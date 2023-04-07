Західні ЗМІ про візит Володимира Зеленського до Варшави

Західні ЗМІ коментують візит президента України Володимира Зеленського до Польщі. Телеканал CNN звернув увагу на виступ українського лідера та допомогу біженцям з боку поляків. Британські ЗМІ наголошують, що Польща з початку війни постійно шукає підтримки для України. У свою чергу італійський телеканал RAI News 24 відзначив, що "це був історичний день та історичний візит".

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Телеканал CNN, описуючи виступ президента України Володимира Зеленського у Королівському замку у Варшаві, наголошує на словах подяки на адресу Польщі за прийняття біженців з України після російського вторгнення. У висвітленні візиту, який увійшов до головних подій дня, CNN висвітлює фрагменти промови щодо допомоги біженцям польськими містами, можливості перебування українських громадян у Польщі та навчання українських дітей у польських школах.

CNN зазначає, що Польща є "одним із найближчих партнерів" України. В окремому коментарі канал наголошує, що серед усіх країн Польща прийняла найбільшу кількість воєнних біженців.

Британські ЗМІ: зростаюча міжнародна роль Польщі

BBC News зазначило, що це перший офіційний візит Зеленського до Польщі після вторгнення Росії в Україну минулого року. "Польща є ключовим союзником, який підтримує Україну, і зазвичай займає лідируючі позиції щодо поставок зброї сусідові: вона першою заявила про постачання Україні танків Leopard 2, а в середу пообіцяла ще більше радянських винищувачів МіГ-29", - пише на своєму порталі BBC News.

"Financial Times", також повідомляючи про намір передати більше МіГ-29, зазначає, що поїздка до Варшави є першою з початку російського вторгнення, в яку український президент відправився разом із дружиною Оленою, а також першою, про яку було оголошено заздалегідь.

Польща відіграла ключову роль у наданні Україні військової підтримки під час вторгнення Росії, і Україна сподівається збільшити свої сили на сході та півдні країни, щоб посилити свій контрнаступ, пише у свою чергу "Times". Видання додає, що Польща посідає п’яте місце у світі за величиною допомоги, наданої Україні у відношенні до ВВП - вона сягає 0,64 відсотка.

“Independent” наголошує, що візит Зеленського - один із небагатьох за межі України після нападу Росії - є жестом подяки за підтримку на війні. "Українського президента та його дружину зустріли в сусідній країні з військовими почестями на початку державного візиту. Це проливає світло на зростаючу міжнародну роль, яку Польща відіграє в новому порядку безпеки, який виникає після вторгнення Росії", - коментує видання.

Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski w Pałacu Prezydenckim Jakub Szymczuk/KPRP

"Welt": українці рам'ятають, хто їм першим допоміг

Візит президента Зеленського підкреслює важливість Польщі як незамінного партнера для України, - пише портал німецького щоденника Welt. Польща підтримує Україну з початку війни, а українці не забули "швидку реакцію Варшави та небажання Берліна надати допомогу зброєю. Тому Зеленський та його дружина тепер вшаноаують Варшаву, а не Берлін", - зазначає портал.

"Саме прем’єр-міністр Матеуш Моравецький і лідер правлячої PiS Ярослав Качинський були першими високопоставленими іноземними політиками, які відвідали Київ після початку російської війни проти України в березні 2022 року", - нагадує "Welt".

"Трохи пізніше президент Анджей Дуда став першим іноземним главою держави, який з’явився у Верховній Раді, тобто українському парламенті. Відтоді він неодноразово відвідував Україну, як і велика кількість провідних польських політиків і чиновників".

Особливі відносини між Польщею та Україною "найкраще ілюструють стосунки між президентом Володимиром Зеленським і його колегою Дудою: обидва публічно відзначають свою дружбу, постійно посміхаються один одному і якомога частіше обіймаються".

"FAZ": Польща та Україна близькі не лише через спільного ворога

Візит Володимира Зеленського до Варшави є доказом тісних відносин між Польщею та Україною. Обидві країни близькі не лише через спільного ворога, - пише у коментарі портал щоденника "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), наголошуючи на солідарності Польщі та України, попри важке минуле.

"Цього літа виповнюється вісімдесят років подій, які дуже складні для відносин між Україною та Польщею", - пише видання про Волинську різанину. "Президент Польщі Анджей Дуда згадав про ці злочини, коли під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави заявив, що між ними немає табуйованих тем", - зазначає портал.

"Загроза з боку російського режиму сьогодні пов’язує обидві країни. Але не спільний ворог пояснює ступінь солідарності Польщі з Україною", - читаємо в аналітиці FAZ..

На думку порталу, "це результат політики порозуміння, яка була започаткована під час комуністичної диктатури противниками режиму з обох сторін. Війна між Росією та Україною показує, наскільки правильними були їхні міркування: не подолавши національних протиріч, свободи немає"

"Le Figaro': Польща та Україна святкують порозуміння у Варшаві

Польща та Україна святкують порозуміння у Варшаві під час першого офіційного візиту Володимира Зеленського до його найпалкішого союзника, - пише щоденник Le Figaro у четвер.

"У Варшаві урочистість під час візиту українського президента поєдналася з відчутною емоцією, що свідчить про те, наскільки двосторонні відносини між країнами зазнали зближення. Одразу після приїзду Зеленський був нагороджений найвищою польською державною нагородою - орденом Білого Орла", - зазначає "Le Figaro".

"Польща є третім за величиною військовим партнером України після США та Великої Британії", - нагадує французький щоденник.

"Варшава хоче скористатися перевагами своєї дипломатичної та гуманітарної діяльності, а також географічної близькості. Перед зустріччю з керівництвом банків і великого бізнесу у Варшаві Зеленський підтвердив бажання, щоб польський приватний сектор був лідером у відбудові України", - повідомляє французька щоденна газета.

"Le Figaro" вказує, що угоди, підписані між Варшавою та Києвом, можуть мати за взірець Єлисейський трактат, що поєднав Францію та Німеччину, підписаний у 1963 році генералом де Голлем і канцлером Аденауером. Ці угоди можуть інституціоналізувати політичний статус між двома сусідами, сприяти економічному обміну та завершити інтеграцію України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

Wołodymyr Zełenski w Warszawie Wołodymyr Zełenski w trakcie wystąpienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego | PAP/Paweł Supernak Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski na dziedzińcu Zamku Królewskiego | PAP/Paweł Supernak Andrzej Duda podczas wystąpienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego | PAP/Radek Pietruszka Wołodymyr Zełenski w trakcie wystąpienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego | PAP/Paweł Supernak Wołodymyr Zełenski w trakcie wystąpienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego | PAP/Paweł Supernak Ludzie zgromadzili się na dziedzińcu Zamku Królewskiego | PAP/Rafał Guz Prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego | PAP/Paweł Supernak Polacy i Ukraińcy na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie | PAP/Rafał Guz Wołodymyr Zełenski z żoną Ołeną na dziedzińcu Zamku Królewskiego | PAP/Paweł Supernak Wołodymyr Zełenski podczas Polsko-Ukraińskiego Forum Gospodarczego w Arkadach Kubickiego w Warszawie | PAP/Paweł Supernak Wołodymyr Zełenski i Mateusz Morawiecki przed KPRM | PAP/Rafał Guz Wołodymyr Zełenski i Mateusz Morawiecki na konferencji przy KPRM | PAP/Rafał Guz Wołodymyr Zełenski i Mateusz Morawiecki | PAP/Rafał Guz Wołodymyr Zełenski i Andrzej Duda | PAP Wołodymyr Zełenski podczas rozmów plenarnych delegacji Polski i Ukrainy | PAP/Marcin Obara Duda wręczył Zełenskiemu Order Orła Białego | PAP/Radek Pietruszka Wołodymyr Zełenski i Andrzej Duda na wspólnej konferencji, po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim | PAP/Marcin Obara Wołodymyr Zełenski z Orderem Orła Białego | PAP/Radek Pietruszka Pierwsze damy Ukrainy i Polski - Ołena Zełenska i Agata Kornhauser-Duda | PAP/Marcin Obara Wołodymyr Zełenski i Andrzej Duda | Jakub Szymczuk/KPRP Wołodymyr Zełenski i Andrzej Duda | Marcin Obara/PAP Wołodymyr Zełeński, Andrzej Duda | Marcin Obara/PAP Wołodymyr Zełeński, Andrzej Duda | Marcin Obara/PAP Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce | Marcin Obara/PAP

RAI: історичний візит

"Це був історичний день та історичний візит", - так резюмував італійський телеканал RAI News 24 приїзд президента України Володимира Зеленського до Варшави.

У репортажі з Варшави репортерка італійського громадського телебачення зазначила, що натовпи людей слухали промови Володимира Зеленського та президента Анджея Дуди, які, як вона підкреслила, наголошували на дружбі між двома країнами.

"Слова президента Дуди, який зазначив, що це також сигнал для Москви, який підтверджує, що дві країни ніколи не будуть розділені, були справді дуже важливими", - додала репортерка у матеріалі про візит українського лідера.

Вона також зазначила, що президент Польської Республіки згадав про гібридну війну або дезінформаційну війну, яку Москва веде в Польщі. Також відзначили слова Володимира Зеленського, який висловив переконання, що після поразки Росія вже не буде такою як досі.

"La Stampa": зустріч друзів

"Зустріч друзів заради блага наших народів, заради їхнього майбутнього", - ці слова президента України Володимира Зеленського, підсумовуючи візит до Варшави, цитує італійська газета "La Stampa". Також наголошується на заяві президента Анджея Дуди, який заявив про готовність передати Україні наступні літаки МіГ-29.

Туринське видання зазначає, що це перший офіційний візит українського лідера до Польщі та його третя закордонна поїздка з початку російської агресії.

Італійський щоденник звернув увагу на слова президента Зеленського, який, торкаючись питання постачання зброї, говорив про "польське лідерство в бронетанковій коаліції" і нагадав, що польська техніка вже на полі бою в Україні.

Крім того, La Stampa повідомила про підписання меморандуму з урядом Польщі про співпрацю у відбудові України та угоди про співпрацю у спільному виробництві танкових боєприпасів. Вона процитувала заяву прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що "Польща першою застерігала проти Росії і першою підтримала Україну".

"El Debate": Варшава стала найближчим союзником Києва

Іспанський щоденник "El Debate" зазначає, що передісторією візиту Зеленського до польської столиці є присутність на її вулицях багатьох українських воєнних біженців. Він зауважує, що поляки підтримують свого сусіда не лише в гуманітарному плані, а й у військовому. Він підкреслює, що перший офіційний візит Зеленського до Польщі з початку війни проходить у дуже важливу сьогодні для України державу.

"Варшава стала найближчим союзником Києва і взяла на себе лідерство в питанні допомоги та постачання зброї Україні", - пише "El Debate".

Він зазначає, що поїздка Зеленського збіглася з оголошенням президента Анджея Дуди про передачу з Польщі восьми винищувачів МіГ-29, а незабаром ще шести машин.

Wołodymyr Zełenski i Andrzej Duda przed Pałacem Prezydenckim twitter.com/ZelenskyyUa

RTP: жодна країна не допомогла так швидко і так масово, як Польща

Лісабонська громадська станція RTP зазначила, що Польща не лише відреагувала найшвидше, але й "допомогла воєнним біженцям у ​​масовому масштабі".

Вказуючи на надзвичайну щедрість поляків до своїх сусідів, студія зазначила, що польська влада також оцінила лідерство Зеленського у боротьбі з Росією.

"Президент Зеленський був нагороджений орденом Білого Орла, який є найвищою нагородою Польщі", - зазначає португальське телебачення, вказуючи на "безпрецедентну співпрацю в історії обох народів".

NOS: візит Зеленського як глибокий уклін Польщі

Португальський портал NOS вказує, що Польща є вірним союзником свого східного сусіда від початку російської агресії.

"Цей візит - глибокий уклін перед Польщею", - відзначає NOS. Він пише, що приїзд українського президента став також "чудовою можливістю подякувати Польщі за щедрий прийом біженців".

"Обидві країни мають багато спільного, включаючи складні відносини з Росією, але те, що історія демонструє схожість, не єдине пояснення теплих зв’язків між цими сусідніми країнами. Їх також пов’язує сьогодення і майбутнє", - читаємо. на порталі.

Przemówienie Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego na Zamku Królewskim Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

"Україна не витримала б війни з Росією без польської підтримки"

"Польща є однією з країн, яка надала Україні найбільшу підтримку у відсічі російській агресії", - коментує візит українського президента до Варшави нідерландська газета "De Volkskrant".

"Україна не змогла б витримати війну з Росією без польської підтримки, а Володимир Зеленський відвідує свого ключового союзника", - пише щоденне видання "Trouw".

Провідні нідерландські ЗМІ, коментуючи візит українського президента до Польщі, наголошують на його важливості та тісних зв'язках між двома країнами. "De Volkskrant" зазначає, що хоча Зеленський раніше відвідував Брюссель і Вашингтон, "візит до Варшави є першим офіційним і масштабним закордонним візитом від початку російської агресії".

"De Tijd": зустріч найкращих сусідів

"З початку війни в Україні Варшава була головним союзником Києва в його опорі росіянам", - пише бельгійська щоденна газета "De Tijd" у середу. Видання назвало візит президента України Володимира Зеленського до Варшави "зустріччю найкращих сусідів".

"В Євросоюзі Польща разом із країнами Балтії є найсильнішим прихильником допомоги Україні в боротьбі з російським агресором", - пише видання. І додає, що ця підтримка є не лише словесною, а передусім відчутною військовою допомогою.

"Завдяки Польщі на початку 2023 року було зламано табу на постачання Києву західних танків. Нещодавно відправивши радянські винищувачі до східних сусідів, Варшава розпалила дискусію щодо передачі західних літаків українським Збройним силам," - перераховує "De Tijd".

Щоденник нагадує, що жодна інша країна не прийняла стільки українських воєнних біженців, як Польща. "Цій гостинності сприяли історичні зв'язки другої і третьої за величиною слов'янських держав і спільна неприязнь до експансіонізму Путіна", - зазначає видання.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP