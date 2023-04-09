Задокументовані втрати Росії в Україні перевищили 10 тисяч одиниць озброєння та техніки

Військовий блог Oryx, який з початку вторгнення підсумовує російські та українські втрати, доведені на основі фотодокументації, підрахував у суботу, що втрати російської сторони перевищили 10 тисяч бойових та допоміжних машин, а також іншого озброєння та військової техніки. Тоді як втрати українців становили менше 3,2 тисячі.

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З 24 лютого 2022 року, коли Росія на повну силу напала на Україну (після попередніх восьми років війни, яка почалася із запеклих боїв на Донбасі, а потім тривалий час тліла з низькою інтенсивностю), Москва та Київ уникають звітів про власні втрати. Поодинокі російські повідомлення про втрати українців на Заході ігнорують як недостовірні. Частіше цитують українські повідомлення про втрати росіян, але й до них слід ставитися обережно. Вічний закон війни наказує перебільшувати втрати ворога.

У цій ситуації найбільш вартим довіри, хоча й досі не ідеальним, здається метод, використаний групою авторів, які ведуть військовий блог Oryx. З 24 лютого 2022 року ведеться підрахунок втрачених росіянами та українцями літаків, гелікоптерів, кораблів, танків, БМП, БТР, а також вантажівок і менших автомобілів та багатьох інших категорій озброєння та військової техніки. Кожна одиниця, яка з’являється у списку, має посилання на фотографію або публікацію в соціальних мережах, яка також містить фотографію чи відео.

Втрати російської сторони перевищили 10 тисяч бойових та допоміжних машин Ministerstwo Obrony Ukrainy/Facebook

Коли переглядаєш ці дані, звісно, ​​найбільше уваги привертає бойова техніка, літаки та кораблі, але слід пам’ятати, що значна частина втрат з обох сторін стосується матеріально-технічного забезпечення - вантажівок і меншої вантажно-пасажирської техніки, включно з позашляховиками. У росіян це приблизно чверть усіх задокументованих втрат, в українців - близько однієї шостої.

Російські втрати

У суботу ввечері лічильник втрат росіян сягнув 10 тисяч. Це число включає майже 6,5 тисяч одиниць озброєння та техніки, які були знищені, у понад 300 випадках - пошкоджені, майже в 400 випадках - покинуті, а також понад 2,8 тисяч одиниць техніки, яка була захоплена українцями.

За підрахунками, з 24 лютого росіяни втратили 1928 танків різних типів (підбитих, пошкоджених, покинутих і захоплених захисниками). Кількість втрачених окупантами бойових машин піхоти, як гусеничних, так і колісних, становить 2284. Втрати за класифікацією бойових машин піхоти становлять 827 одиниць. До цієї позиції в основному входять бойові розвідувальні машини та бронетранспортери, а також одна БМПТ "Термінатор". Ще понад 300 одиниць втраченої російської техніки - це бронетранспортери, стільки ж - автомобілі та саперна техніка.

Lokalne ukraińskie władze: zniszczyliśmy "niemal niezniszczalny" rosyjski wóz bojowy Terminator Serhiy Hayday/Twitter

Що стосується артилерії, то в блозі задокументовано втрати 383 самохідних артилерійських установок, 194 буксируваних гармат і 192 реактивні системи залпового вогню на шасі вантажівок, більше половини з яких становили БМ-21 "Град". Також окупанти втратили 104 зенітних ракетних установки різних типів.

Також автори блогу нарахували 79 знищених і пошкоджених російських літаків і 81 гелікоптер, а також 200 знищених або захоплених розвідувальних безпілотників (і сім бойових безпілотників). Втрати Росії на морі включають вісім знищених і чотири пошкоджених кораблі. В основному це малі кораблі, але виняток становить знищений у квітні 2022 року крейсер "Москва".

Ukraińskie wojsko w Donbasie Vladyslav Karpovych/PAP/EPA

Близько 2,4 тисячі втрачених росіянами транспортних засобів - це вантажівки, легкові автомобілі та позашляховики.

Порівняно з даними про російську армію, кількість задокументованих українських втрат втричі менша. Але перш ніж наводити подробиці, нагадаємо, що західні кореспонденти, які працюють в Україні, в один голос повідомляють, що господарі просять не фотографувати та не знімати знищену та пошкоджену українську техніку та озброєння. Справа в тому, щоб не полегшувати агресору збір даних про ефективність його атак. Побічно це може призвести до заниження статистики Oryx.

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Autor:Ред.

Źródło: oryxspioenkop.com