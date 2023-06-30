Закордонна малина заполонила польський ринок. "Ситуація драматична"

Слід негайно припинити імпорт замороженої та свіжої малини до Польщі - звертається до прем’єр-міністра Матеуша Моравецького Асоціація польських садівників. Як наголошують виробники, найбільшою проблемою є імпорт заморожених продуктів, переважно з України, який триває вже кілька місяців. Це спричинило зниження закупівельних цін.

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За словами садівників, ситуація на ринку малини, призначеної для переробки, "драматична". "З дня на день закупівельні ціни падають, а чимало підприємствнавіть оголошують про призупинення (закупівель - ред.)", - читаємо у комюніке Асоціації садівників Польщі.

Найбільша проблема

Виробники стверджують, що "найбільшою проблемою є імпорт заморожених продуктів, переважно з України, який триває вже кілька місяців". "Асоціація садівників Польської Республіки сигналізувала про це як міністру сільського господарства, так і єврокомісару з питань сільського господарства. На жаль, наші побоювання та прогнози підтвердилися", - повідомляють вони.

"До Польщі неконтрольовано потрапило понад 40 тисяч тонн замороженої малини, що спричинило масштабну розрегульованість на ринку. Цей процес продовжується досі. На жаль, усі наші попередження були злегковажені, і жодне з необхідних рішень не було реалізоване", - сказано в зверненні.

Асоціація звернулася до прем'єр-міністра з проханням припинити імпорт замороженої та свіжої малини до Польщі та вжити заходів для управління складськими запасами.

Протест в Ополю Любельському

Як повідомляє сайт Асоціації, на 3 липня в Ополю Любельському запланована велика акція протесту виробників малини. "У місті є декілька переробних заводів, які закуповують і заморожують малину. Ці ж заводи імпортують фрукти з України. Тому вибір місця не випадковий", - читаємо в повідомленні.

Autor:red.