не публікувала цей матеріал', - сказав Konkret24 речник агенції.

Репортажі фото у фільмі не використовувалися, лише ілюстративні. Перша фотографія, на якій зображено якийсь сейф і шматки м'яса, ймовірно, несправжня - це або незграбна переробка існуючих фотографій, або продукт програмного забезпечення з використанням штучного інтелекту.

Ніде в мережі ми не знайшли фото героя сюжету. Одну з фотографій банківських сейфів ми знайшли в онлайн-банку світлин.

У текстовому шарі фільму були граматичні помилки, які не могли з'явитися в матеріалі професійної інформаційної агенції.

Фіктивний персонаж, фіктивні події

Героя історії, яка розповідається у фільмі, ймовірно, не існує. Ми не змогли знайти його фото ніде в Інтернеті. У жодній соціальній мережі ми не знайшли профілю, ідентичного його даним.

20 липня районний суд у Варшаві оголосив про банкрутство згаданого у фільмі банку Getin Noble. Представники інших банків, згаданих у записі, заперечили, що перформанс, описаний у відеоролику, був насправді. "Ми не вживаємо банківські скриньки багато років. Це схоже на фейкові новини", - відповів на нашу електронну пошту Пьотр Утрата, речник ING Bank Śląski. "Такої ситуації не було. З вересня 2021 року ми не пропонуємо сейфи", - сказала Ева Кравчик з прес-служби Santander. "Я не підтверджую", - відповіла нам Івона Яжембська з відділу зв'язків з громадськістю Bank Millennium.

Автор фільму стверджував, що справу перформансу розслідує варшавська поліція. Ми звернулися за до прес-служби Головного управління поліції Варшави, але відповіді поки не отримали.

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Autor:red.

Źródło: Konkret24