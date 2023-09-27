Закордонні ЗМІ повертаються до суперечки на осі Варшава-Київ. "Вибори наближаються великими кроками"

Суперечка між Польщею та Україною - досі непохитними союзниками - приголомшила іноземні ЗМІ. Журналісти запитують, навіщо польському уряду загострювати конфлікт із Києвом. Більшість із них припускають, що це пов’язано з виборчою кампанією та боротьбою за голоси польського села.

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Після хвилі напруженості та обміну взаємними звинуваченнями минулого тижня, нарешті з’являються перші заяви про послаблення суперечки між Варшавою та Києвом. "Ми поступово позбавляємося емоцій навколо цієї теми", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Проте суперечка між Польщею та Україною - досі непохитними союзниками - приголомшила іноземні ЗМІ і не лише їх.

Журналісти Financial Times вважають, що "остання антиукраїнська риторика Варшави, спрямована на задобрювання потенційного ультраправого союзника, викликала шок у столиці Європейського Союзу". Крім того, газета визнає, що правляча партія Польщі веде запеклу виборчу кампанію, яка має на меті зберегти лідерство на майбутніх виборах "навіть за рахунок підтримки України".

"Під впливом ультраправої партії "Конфедерація", потенційного молодшого партнера, уряд заборонив імпорт українського зерна, оголосив про припинення пільг для біженців (...) і припустив можливість призупинення поставок зброї в Україну", - читаємо в Financial Times.

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Боротьба за голоси села

Інтернет-портал Politico наголошує, що таке посилення риторики з боку "Права і Справедливості" є нічим іншим, як політичним розрахунком. "У Польщі головною причиною цього кроку є необхідність збільшити підтримку ПіС в сільській місцевості, а також відтягнути виборців від ультраправої партії "Конфедерація", багато прихильників якої критично ставляться до допомоги Україні", - пише портал.

Washington Post нагадує, що під час виборів 2019 року переважна більшість жителів польського села на сході країни проголосували за партію Ярослава Качинського. За даними видання, збереження підтримки цих виборців є ключем до перемоги ПіС і на майбутніх виборах також.

"Право і Справедливість (...) має багато чого втрачати. Виборці на селі (...) можуть забезпечити їй перемогу на виборах або забрати владу. Виборча кампанія почалася повним ходом, а банери "Права і Справедливості" домінують на парканах та рекламних щитах в цій частині польського села", - підкреслює Washington Post.

Так само німецькі ЗМІ сходяться на думці, що останній поворот польської політики щодо влади в Києві не є випадковим. Der Spiegel зазначає, що "партія Моравецького стурбована збереженням більшості. Очевидно, вона хоче використати свою конфронтаційну позицію, щоб отримати бали у виборчій кампанії - особливо серед ультраправих виборців".

Sueddeutsche Zeitung підсумовує всю ситуацію навколо Польщі короткою назвою: "За стіною". "Закриття кордонів для біженців, закриття кордонів для пшениці та кукурудзи з України, відсутність постачання зброї до сусідньої країни: ПіС посилює свою риторику у виборчій кампанії. Польща замуровується, - пише видання.

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Конфлікт згасає?

Corriere della Sera, одна з провідних італійських щоденних газет, пишучи про велике замішання на Заході останніми днями та сварки між союзниками - і навіть друзями, звертає увагу на непропорційність суперечки між Польщею та Україною. "Уряд у Варшаві завжди стверджував, що під час війни в Україні на карту поставлено її майбутню свободу та інтереси Заходу. (...) Чи можливо, щоб все це могло завалитися через те, що фермерському лобі шкодить українська конкуренція? Диспропорція здалася абсурдною навіть польським урядовцям, які (...) оголосили про початок переговорів з Києвом щодо пшениці", - читаємо на шпальтах газети.

В подібному тоні висловлюється інша італійська газета La Stampa, припускаючи, що гучний конфлікт між Варшавою та Києвом повільно згасає. "Вибори швидко наближаються, і голоси фермерів є вирішальними. Але позиція Польщі почала страждати. Варшава оголосила про транзитні коридори, через які Україна може експортувати своє зерно до країн, які його потребують, але збереже заборону на експорт на власний ринок ", - зазначає видання.

Іспанська щоденна газета El Mundo також пише про перший жест послаблення після кількох днів великої суперечки, а 20 minutos підкреслює, що напружена ситуація, ймовірно, була тимчасовою і значною мірою продиктована виборами, запланованими на жовтень.

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Autor:Ред.

Źródło: Fakty o Świecie TVN24