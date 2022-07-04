Захисні щеплення дітям та підліткам з України. Варшава розпочала кампанію

На вулицях Варшави та в громадському транспорті з’явилися матеріали українською мовою, які закликають матерів скористатися безкоштовними щепленнями для своїх дітей. Акцію фінансує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Проєкт реалізується у співпраці з містом.

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Рішенням уряду Польщі громадянам України, які перетнули кордон із Польщею з 24 лютого цього року, гарантуються такі ж пільги в охороні здоров’я як і громадянам Польщі.

Відповідно до вказівок Міністерства здоров’я, діти, які у зв’язку з війною в Україні перебувають у Польщі, мають бути щеплені згідно з чинною Програмою захисних щеплень (PSO), використовуючи вакцини, які надають санепідемстанції на діючих умовах (безкоштовні щеплення ).

У повідомленні з цього приводу мерія наголошує, що ці щеплення мають проводити суб’єкти, які здійснюють лікувальну діяльність у сфері первинної допомоги: їх можна робити, зокрема, у пунктах вакцинації у всіх міських поліклініках.

Щеплення дітям з України. На яких умовах?

Направлення на щеплення дає лікар поліклініки, який вказує дату введення та тип вакцини. Для кожної української дитини буде встановлено індивідуальний графік щеплень, розроблений на основі наявної медичної документації пацієнта.

За даними МЗ, у разі відсутності медичної документації про щеплення, проведені в Україні, дитину слід вважати нещепленою та рекомендувати їй профілактичні щеплення згідно з ПСО на 2022 рік.

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У міністерстві також вказують першочерговий перелік щеплень для українських дітей та підлітків:

- щеплення проти кору вакциною КПК (MMR) (проти кору, паротиту та краснухи) молодшої групи дітей другого року життя;

- щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту відповідно до віку;

- проти гепатиту В відповідно до віку;

- вакцинація проти COVID-19 відповідно до національної програми імунізації проти COVID-19;

- постконтактні щеплення, які необхідні для забезпечення здоров'я та життя хворого (правець, сказ), повинні бути проведені негайно за рішенням лікаря.

ЮНІСЕФ уже отримав і доставив Міністерству здоров’я Польщі понад 50 000 доз інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ) і 5 000 доз вакцини проти гепатиту А. Метою цих заходів є підтримка вакцинації дітей у Польщі шляхом забезпечення відповідної кількості вакцин.

Autor:katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl