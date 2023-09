Закордонні ЗМІ повертаються до суперечки на осі Варшава-Київ. "Вибори наближаються великими кроками"

czytaj dalej

Biuro posłanki Marii Kurowskiej z Suwerennej Polski wysłało do proboszczów list, w którym zwraca się o "modlitewne wsparcie". Napisano w nim, że "część opcji politycznych w naszym kraju pragnie tego, aby wymazać Boga i Kościół z życia naszej Ojczyzny". Wysłano go - jak czytamy - również w imieniu innych polityków Suwerennej Polski, w tym Zbigniewa Ziobry, Beaty Kempy czy Michała Wosia. Ostatni z nich stwierdził w Radiu ZET, że o piśmie nie wiedział. Ocenił jednak, że to "bardzo dobra inicjatywa". Do sprawy odniosła się też sama Kurowska.