TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Захисні щеплення дітям та підліткам з України. Варшава розпочала кампанію

4 lipca 2022, 14:39

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
katke/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Shutterstock

На вулицях Варшави та в громадському транспорті з’явилися матеріали українською мовою, які закликають матерів скористатися безкоштовними щепленнями для своїх дітей. Акцію фінансує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Проєкт реалізується у співпраці з містом.

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Рішенням уряду Польщі громадянам України, які перетнули кордон із Польщею з 24 лютого цього року, гарантуються такі ж пільги в охороні здоров’я як і громадянам Польщі.

Відповідно до вказівок Міністерства здоров’я, діти, які у зв’язку з війною в Україні перебувають у Польщі, мають бути щеплені згідно з чинною Програмою захисних щеплень (PSO), використовуючи вакцини, які надають санепідемстанції на діючих умовах (безкоштовні щеплення ).

У повідомленні з цього приводу мерія наголошує, що ці щеплення мають проводити суб’єкти, які здійснюють лікувальну діяльність у сфері первинної допомоги: їх можна робити, зокрема, у пунктах вакцинації у всіх міських поліклініках.

Щеплення дітям з України. На яких умовах?

Направлення на щеплення дає лікар поліклініки, який вказує дату введення та тип вакцини. Для кожної української дитини буде встановлено індивідуальний графік щеплень, розроблений на основі наявної медичної документації пацієнта.

За даними МЗ, у разі відсутності медичної документації про щеплення, проведені в Україні, дитину слід вважати нещепленою та рекомендувати їй профілактичні щеплення згідно з ПСО на 2022 рік.

Urząd miasta

У міністерстві також вказують першочерговий перелік щеплень для українських дітей та підлітків:

- щеплення проти кору вакциною КПК (MMR) (проти кору, паротиту та краснухи) молодшої групи дітей другого року життя;

- щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту відповідно до віку;

- проти гепатиту В відповідно до віку;

- вакцинація проти COVID-19 відповідно до національної програми імунізації проти COVID-19;

- постконтактні щеплення, які необхідні для забезпечення здоров'я та життя хворого (правець, сказ), повинні бути проведені негайно за рішенням лікаря.

ЮНІСЕФ уже отримав і доставив Міністерству здоров’я Польщі понад 50 000 доз інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ) і 5 000 доз вакцини проти гепатиту А. Метою цих заходів є підтримка вакцинації дітей у Польщі шляхом забезпечення відповідної кількості вакцин.

Autor:katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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bp
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bż/
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Autor:
js\mtom
Źródło:
PAP

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Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP

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Uderzył w krawężnik, skosił znak i zatrzymał się na środku ronda. Nagranie ku przestrodze

Białystok

Uderzył w krawężnik, skosił znak i zatrzymał się na środku ronda. Nagranie ku przestrodze

4 lipca 2022, 13:47

Białystok

Autor:
tm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Do poważnego wypadku doszło w miejscowości Tyrzyn w powiecie garwolińskim na drodze wojewódzkiej nr 801. Kierujący samochodem osobowym uderzył w łosia przebiegającego przez jezdnię. Mężczyzna trafił do szpitala.

Samochód zderzył się z łosiem. Kierowca trafił do szpitala, zwierzę nie przeżyło

Ulice

Samochód zderzył się z łosiem. Kierowca trafił do szpitala, zwierzę nie przeżyło

4 lipca 2022, 13:53

Ulice

Autor:
dg/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Odra wysycha i to w szybkim tempie. Pomóc mogłyby opady, ale nie nawalne i krótkotrwałe, jak w ciągu burz, a takich w prognozach nie widać. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazali mapę, na której widać w jak dużej części kraju pogarsza się sytuacja hydrologiczna. Z danych udostępnionych na mapie przez blog Świat Wody wynika, że w blisko 250 gminach w Polsce pojawiły się apele o ograniczenia w korzystaniu z wody.

Susza zagląda do polskich rzek, także do Odry. Apele o ograniczanie zużycia wody w blisko 250 gminach

Polska

Susza zagląda do polskich rzek, także do Odry. Apele o ograniczanie zużycia wody w blisko 250 gminach

4 lipca 2022, 14:30

Polska

Autor:
kw/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl, TVN24, PAP