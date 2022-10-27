Сенат закликав визнати російську владу "терористичним режимом".  Зеленський: я вдячний

Польські сенатори одноголосно прийняли резолюцію із закликом визнати владу Російської Федерації терористичним режимом. Вони також закликали міжнародну спільноту підтримати Міжнародний кримінальний суд у розслідуванні щодо осіб відповідальних за злочини в Україні. Президент України Володимир Зеленський у відеозаписі, оприлюдненому в середу ввечері, подякував Сенату Польської Республіки за ухвалення постанови.

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За резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом проголосували 85 сенаторів, тобто всі присутні в залі.

Як нагадує Сенат у постанові, "24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації розв'язали жорстоку війну з Україною". "Її мета - стерти з карти суверенну країну і знищити українську націю", - підкреслено в документі.

"Героїчний захист незалежності громадянами України викликав захоплення всього вільного світу", - йдеться в резолюції. "Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію та свободу. Російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи цивільні об’єкти: дитячі садки, школи, театри та житлові масиви. Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, щоб виростити їх режимними яничарами. Вони депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії", - йдеться в резолюції.

Як зазначено, "всі ці акти державного тероризму ми добре знаємо зі сторінок історії". "Європейці вірили, що їм ніколи не загрожуватиме геноцид і військові злочини. Тим часом Володимир Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та гітлерівського режимів. Тому Росію необхідно перемогти та позбавити можливості загрожувати сусідам", - додано в ухвалі.

Сенат закликає "визнати уряд РФ терористичним режимом"

"Сенат Польської Республіки в черговий раз рішуче засуджує російську агресію і закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Російської Федерації терористичним режимом", - йдеться в резолюції.

Окрім того, "Сенат Польської Республіки одночасно висловлює свою вдячність усім інституціям і організаціям, які взялися за розслідування та документування злочинів, скоєних проти українського суспільства, і закликає міжнародну спільноту надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду в розслідуванні щодо осіб, відповідальних за ці злочини"

У резолюції Сенат висловлює подяку всім полькам і полякам, уряду та місцевій владі, неурядовим організаціям і підприємцям за величезну допомогу, надану з 24 лютого українцям, які рятувалися від російських бомб, переважно жінкам і дітям.

Президент Зеленський дякує Сенату Польської Республіки

- Росія як держава-терорист (...) заслуговує щоденного посилення міжнародного тиску на неї. Я вдячний тим лідерам і тим політикам, які це усвідомлюють і гарантують, - сказав у відерзверненні президент України Володимир Зеленський.

- Зокрема, я хотів би подякувати Сенату Польщі, який прийняв резолюцію про офіційне визнання Росії державою, яка підтримує тероризм, - продовжив глава держави, - І такі резолюції має прийняти більшість країн світу. Росія своїми діями не залишає іншого вибору, як діяти, зазначив Зеленський.

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Autor:red.

Źródło: PAP