Законопроект щодо звільнення від кримінальної відповідальності за службу в українському війську в Сеймі

22 grudnia 2022, 12:25
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Ukraińska armia podczas walk w Chersoniu
Ukraińska armia podczas walk w ChersoniuReuters Archive
wideo 2/22
Reuters ArchiveUkraińska armia podczas walk w Chersoniu

До Сейму внесено проект закону про скасування кримінальної відповідальності за службу в Збройних силах України громадянина Польщі після 20 лютого 2014 року без необхідного погодження. Проект підписали депутати від РіС, "Громадянської Коаліції", "Лівих", "Польської Коаліції-PSL", "Польща 2050" і PPS.

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Відповідно до запропонованих у проекті положень, не вважатиметься злочином вступ польського громадянина на службу в Збройні сили України без необхідного погодження, якщо це сталося після 20 лютого 2014 року. Так само вербування громадян Польщі чи іноземців, які проживають у Польщі, до української армії не вважатиметься злочином.

Чинні положення дозволяють громадянам Польщі служити в збройних силах інших країн лише за згодою голови Міністерства національної оборони, що, як зазначають автори проекту, щоразу вимагає тривалої процедури. Вступ на службу в іноземну армію без цього погодження є злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 місяців до 5 років.

У проекті зазначено, що "Збройні Сили України - це армія чи інші військові формування, підпорядковані українській владі, визнані Польською Республікою легітимними". Крім того, згідно з проектом, "вступ польського громадянина на службу в Збройних силах України не породжує відповідальності органів влади Польської Республіки за наслідки вступу на цю службу".

Спроектований закон має набрати чинності з дня, наступного за днем ​​його оприлюднення. Згідно з інформацією на сайті Сейму, проект підписали депутати фракцій "Право і справедливість", "Громадянська Коаліція", "Ліві", "Польська коаліція - Польська народна партія", "Польща 2050" і група Польської соціалістичної партії.

Збройні Сили УкраїниMinisterstwo Obrony Ukrainy/Facebook

Особлива ситуація "вимагає з боку держави нестандартних дій"

В обґрунтуванні проекту сказано, що його метою є адаптаціія положень щодо громадян, які бажають підтримати Збройні Сили України у захисті територіальної цілісності та демократичного правового ладу української держави і протидіяти агресивній російській політиці.

Автори проекту наголошують, що агресія Росії проти України, яка почалася у 2014 році та значно розширилася у лютому цього року, є особливою ситуацією з точки зору національної безпеки Польщі, яка вимагає нестандартних дій з боку держави.

В обґрунтуванні проекту сказано, що "громадяни Польщі, які вирішують приєднатися до української армії, керуються солідарністю з країною, яка невинно зазнала нападу агресора, який не приховує ворожих намірів щодо Польщі, а також патріотизмом, діючи таким чином на користь безпеки Польщі".

Вторгнення Росії в Україну

Конфлікт між Росією та Україною спалахнув на початку 2014 року після перемоги прозахідної революції на Майдані Незалежності в Києві та повалення президента Віктора Януковича. Тоді Росія окупувала Крим, який належав Україні, а потім надала підтримку сепаратистам, які захопили частину Донецької та Луганської областей. 24 лютого цього року Росія розпочала повномасштабну фазу війни проти України.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ministerstwo Obrony Ukrainy/Facebook

Sejm
Ukraina
Wojna w Ukrainie
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