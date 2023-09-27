Закордонні ЗМІ повертаються до суперечки на осі Варшава-Київ. "Вибори наближаються великими кроками"

27 września 2023, 14:47
Autor:
Ред.
Źródło:
Fakty o Świecie TVN24
Zagraniczne media wracają do sporu na linii Warszawa-Kijów. "Wybory zbliżają się wielkimi krokami, a głosy rolników są kluczowe"
Zagraniczne media wracają do sporu na linii Warszawa-Kijów. "Wybory zbliżają się wielkimi krokami, a głosy rolników są kluczowe"Angelika Maj/Fakty o Świecie TVN24
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Angelika Maj/Fakty o Świecie TVN24Zagraniczne media wracają do sporu na linii Warszawa-Kijów. "Wybory zbliżają się wielkimi krokami, a głosy rolników są kluczowe"

Суперечка між Польщею та Україною - досі непохитними союзниками - приголомшила іноземні ЗМІ. Журналісти запитують, навіщо польському уряду загострювати конфлікт із Києвом. Більшість із них припускають, що це пов’язано з виборчою кампанією та боротьбою за голоси польського села.

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Після хвилі напруженості та обміну взаємними звинуваченнями минулого тижня, нарешті з’являються перші заяви про послаблення суперечки між Варшавою та Києвом. "Ми поступово позбавляємося емоцій навколо цієї теми", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Проте суперечка між Польщею та Україною - досі непохитними союзниками - приголомшила іноземні ЗМІ і не лише їх.

Журналісти Financial Times вважають, що "остання антиукраїнська риторика Варшави, спрямована на задобрювання потенційного ультраправого союзника, викликала шок у столиці Європейського Союзу". Крім того, газета визнає, що правляча партія Польщі веде запеклу виборчу кампанію, яка має на меті зберегти лідерство на майбутніх виборах "навіть за рахунок підтримки України".

"Під впливом ультраправої партії "Конфедерація", потенційного молодшого партнера, уряд заборонив імпорт українського зерна, оголосив про припинення пільг для біженців (...) і припустив можливість призупинення поставок зброї в Україну", - читаємо в Financial Times.

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Боротьба за голоси села

Інтернет-портал Politico наголошує, що таке посилення риторики з боку "Права і Справедливості" є нічим іншим, як політичним розрахунком. "У Польщі головною причиною цього кроку є необхідність збільшити підтримку ПіС в сільській місцевості, а також відтягнути виборців від ультраправої партії "Конфедерація", багато прихильників якої критично ставляться до допомоги Україні", - пише портал.

Washington Post нагадує, що під час виборів 2019 року переважна більшість жителів польського села на сході країни проголосували за партію Ярослава Качинського. За даними видання, збереження підтримки цих виборців є ключем до перемоги ПіС і на майбутніх виборах також.

"Право і Справедливість (...) має багато чого втрачати. Виборці на селі (...) можуть забезпечити їй перемогу на виборах або забрати владу. Виборча кампанія почалася повним ходом, а банери "Права і Справедливості" домінують на парканах та рекламних щитах в цій частині польського села", - підкреслює Washington Post.

Так само німецькі ЗМІ сходяться на думці, що останній поворот польської політики щодо влади в Києві не є випадковим. Der Spiegel зазначає, що "партія Моравецького стурбована збереженням більшості. Очевидно, вона хоче використати свою конфронтаційну позицію, щоб отримати бали у виборчій кампанії - особливо серед ультраправих виборців".

Sueddeutsche Zeitung підсумовує всю ситуацію навколо Польщі короткою назвою: "За стіною". "Закриття кордонів для біженців, закриття кордонів для пшениці та кукурудзи з України, відсутність постачання зброї до сусідньої країни: ПіС посилює свою риторику у виборчій кампанії. Польща замуровується, - пише видання.

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Конфлікт згасає?

Corriere della Sera, одна з провідних італійських щоденних газет, пишучи про велике замішання на Заході останніми днями та сварки між союзниками - і навіть друзями, звертає увагу на непропорційність суперечки між Польщею та Україною. "Уряд у Варшаві завжди стверджував, що під час війни в Україні на карту поставлено її майбутню свободу та інтереси Заходу. (...) Чи можливо, щоб все це могло завалитися через те, що фермерському лобі шкодить українська конкуренція? Диспропорція здалася абсурдною навіть польським урядовцям, які (...) оголосили про початок переговорів з Києвом щодо пшениці", - читаємо на шпальтах газети.

В подібному тоні висловлюється інша італійська газета La Stampa, припускаючи, що гучний конфлікт між Варшавою та Києвом повільно згасає. "Вибори швидко наближаються, і голоси фермерів є вирішальними. Але позиція Польщі почала страждати. Варшава оголосила про транзитні коридори, через які Україна може експортувати своє зерно до країн, які його потребують, але збереже заборону на експорт на власний ринок ", - зазначає видання.

Іспанська щоденна газета El Mundo також пише про перший жест послаблення після кількох днів великої суперечки, а 20 minutos підкреслює, що напружена ситуація, ймовірно, була тимчасовою і значною мірою продиктована виборами, запланованими на жовтень.

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Autor:Ред.

Źródło: Fakty o Świecie TVN24

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Ukraina
Polska
Mateusz Morawiecki
Prawo i Sprawiedliwość
Wołodymyr Zełenski
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Źródło:
tvn24.pl, PAP

Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy, apelował na konferencji do wyborców PiS. - Otwórzcie oczy. Wysłuchajcie tego zakłamania i wyciągnijcie wnioski - mówił. Odnosił się między innymi do majątku premiera Morawieckiego, afery wizowej, czy "zakłamania" kościelnych hierarchów.

Czarzasty do wyborców PiS: otwórzcie oczy, wyciągnijcie wnioski

Czarzasty do wyborców PiS: otwórzcie oczy, wyciągnijcie wnioski

27 września 2023, 14:22
Autor:
ads/kab
Źródło:
PAP

Wybory do Sejmu i Senatu już 15 października. Przed głosowaniem warto upewnić się, czy nasze nazwisko widnieje w spisie wyborców - w miejscu, w którym planujemy oddać głos.

Jak sprawdzić, czy jestem na liście wyborców?

Jak sprawdzić, czy jestem na liście wyborców?

27 września 2023, 13:17
Autor:
pb//am
Źródło:
pkw.gov.pl, gov.pl

Policja z północno-wschodnich Niemiec aresztowała 14-latka w związku z zabójstwem sześcioletniego chłopca - informuje Deutche Welle. Nastolatek był ostatnią osobą, która widziała dziecko żywe, a podczas przesłuchania "gubił się w zeznaniach".

Brutalne zabójstwo sześciolatka. Nie wrócił do domu z boiska

Brutalne zabójstwo sześciolatka. Nie wrócił do domu z boiska

27 września 2023, 11:45
Autor:
kgo//az
Źródło:
Deutche Welle

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie 36 procent badanych - wynika z sondażu Ipsos dla TOK FM i OKO.press. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 29 procent poparcia. Na podium znalazła się też Lewica, na którą głos oddałoby 10 procent ankietowanych. Niemal wszystkie ugrupowania odnotowały wzrost poparcia względem poprzedniego badania pracowni. O jeden punkt procentowy mniej zdobyła jednak Konfederacja.

Wzrost poparcia niemal dla wszystkich, jedna partia odnotowała spadek. Najnowszy sondaż

Wzrost poparcia niemal dla wszystkich, jedna partia odnotowała spadek. Najnowszy sondaż

26 września 2023, 18:17
Autor:
akr
Źródło:
TOK FM

Wojewoda mazowiecki poinformował w środę o przejęciu nieruchomości z betoniarnią działającej w miejscu, gdzie ma stanąć stacja techniczno-postojowa metra Karolin. Tego samego dnia rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego przekazała natomiast, że zgodnie z aneksem podpisanym z wykonawcą inwestycji, budowa drugiej linii będzie droższa o 650 milionów złotych, a termin oddania ostatniego odcinka został przesunięty o blisko półtora roku.

Betoniarnia przejęta. Jest też aneks do umowy. Metro będzie droższe, a prace zakończą się później

Betoniarnia przejęta. Jest też aneks do umowy. Metro będzie droższe, a prace zakończą się później

27 września 2023, 13:02
Autor:
dg/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

Aż osiem na 10 urodzonych w tym roku na półwyspie Shiretoko w Japonii niedźwiedzi brunatnych umarło z głodu z powodu zmian klimatu - poinformował w poniedziałek dziennik "Asahi Shimbun". Dramatyczna sytuacja zwierząt związana jest z brakiem w rzekach kluczowych dla ich diety ryb - gorbuszy.

"Szacuje się, że do 80 procent niedźwiedzi brunatnych urodzonych w tym roku nie żyje"

"Szacuje się, że do 80 procent niedźwiedzi brunatnych urodzonych w tym roku nie żyje"

27 września 2023, 13:40
Autor:
anw
Źródło:
PAP, The Guardian

Najsilniejsze od 40 lat trzęsienie ziemi zarejestrowano w środę na terenie Pól Flegrejskich na południu Włoch. Wstrząs miał magnitudę 4,2. Był odczuwalny także w Rzymie i w Apulii. Obszar, na jakim doszło do trzęsienia ziemi, to kaldera superwulkanu.

Trzęsienie ziemi w kalderze superwulkanu we Włoszech. "Najsilniejsze od 40 lat"

Trzęsienie ziemi w kalderze superwulkanu we Włoszech. "Najsilniejsze od 40 lat"

27 września 2023, 12:48
Autor:
anw
Źródło:
PAP