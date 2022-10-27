Сенат закликав визнати російську владу "терористичним режимом".  Зеленський: я вдячний

27 października 2022, 15:42
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Senat przyjął uchwałę o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny
Senat przyjął uchwałę o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystycznyTVN24
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TVN24Senat przyjął uchwałę o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny

Польські сенатори одноголосно прийняли резолюцію із закликом визнати владу Російської Федерації терористичним режимом.  Вони також закликали міжнародну спільноту підтримати Міжнародний кримінальний суд у розслідуванні щодо осіб відповідальних за злочини в Україні.  Президент України Володимир Зеленський у відеозаписі, оприлюдненому в середу ввечері, подякував Сенату Польської Республіки за ухвалення постанови.

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За резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом проголосували 85 сенаторів, тобто всі присутні в залі.

Як нагадує Сенат у постанові, "24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації розв'язали жорстоку війну з Україною".  "Її мета - стерти з карти суверенну країну і знищити українську націю", - підкреслено в документі.

"Героїчний захист незалежності громадянами України викликав захоплення всього вільного світу", - йдеться в резолюції.  "Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію та свободу. Російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи цивільні об’єкти: дитячі садки, школи, театри та житлові масиви. Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях.  Вони викрадають українських дітей, щоб виростити їх режимними яничарами.  Вони депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії", - йдеться в резолюції.

Як зазначено, "всі ці акти державного тероризму ми добре знаємо зі сторінок історії".  "Європейці вірили, що їм ніколи не загрожуватиме геноцид і військові злочини. Тим часом Володимир Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та гітлерівського режимів. Тому Росію необхідно перемогти та позбавити можливості загрожувати сусідам", - додано в ухвалі.

Сенат закликає "визнати уряд РФ терористичним режимом"

"Сенат Польської Республіки в черговий раз рішуче засуджує російську агресію і закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Російської Федерації терористичним режимом", - йдеться в резолюції.

Окрім того, "Сенат Польської Республіки одночасно висловлює свою вдячність усім інституціям і організаціям, які взялися за розслідування та документування злочинів, скоєних проти українського суспільства, і закликає міжнародну спільноту надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду в розслідуванні щодо осіб, відповідальних за ці злочини"

У резолюції Сенат висловлює подяку всім полькам і полякам, уряду та місцевій владі, неурядовим організаціям і підприємцям за величезну допомогу, надану з 24 лютого українцям, які рятувалися від російських бомб, переважно жінкам і дітям.

Президент Зеленський дякує Сенату Польської Республіки

- Росія як держава-терорист (...) заслуговує щоденного посилення міжнародного тиску на неї.  Я вдячний тим лідерам і тим політикам, які це усвідомлюють і гарантують, - сказав у відерзверненні президент України Володимир Зеленський.

- Зокрема, я хотів би подякувати Сенату Польщі, який прийняв резолюцію про офіційне визнання Росії державою, яка підтримує тероризм, - продовжив глава держави, - І такі резолюції має прийняти більшість країн світу.  Росія своїми діями не залишає іншого вибору, як діяти, зазначив Зеленський.

Zelenskiy / Official

Zelenskiy / Official

Жорсткі бої тривають на Донеччині – Бахмутський напрямок, Авдіївка. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої. Продовжуються активні дії на інших напрямках. Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині. Сьогодні протягом дня повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території нашої держави. Є результати у Повітряних Сил: збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони. Загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до двохсот п’ятдесяти. Російські окупанти втратили вже стільки техніки – авіаційної та іншої, – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую всім нашим бійцям за таку поступову і незворотню демілітаризацію ворога. Слава кожному й кожній, хто воює і працює заради свободи України!
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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Tagi:
Rosja
Ukraina
Senat
Władimir Putin
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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wini/tam
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ng/
tam
Źródło:
PAP

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mm/
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Autor:
ms/
tam
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Wyrok przeciwko byłemu politykowi australijskiej Partii Liberalnej Bruce'owi Lehrmannowi, oskarżonemu o gwałt na swojej partyjnej koleżance Brittany Higgins, został odroczony. U jednego z członków ławy przysięgłej znaleziono literaturę naukową dotyczącą napaści seksualnych. To złamanie zasady, według której przysięgli do czasu wydania wyroku muszą być w praktyce odcięci od świata.

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Źródło:
Reuters, BBC

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kgo//az
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Powoływanie, na rok przed zakończeniem parlamentarnej kadencji, komisji śledczej, która miałaby cokolwiek wyjaśnić, byłoby oczywistą dla wszystkich utopią. Co nie znaczy, że przepychanki wokół pomysłu utworzenia komisji, która w taki czy inny sposób zajęłaby się aferą podsłuchową, nie potrwają. Jedna i druga strona ma nadzieję, że w ogniu sporu o jej powołanie uda się upiec swoje pieczenie. Opozycji - grillowania PiS-u i dowodzenia, że to spisek służb polskich i obcych przywiódł go do władzy, PiS-owi - przypominania historii afery, która zachwiała rządami PO i upajania się igrzyskami, które w dobie drożejącego chleba mogłyby nieco zabawić polityczną publikę.

Stare grzechy mają długie cienie

Stare grzechy mają długie cienie

27 października 2022, 15:21
Autor:
Konrad
Piasecki
Źródło:
tvn24.pl

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Autor:
bp,
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Źródło:
Reuters

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Środa jest 246. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tego dnia przedstawiciel ukraińskiego sztabu generalnego generał Ołeksij Hromow ocenił, że jest bardzo prawdopodobne, że Rosjanie mogą posunąć się do "serii ataków terrorystycznych i wysadzania osiedli mieszkalnych, które przekształcą tymczasowo okupowane tereny Ukrainy w wypaloną ziemię i spowodują krytyczne straty dla ukraińskiej infrastruktury". Wcześniej Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił, że retoryka Władimira Putina świadczy o tym, że nie jest zainteresowany poważnymi negocjacjami z Ukrainą. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraiński sztab: wycofujący się Rosjanie mogą wysadzać osiedla i detonować ładunki w elektrowni atomowej

Ukraiński sztab: wycofujący się Rosjanie mogą wysadzać osiedla i detonować ładunki w elektrowni atomowej

27 października 2022, 5:27
Aktualizacja: 27 października 2022, 15:28
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tvn24.pl
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27 października 2022, 15:24
Autor:
jdw//am
Źródło:
CBS, PAP

Psy wielu ras, a także koty - jak informuje policja, w sumie 66 zwierząt - było przetrzymywanych w niewłaściwych warunkach. Jak relacjonują obrońcy praw zwierząt, wiele z czworonogów jest niedożywionych i chorych. Okazuje się, że już wcześniej na tej samej posesji dochodziło do interwencji, a mężczyźnie odbierano zwierzęta i stawiano zarzuty. Teraz - na tym etapie postępowania - zarzutów nikt nie usłyszał.

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eŁKa/tam
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Osoby wysoko wrażliwe czują silniej, analizują głębiej. Pięć oznak, po których można je rozpoznać

27 października 2022, 10:06
Autor:
pb//mm
Źródło:
Instagram - @drjuliesmith, Insider, Psychology Today, tvn24.pl

Jaka pogoda czeka nas we Wszystkich Świętych i w Zaduszki? 1 i 2 listopada niektórzy powinni zabrać ze sobą na cmentarz parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to w środę miejscami będzie ona odczuwalnie niższa niż we wtorek. Sprawdź najnowszą prognozę pogody.

Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki: przyjdzie ochłodzenie

Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki: przyjdzie ochłodzenie

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Autor:
ps
Źródło:
tvnmeteo.pl

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Polski dług: "nic strasznego" vs. "takiego długu nigdy nie było". Co trzeba wiedzieć

27 października 2022, 12:30
Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Kanye West został wyprowadzony z siedziby Skechers w Los Angeles w asyście dwóch przedstawicieli kierownictwa firmy. O incydencie producent obuwia sportowego poinformował w opublikowanym na swojej stronie oświadczeniu.

Kanye West wyprowadzony z budynku producenta obuwia sportowego. Zjawił się "bez zapowiedzi i zaproszenia"

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27 października 2022, 9:17
Autor:
jdw//am
Źródło:
CNN, Independent, Fortune

Duńsko-szwedzki zespół opracował chip, który przesyła informacje z prędkością prawie 2 miliony gigabitów na sekundę - to dwa razy więcej niż wynosi cały internetowy transfer danych. Naukowcy planują już budowę układu o prędkości nawet 50 razy wyższej.

Powstał chip szybszy niż cały internet

Powstał chip szybszy niż cały internet

27 października 2022, 7:36
Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

Trwa zbiórka pieniędzy na zakup trzech helikopterów do ewakuowania rannych ukraińskich żołnierzy z pola walki. "To broń do ratowania"- czytamy na profilu zbiórki. Potrzebne jest ponad osiem milionów złotych. W sztabie honorowym zbiórki znaleźli się między innymi generał Roman Polko i Jan Piekło, a wśród jej ambasadorów: Anna Dymna, Wanda Traczyk-Stawska, Krzysztof Globisz i Sławomir Sierakowski.

Zbiórka na zakup trzech helikopterów do ewakuowania rannych żołnierzy. Cel to ponad osiem milionów złotych

Zbiórka na zakup trzech helikopterów do ewakuowania rannych żołnierzy. Cel to ponad osiem milionów złotych

24 października 2022, 18:00
Autor:
mjz/kab
Źródło:
tvn24.pl