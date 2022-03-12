Закон про допомогу громадянам України ухвалили в Сеймі

У суботу Сейм ухвалив закон про допомогу громадянам України зі змінами.

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За словами авторів проекту, нові положення мають на меті «створити спеціальне правове регулювання, яке забезпечує спеціальну правову основу для легального перебування громадян України, які внаслідок бойових дій були змушені залишити країну походження».

Як додано, акт є спробою законодавця відреагувати на проблеми, які виникли у сфері забезпечення законності перебування осіб, які прибули з території України внаслідок війни.

Закон набере чинності з дня його опублікування в «Журналі законів», за кількома винятками та із зворотною дією з 24 лютого 2022 року.

Допомога українцям – що в законі?

Закон про допомогу громадянам України гарантуватиме законність перебування громадян України, а також тих членів подружжя, які не мають українського громадянства, які прибули з України до Польщі з початку російського вторгнення. Перебування вважатиметься законним терміном на 18 місяців з 24 лютого поточного року, якщо громадянин України в’їхав до Польщі на законних підставах і заявляє про намір залишитися на території Польської Республіки. Важливо, що відповідно до Закону можлива поїздка з території Республіки Польща на термін до 1 місяця не позбавить цього права.

Якщо в’їзд громадянина України на територію Республіки Польща не був зареєстрований начальником прикордонної застави під час прикордонного контролю, його перебування на території Польщі буде зареєстровано після подання до міської влади заяви про отримання номера PESEL.

Закон передбачає надання громадянам України номера PESEL, що, як зазначено в обґрунтуванні до проекту, дозволяє здійснювати низку державних послуг для цих осіб. Закон передбачає спеціальну процедуру отримання номера PESEL. Зразок заявки буде лпублікований у Бюлетені публічної інформації міністра, відповідального за комп’ютеризацію. До заяви необхідно буде додати фотографію та зняти відбитки пальців, за винятком дітей до 12 років.

– У наступну середу, 16 березня, розпочнеться ця реєстрація, яку проводять муніципалітети. Система готова, але ми маємо її протестувати, а муніципалітети мають підготуватися до впровадження закону. Це природно. Ми даємо собі понеділок і вівторок як державна адміністрація, уряд та місцева влада для реалізації цих рішень, - пояснив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер під час суботньої прес-конференції.

Він також закликав, аби «не всі українці, які хочуть отримати номер PESEL, йшли до офісів у перший же день».

– Ви отримаєте повну підтримку, пов’язану з охороною здоров’я, соціальним супроводом з дня перетину кордону, але ми просимо, щоб не всі ви вже пекршого чи другого дня йшли в офіси. Ми не повинні заблокувати функціонування адміністрації, сказав Шефернакер.

Фотографію можна буде зробити просто в офісі. І це завдання від уряду. Разом з представниками органів місцевого самоврядування ми домовилися щодо того, скільки платитимемо за цю послугу, - сказав Януш Цєшиньський, державний секретар канцелярії прем'єр-міністра, уповноважений уряду з питань кібербезпеки.

Крім того, аби полегшити доступ до державних послуг через Інтернет передбачено, що разом із присвоєнням номера PESEL громадяни України зможуть отримати довірений профіль.

Біженці з України отримають паперове підтвердження про присвоєння номера PESEL та дані доступу до довіреного профілю. – Ми хочемо, щоб фізичний документ зараз був мобільним, але ми все ще працюємо над рішенням як впровадити фізичний носій, – повідомив Цєшинський.

Відповідно до закону Головний комендант прикордонної служби вестиме облік громадян України, які в’їхали на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з російським вторгненням і які звернулися за номером PESEL. Реєстр міститиме дані, зокрема: ім'я та прізвище, дані про народження, національність, стать, серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону, номер PESEL (якщо виданий), інформацію про дату перетину кордону.

300 злотих на особу

Закон також містить положення про доступ до польського ринку праці для громадян України, перебування яких визнано законним. З цією метою суб’єкт, який доручає виконання роботи громадянину України, зобов’язаний протягом 7 днів з дня початку роботи громадянина України повідомити про це відповідне бюро праці через систему телеінформативну систему – praca.gov.pl.

Біженці з України – відповідно до Закону – також отримають доступ до сімейних пільг, в т.ч. допомоги по догляду за дитиною, родинного капіталу, пільги «Добрий старт» та співфінансування знижки плати за перебування дитини в яслах. Підтримка надається після виконання умов, викладених у положеннях, що регулюють вищезазначені пільги.

Згідно з положеннями громадяни України, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним, отримають одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу. "Заяву про виплату одноразової грошової допомоги треба буде подати в письмовій формі до органу самоврядування (гміни) за місцем проживання громадянина України. Для надання пільги рішення не потрібно", - йдеться в обґрунтуванні. Крім того, особа чи сім’я зможе звернутися за допомогою до центру соціального захисту населення за місцем проживання.

Допомога українцям - фінансова підтримка

Закон також передбачає, що будь-якому суб’єкту, зокрема, фізичній особі, яка веде домашнє господарство, яка забезпечує проживання та харчування громадян України, які прибули до нашої країни, може бути надано пільгу за договором, укладеним з муніципалітетом на строк не більше ніж 60 днів.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер повідомив, що форма заявки буде уточнена в понеділок. Подача заявок у муніципалітетах розпочнеться у середу, 16 березня. Спецзакон має гарантувати фінансову підтримку полякам, які приймають сім’ї з України – 40 злотих на день за кожну особу протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих на місяць.

– Незалежно від того, коли польська сім’я, що прийняла українців, подасть цю заявку, вона отримає кошти заднім числом, починаючи з того дня, коли ця сім’я забрала громадян України під свій дах, – пояснив Шефернакер, закликаючи не починати подавати заявки в перший день, який – так само, як і у випадку з додатками PESEL - може «заблокувати» офіси.

Він звернув увагу на важливий момент, а саме, що «заява охоплюватиме час до моменту її виконання».

– Чи фактично кожна людина, яка прийняла українців, має подавати цю заяву якомога пізніше, бо тоді заява вона охопить більший термін. Якщо хтось подає заявку і отримує фінансування заднім чмслом а продовжує допомагати, знадобиться інша заява, – пояснив заступник глави МВС.

Передбачено створення Фонду Допомоги в Banku Gospodarstwa Krajowego, який буде джерелом фінансування завдань, пов’язаних з допомогою громадянам України.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes