Закупи перед Різдвом. Наближаються дві виняткові неділі

9 grudnia 2022, 17:19
Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Bujara o łamaniu zakazu handlu w niedziele (wypowiedź z lutego 2022)
Bujara o łamaniu zakazu handlu w niedziele (wypowiedź z lutego 2022)
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TVN24Bujara o łamaniu zakazu handlu w niedziele (wypowiedź z lutego 2022)

Наступної неділі, 11 грудня, працюватимуть більші магазини. У цьому місяці дві торгові неділі. Недільні покупки у великих магазинах також будуть можливими безпосередньо перед Різдвом.

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У 2022 році - як і в 2021 році - сім торгових неділь. На цей момент заборона не діяла в останню неділю січня, квітня, червня, серпня і неділю, що передувала Великодню. Цьогоріч маємо ще дві неділі, з яких знято заборону торгівлі.

Більші магазини будуть відкриті у дві неділі поспіль перед Різдвом. Вони припадають на 11 і 18 грудня. Остання неділя 2022 року - перший день Різдва Христового. Тоді магазини будуть зачинені.

Заборона торгівлі у неділю

Закон про поступове введення заборони торгівлі в неділю набув чинності 1 березня 2018 року. Закон також передбачає 32 винятки.

Заборона на торгівлю в неділю не стосується, наприклад, роботи поштових служб. Крім того, це не поширюється на кондитерські, кафе морозива, заправні станції, магазини квітів, кіоски з пресою та кав'ярні. За порушення заборони на торгівлю в неділю передбачений штраф від 1000 до 100 000 злотих, а в разі злісного порушення закону - покарання у вигляді обмеження волі.

З початку лютого діють зміни щодо заборони недільної торгівлі, метою яких є посилення чинних досі норм. Після того як поправки набули чинності відкриття в неділю магазинів, які також надають послуги поштового зв'язку (поштові компанії в Польщі використовують магазини як пункти доставки - ре, можливе, якщо виручка від цієї діяльності перевищує 40 відсотків виручки даного об'єкта. Відповідно до постанови Мінфіну облік продажів ведеться окремо для кожного торговельного об’єкта, навіть якщо у підприємця таких об’єктів декілька.

Autor:mp/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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