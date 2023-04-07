Західні ЗМІ про візит Володимира Зеленського до Варшави

7 kwietnia 2023, 5:31
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Media o wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie
Media o wizycie Wołodymyra Zełenskiego w WarszawieTVN24
wideo 2/21
TVN24Media o wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie

Західні ЗМІ коментують візит президента України Володимира Зеленського до Польщі. Телеканал CNN звернув увагу на виступ українського лідера та допомогу біженцям з боку поляків. Британські ЗМІ наголошують, що Польща з початку війни постійно шукає підтримки для України. У свою чергу італійський телеканал RAI News 24 відзначив, що "це був історичний день та історичний візит".

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Телеканал CNN, описуючи виступ президента України Володимира Зеленського у Королівському замку у Варшаві, наголошує на словах подяки на адресу Польщі за прийняття біженців з України після російського вторгнення. У висвітленні візиту, який увійшов до головних подій дня, CNN висвітлює фрагменти промови щодо допомоги біженцям польськими містами, можливості перебування українських громадян у Польщі та навчання українських дітей у польських школах.

CNN зазначає, що Польща є "одним із найближчих партнерів" України. В окремому коментарі канал наголошує, що серед усіх країн Польща прийняла найбільшу кількість воєнних біженців.

Британські ЗМІ: зростаюча міжнародна роль Польщі

BBC News зазначило, що це перший офіційний візит Зеленського до Польщі після вторгнення Росії в Україну минулого року. "Польща є ключовим союзником, який підтримує Україну, і зазвичай займає лідируючі позиції щодо поставок зброї сусідові: вона першою заявила про постачання Україні танків Leopard 2, а в середу пообіцяла ще більше радянських винищувачів МіГ-29", - пише на своєму порталі BBC News.

"Financial Times", також повідомляючи про намір передати більше МіГ-29, зазначає, що поїздка до Варшави є першою з початку російського вторгнення, в яку український президент відправився разом із дружиною Оленою, а також першою, про яку було оголошено заздалегідь.

Польща відіграла ключову роль у наданні Україні військової підтримки під час вторгнення Росії, і Україна сподівається збільшити свої сили на сході та півдні країни, щоб посилити свій контрнаступ, пише у свою чергу "Times". Видання додає, що Польща посідає п’яте місце у світі за величиною допомоги, наданої Україні у відношенні до ВВП - вона сягає 0,64 відсотка.

“Independent” наголошує, що візит Зеленського - один із небагатьох за межі України після нападу Росії - є жестом подяки за підтримку на війні. "Українського президента та його дружину зустріли в сусідній країні з військовими почестями на початку державного візиту. Це проливає світло на зростаючу міжнародну роль, яку Польща відіграє в новому порядку безпеки, який виникає після вторгнення Росії", - коментує видання.

Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski w Pałacu PrezydenckimJakub Szymczuk/KPRP

"Welt": українці рам'ятають, хто їм першим допоміг

Візит президента Зеленського підкреслює важливість Польщі як незамінного партнера для України, - пише портал німецького щоденника Welt. Польща підтримує Україну з початку війни, а українці не забули "швидку реакцію Варшави та небажання Берліна надати допомогу зброєю. Тому Зеленський та його дружина тепер вшаноаують Варшаву, а не Берлін", - зазначає портал.

"Саме прем’єр-міністр Матеуш Моравецький і лідер правлячої PiS Ярослав Качинський були першими високопоставленими іноземними політиками, які відвідали Київ після початку російської війни проти України в березні 2022 року", - нагадує "Welt".

"Трохи пізніше президент Анджей Дуда став першим іноземним главою держави, який з’явився у Верховній Раді, тобто українському парламенті. Відтоді він неодноразово відвідував Україну, як і велика кількість провідних польських політиків і чиновників".

Особливі відносини між Польщею та Україною "найкраще ілюструють стосунки між президентом Володимиром Зеленським і його колегою Дудою: обидва публічно відзначають свою дружбу, постійно посміхаються один одному і якомога частіше обіймаються".

"FAZ": Польща та Україна близькі не лише через спільного ворога

Візит Володимира Зеленського до Варшави є доказом тісних відносин між Польщею та Україною. Обидві країни близькі не лише через спільного ворога, - пише у коментарі портал щоденника "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), наголошуючи на солідарності Польщі та України, попри важке минуле.

"Цього літа виповнюється вісімдесят років подій, які дуже складні для відносин між Україною та Польщею", - пише видання про Волинську різанину. "Президент Польщі Анджей Дуда згадав про ці злочини, коли під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави заявив, що між ними немає табуйованих тем", - зазначає портал.

"Загроза з боку російського режиму сьогодні пов’язує обидві країни. Але не спільний ворог пояснює ступінь солідарності Польщі з Україною", - читаємо в аналітиці FAZ..

На думку порталу, "це результат політики порозуміння, яка була започаткована під час комуністичної диктатури противниками режиму з обох сторін. Війна між Росією та Україною показує, наскільки правильними були їхні міркування: не подолавши національних протиріч, свободи немає"

"Le Figaro': Польща та Україна святкують порозуміння у Варшаві

Польща та Україна святкують порозуміння у Варшаві під час першого офіційного візиту Володимира Зеленського до його найпалкішого союзника, - пише щоденник Le Figaro у четвер.

"У Варшаві урочистість під час візиту українського президента поєдналася з відчутною емоцією, що свідчить про те, наскільки двосторонні відносини між країнами зазнали зближення. Одразу після приїзду Зеленський був нагороджений найвищою польською державною нагородою - орденом Білого Орла", - зазначає "Le Figaro".

"Польща є третім за величиною військовим партнером України після США та Великої Британії", - нагадує французький щоденник.

"Варшава хоче скористатися перевагами своєї дипломатичної та гуманітарної діяльності, а також географічної близькості. Перед зустріччю з керівництвом банків і великого бізнесу у Варшаві Зеленський підтвердив бажання, щоб польський приватний сектор був лідером у відбудові України", - повідомляє французька щоденна газета.

"Le Figaro" вказує, що угоди, підписані між Варшавою та Києвом, можуть мати за взірець Єлисейський трактат, що поєднав Францію та Німеччину, підписаний у 1963 році генералом де Голлем і канцлером Аденауером. Ці угоди можуть інституціоналізувати політичний статус між двома сусідами, сприяти економічному обміну та завершити інтеграцію України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

Wołodymyr Zełenski w Warszawie

RAI: історичний візит

"Це був історичний день та історичний візит", - так резюмував італійський телеканал RAI News 24 приїзд президента України Володимира Зеленського до Варшави.

У репортажі з Варшави репортерка італійського громадського телебачення зазначила, що натовпи людей слухали промови Володимира Зеленського та президента Анджея Дуди, які, як вона підкреслила, наголошували на дружбі між двома країнами.

"Слова президента Дуди, який зазначив, що це також сигнал для Москви, який підтверджує, що дві країни ніколи не будуть розділені, були справді дуже важливими", - додала репортерка у матеріалі про візит українського лідера.

Вона також зазначила, що президент Польської Республіки згадав про гібридну війну або дезінформаційну війну, яку Москва веде в Польщі. Також відзначили слова Володимира Зеленського, який висловив переконання, що після поразки Росія вже не буде такою як досі.

"La Stampa": зустріч друзів

 "Зустріч друзів заради блага наших народів, заради їхнього майбутнього", - ці слова президента України Володимира Зеленського, підсумовуючи візит до Варшави, цитує італійська газета "La Stampa". Також наголошується на заяві президента Анджея Дуди, який заявив про готовність передати Україні наступні літаки МіГ-29.

Туринське видання зазначає, що це перший офіційний візит українського лідера до Польщі та його третя закордонна поїздка з початку російської агресії.

Італійський щоденник звернув увагу на слова президента Зеленського, який, торкаючись питання постачання зброї, говорив про "польське лідерство в бронетанковій коаліції" і нагадав, що польська техніка вже на полі бою в Україні.

Крім того, La Stampa повідомила про підписання меморандуму з урядом Польщі про співпрацю у відбудові України та угоди про співпрацю у спільному виробництві танкових боєприпасів. Вона процитувала заяву прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що "Польща першою застерігала проти Росії і першою підтримала Україну".

"El Debate": Варшава стала найближчим союзником Києва

 Іспанський щоденник "El Debate" зазначає, що передісторією візиту Зеленського до польської столиці є присутність на її вулицях багатьох українських воєнних біженців.  Він зауважує, що поляки підтримують свого сусіда не лише в гуманітарному плані, а й у військовому. Він підкреслює, що перший офіційний візит Зеленського до Польщі з початку війни проходить у дуже важливу сьогодні для України державу.

"Варшава стала найближчим союзником Києва і взяла на себе лідерство в питанні допомоги та постачання зброї Україні", - пише "El Debate".

Він зазначає, що поїздка Зеленського збіглася з оголошенням президента Анджея Дуди про передачу з Польщі восьми винищувачів МіГ-29, а незабаром ще шести машин.

Wołodymyr Zełenski i Andrzej Duda przed Pałacem Prezydenckimtwitter.com/ZelenskyyUa

RTP: жодна країна не допомогла так швидко і так масово, як Польща

Лісабонська громадська станція RTP зазначила, що Польща не лише відреагувала найшвидше, але й "допомогла воєнним біженцям у ​​масовому масштабі".

Вказуючи на надзвичайну щедрість поляків до своїх сусідів, студія зазначила, що польська влада також оцінила лідерство Зеленського у боротьбі з Росією.

"Президент Зеленський був нагороджений орденом Білого Орла, який є найвищою нагородою Польщі", - зазначає португальське телебачення, вказуючи на "безпрецедентну співпрацю в історії обох народів".

NOS: візит Зеленського як глибокий уклін Польщі

Португальський портал NOS вказує, що Польща є вірним союзником свого східного сусіда від початку російської агресії.

"Цей візит - глибокий уклін перед Польщею", - відзначає NOS. Він пише, що приїзд українського президента став також "чудовою можливістю подякувати Польщі за щедрий прийом біженців".

"Обидві країни мають багато спільного, включаючи складні відносини з Росією, але те, що історія демонструє схожість, не єдине пояснення теплих зв’язків між цими сусідніми країнами. Їх також пов’язує сьогодення і майбутнє", - читаємо. на порталі.

Zaślepka materiału TVN24GO
Przemówienie Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego na Zamku Królewskim
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

"Україна не витримала б війни з Росією без польської підтримки"

"Польща є однією з країн, яка надала Україні найбільшу підтримку у відсічі російській агресії", - коментує візит українського президента до Варшави нідерландська газета "De Volkskrant".

"Україна не змогла б витримати війну з Росією без польської підтримки, а Володимир Зеленський відвідує свого ключового союзника", - пише щоденне видання "Trouw".

Провідні нідерландські ЗМІ, коментуючи візит українського президента до Польщі, наголошують на його важливості та тісних зв'язках між двома країнами. "De Volkskrant" зазначає, що хоча Зеленський раніше відвідував Брюссель і Вашингтон, "візит до Варшави є першим офіційним і масштабним закордонним візитом від початку російської агресії".

"De Tijd": зустріч найкращих сусідів

 "З початку війни в Україні Варшава була головним союзником Києва в його опорі росіянам", - пише бельгійська щоденна газета "De Tijd" у середу. Видання назвало візит президента України Володимира Зеленського до Варшави "зустріччю найкращих сусідів".

"В Євросоюзі Польща разом із країнами Балтії є найсильнішим прихильником допомоги Україні в боротьбі з російським агресором", - пише видання. І додає, що ця підтримка є не лише словесною, а передусім відчутною військовою допомогою.

"Завдяки Польщі на початку 2023 року було зламано табу на постачання Києву західних танків. Нещодавно відправивши радянські винищувачі до східних сусідів, Варшава розпалила дискусію щодо передачі західних літаків українським Збройним силам," - перераховує "De Tijd".

Щоденник нагадує, що жодна інша країна не прийняла стільки українських воєнних біженців, як Польща. "Цій гостинності сприяли історичні зв'язки другої і третьої за величиною слов'янських держав і спільна неприязнь до експансіонізму Путіна", - зазначає видання.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Jakub Szymczuk/KPRP

Ukraina
Wołodymyr Zełenski
Media
Pozostałe wiadomości
NCBR kupił catering za ponad 2 mln zł. "W Brukseli standardem jest podawanie lampki wina"

NCBR kupił catering za ponad 2 mln zł. "W Brukseli standardem jest podawanie lampki wina"

7 kwietnia 2023, 11:40
Piotr
Szostak,
Grzegorz
Łakomski
Autor:
Piotr
Szostak,
Grzegorz
Łakomski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Pentagon prowadzi śledztwo w sprawie wycieku i publikacji tajnych dokumentów zawierających plany USA i NATO dotyczące wsparcia ukraińskiego wojska przed planowaną ofensywą przeciwko Rosji - podał w czwartek "New York Times".

"NYT": Wyciekły tajne dokumenty dotyczące ukraińskiej kontrofensywy. Pentagon prowadzi śledztwo

"NYT": Wyciekły tajne dokumenty dotyczące ukraińskiej kontrofensywy. Pentagon prowadzi śledztwo

7 kwietnia 2023, 11:00
Autor:
js/adso
Źródło:
PAP

W ciągu dwóch godzin na krótkim odcinku drogi ekspresowej S8 w powiecie łaskim (woj. łódzkie) doszło do trzech wypadków. - Zaczęło się od kierowcy, który uderzył w bariery. Na skutek uderzenia z pojazdu został wyrwany silnik, w który uderzały potem inne pojazdy - przekazuje aspirant sztabowy Katarzyna Staśkowska z policji w Łasku. Po kilkunastu minutach, sto metrów dalej, doszło do drugiego wypadku, a po niecałych dwóch godzinach - do trzeciego. Droga w kierunku Warszawy była zablokowana.

Łódzkie. Seria zdarzeń na S8, co najmniej ośmioro rannych. Droga była zablokowana przez kilka godzin

Łódzkie. Seria zdarzeń na S8, co najmniej ośmioro rannych. Droga była zablokowana przez kilka godzin

7 kwietnia 2023, 10:41
Aktualizacja: 7 kwietnia 2023, 12:11
Autor:
bż/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Regulacje dotyczące pracy zdalnej zaczęły obowiązywać 7 kwietnia 2023 roku. Przy wdrożeniu nowych przepisów najbardziej kłopotliwe wydaje się ustalenie wysokości kosztów, które są niezbędne do świadczenia pracy zdalnej oraz bezpośrednio z nią związane. Szereg wątpliwości w tej sprawie zgłaszają związki zawodowe. - Dostajemy z kraju sygnały, że pracodawcy starają się maksymalnie oszczędzić na ryczałcie. Proponują kwoty 20 złotych - powiedział TVN24 Biznes Paweł Śmigielski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Wątpliwości wokół pracy zdalnej. Jakie koszty będą zwracane pracownikom?

Wątpliwości wokół pracy zdalnej. Jakie koszty będą zwracane pracownikom?

7 kwietnia 2023, 10:53
Autor:
jr/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

7-Eleven, wywodząca się z USA sieć sklepów convenience, planuje ekspansję w Europie i szuka franczyzobiorców w kilku krajach na Starym Kontynencie. Na liście jest między innymi Polska. Oznacza to, że dużego konkurenta może zyskać Żabka Polska.

Duża amerykańska sieć planuje wejście do Polski

Duża amerykańska sieć planuje wejście do Polski

7 kwietnia 2023, 9:05
Autor:
mb/ToL
Źródło:
"Lebensmittel Zeitung", TVN24 Biznes

Waloryzacja emerytur i rent w 2024 roku może być na niższym poziomie niż w tym roku. Oznaczałoby to wolniejszy wzrost świadczeń. Tak wynika z rządowych prognoz, które dołączono do projektu ustawy o dodatku dla sołtysów. Waloryzacja w kolejnych latach ma powrócić do jednocyfrowych poziomów.

O tyle mogą wzrosnąć emerytury w 2024 roku. Są rządowe prognozy

O tyle mogą wzrosnąć emerytury w 2024 roku. Są rządowe prognozy

7 kwietnia 2023, 11:01
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Była kasjerka Centralnego Biura Antykorupcyjnego Katarzyna G. nie stawiła się do odbycia kary. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za nią list gończy - pisze "Rzeczpospolita".

Media: Była kasjerka CBA ścigana listem gończym. Nie stawiła się do odbycia kary

Media: Była kasjerka CBA ścigana listem gończym. Nie stawiła się do odbycia kary

7 kwietnia 2023, 9:30
Autor:
pp/adso
Źródło:
PAP

Szkolenie sprawiło, że odkryłem smykałkę do strzelania z pistoletu. Z karabinu strzelanie nie szło mi dobrze, a przy strzelaniu z pistoletu miałem nadzwyczaj dobre rezultaty - mówił Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla "Super Expressu". Minister sprawiedliwości, prokurator generalny pytany o swój wniosek o broń do ochrony, odpowiedział, że "skoro umiał strzelać, broń mogła posłużyć mu do zagwarantowania sobie i rodzinie bezpieczeństwa".

Zbigniew Ziobro: Mam smykałkę do strzelania z pistoletu. O broń wystąpiłem do obrony

Zbigniew Ziobro: Mam smykałkę do strzelania z pistoletu. O broń wystąpiłem do obrony

7 kwietnia 2023, 9:51
Autor:
js/adso
Źródło:
"Super Express", TVN24

Zbliżają się Święta Wielkanocne. W tym okresie banki, podobnie jak większość instytucji, pracują w niestandardowych godzinach. W dni ustawowo wolne od pracy zmienia się również sposób funkcjonowania systemów rozliczeniowych Elixir i Euro Elixir. Dlatego o terminowych płatnościach warto pomyśleć z odpowiednim wyprzedzeniem - przypomina Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).

Przerwa w realizacji przelewów. Ważna informacja dla klientów banków

Przerwa w realizacji przelewów. Ważna informacja dla klientów banków

7 kwietnia 2023, 8:01
Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy zaczynają obowiązywać od 7 kwietnia. Nowe przepisy obejmują przede wszystkim wprowadzenie definicji pracy zdalnej, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć.

Od dzisiaj ważne zmiany w Kodeksie pracy. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Od dzisiaj ważne zmiany w Kodeksie pracy. Wszystko, co trzeba wiedzieć

7 kwietnia 2023, 6:43
Autor:
kris
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

W prowincji Girona w Katalonii dorosłe rodzeństwo przez całe swoje życie było więzione w małym domu w lesie - podają hiszpańskie media. Dziennik "El Punt Avui" oraz telewizja SIC wskazują, że wobec rodziców prowadzone jest dochodzenie.

Hiszpania. Dorosłe rodzeństwo całe życie żyło uwięzione w lesie. 24-latka w końcu uciekła

Hiszpania. Dorosłe rodzeństwo całe życie żyło uwięzione w lesie. 24-latka w końcu uciekła

7 kwietnia 2023, 6:05
Autor:
asty/adso
Źródło:
PAP

Pierwszy w Polsce sklep niemieckiej sieci dyskontów Woolworth zostanie otwarty 8 maja w Krakowie - poinformowała TVN24 Biznes Diana Schönfeld z biura prasowego firmy. Oznacza to, że Pepco, Action i Tedi zyskają konkurenta.

Handlowy gigant wchodzi do Polski. Otwarcie pierwszego sklepu przesunięte

Handlowy gigant wchodzi do Polski. Otwarcie pierwszego sklepu przesunięte

6 kwietnia 2023, 20:06
Autor:
Maja
Piotrowska/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Produkty, które zwykliśmy wsadzać do świątecznego koszyka, czyli chleb, kiełbasa, jaja czy szynka zdrożały w ciągu roku średnio o 31 procent - wynika z analizy HRE Investments. Liderem zestawienia są jaja, za które trzeba zapłacić około 41 procent więcej. Okazuje się, że ceny wielkanocnego symbolu wzrosły przez ostatnie 12 miesięcy znacznie bardziej niż ceny mieszkań.

Jaja zdrożały bardziej niż mieszkania

Jaja zdrożały bardziej niż mieszkania

7 kwietnia 2023, 12:10
Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

W czwartek policjanci z Płocka zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę samochodu osobowego. Badanie alkomatem wskazało dwa i pół promila w wydychanym powietrzu. Jak ustaliło radio RMF FM, za kierownicą siedział starosta powiatu płockiego.

Policja otrzymała zgłoszenie o aucie jadącym zygzakiem, za kierownicą pijany starosta powiatu płockiego

Policja otrzymała zgłoszenie o aucie jadącym zygzakiem, za kierownicą pijany starosta powiatu płockiego

7 kwietnia 2023, 11:12
Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia - takie zarzuty usłyszeli rodzice czteromiesięcznej dziewczynki w związku z jej śmiercią. W nocy z wtorku na środę, kiedy dziecko zmarło, rodzice byli pijani.

Czteromiesięczna dziewczynka nie żyje, rodzice byli pijani. Usłyszeli zarzuty

Czteromiesięczna dziewczynka nie żyje, rodzice byli pijani. Usłyszeli zarzuty

7 kwietnia 2023, 11:12
Autor:
ib/
tam
Źródło:
PAP

Wyprzedzał inne samochody pomimo podwójnej linii ciągłej i przejścia dla pieszych. Jego nieodpowiedzialną jazdę nagrał inny kierowca, który potem wysłał film na policyjną skrzynkę "Stop agresji drogowej". 26-letni kierowca bmw z Sosnowca (woj. śląskie) stanie teraz przed sądem. Oprócz 20 punktów karnych grozi mu nawet 30 tysięcy złotych grzywny.

Młody kierowca, podwójna ciągła i przejście dla pieszych. Manewr, który może kosztować 30 tysięcy

Młody kierowca, podwójna ciągła i przejście dla pieszych. Manewr, który może kosztować 30 tysięcy

7 kwietnia 2023, 8:19
Autor:
bż/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Przed wieczornym nabożeństwem drogi krzyżowej w rzymskim Koloseum, które rozpocznie się pod przewodnictwem papieża Franciszka o 21.15, wciąż nie jest znany tekst ani autor tegorocznych rozważań. Do takiej sytuacji doszło po raz pierwszy, a przyczyny utrzymywania tych informacji w tajemnicy również nie są znane.

Wielkanoc, droga krzyżowa w Koloseum z udziałem papieża. Wielka niewiadoma wokół tekstu rozważań

Wielkanoc, droga krzyżowa w Koloseum z udziałem papieża. Wielka niewiadoma wokół tekstu rozważań

7 kwietnia 2023, 8:57
Autor:
pp/adso
Źródło:
PAP

Ryby zajmują na postnym stole wyjątkowe miejsce. Szczególnie chętnie sięgamy po nie w Wielki Piątek. Na co zwracać uwagę przy zakupach? Które ryby są najzdrowsze? Na nasze pytania odpowiada dietetyczka kliniczna Katarzyna Biłous. 

Pięć najzdrowszych gatunków ryb. Ekspertka radzi, na co zwracać uwagę przy zakupie

Pięć najzdrowszych gatunków ryb. Ekspertka radzi, na co zwracać uwagę przy zakupie

7 kwietnia 2023, 8:45
Autor:
jdw//mm
Źródło:
tvn24.pl

Policja zatrzymała 25-letniego mężczyznę, który - jak przekazuje biuro prasowe łódzkiej komendy wojewódzkiej w Łodzi - miał zdewastować pomnik Jana Pawła II stojący na placu katedralnym przed bazyliką archikatedralną w Łodzi. Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 kwietnia. Śledztwo w sprawie znieważenia pomnika i obrazy uczuć religijnych prowadzi prokuratura.

Łódź. Zdewastowany pomnik Jana Pawła II. Policja zatrzymała 25-latka

Łódź. Zdewastowany pomnik Jana Pawła II. Policja zatrzymała 25-latka

7 kwietnia 2023, 11:57
Autor:
bż/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Sytuacja w Bachmucie jest trudna, ale utrzymujemy pozycje - powiedział w piątek rzecznik ukraińskiej armii. Jak podkreśla w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjski resort obrony, Rosjanie odzyskali nieco impetu w bitwie o to miasto. Może to wynikać z poprawy współpracy na poziomie lokalnym między Grupą Wagnera a regularnymi rosyjskimi wojskami.

Bachmut. Ukraińcy przyznają: sytuacja jest trudna. Londyn: kluczowa dla nich droga zagrożona

Bachmut. Ukraińcy przyznają: sytuacja jest trudna. Londyn: kluczowa dla nich droga zagrożona

7 kwietnia 2023, 9:38
Autor:
ads/adso
Źródło:
PAP, Reuters

Piątek jest 408. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Armia rosyjska w pośpiechu tworzy oddziały w najważniejszych formacjach zaangażowanych w walki uliczne - podał Instytut Badań nad Wojną. Jak dodano, są one złożone z rezerwistów i mają wzmocnić słabnącą skuteczność bojową. Relacja na żywo w tvn24.pl.

ISW: Rosja pośpiesznie tworzy specjalne oddziały. Szkolenie trwa 10-15 dni

ISW: Rosja pośpiesznie tworzy specjalne oddziały. Szkolenie trwa 10-15 dni

7 kwietnia 2023, 5:08
Aktualizacja: 7 kwietnia 2023, 8:19
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

Prezydent Władimir Putin przyjął w środę listy uwierzytelniające od siedemnastu ambasadorów, w tym Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. W czasie ceremonii na Kremlu przekonywał zachodnich dyplomatów, że "Rosja nie chce być w izolacji i jest otwarta na dialog". Na zakończenie przemówienia życzył im sukcesów i - jak zwróciły uwagę ukraińskie media - najwyraźniej czekał na oklaski, ale zapadła cisza, a Putin znalazł się "w niezręcznej sytuacji".    

Putin kończy przemówienie przed ambasadorami, czeka na oklaski. "Niezręczna sytuacja"

Putin kończy przemówienie przed ambasadorami, czeka na oklaski. "Niezręczna sytuacja"

6 kwietnia 2023, 13:55
Autor:
tas/dap
Źródło:
Reuters, nv.ua, 24tv.ua, tvn24.pl

Ośmioletni Kamil z Częstochowy ma poparzoną całą twarz, tułów, ręce i nogi oraz nieleczone złamania obu rąk i nogi. Trafił do szpitala w poniedziałek, ale według lekarzy najstarsze obrażenia powstały miesiąc temu. W tym czasie chłopiec chodził do szkoły. W zeszłym roku opieka społeczna wnioskowała do sądu o zabezpieczenie chłopca i jego rodzeństwa w pieczy zastępczej. Sąd nie widział do tego podstaw. Wkrótce potem rodzina wyprowadziła się z miasta.

W środę był w szkole, w poniedziałek trafił do szpitala ze złamaniami i oparzeniami. Ośmioletni Kamil walczy o życie

W środę był w szkole, w poniedziałek trafił do szpitala ze złamaniami i oparzeniami. Ośmioletni Kamil walczy o życie

6 kwietnia 2023, 15:27
Autor:
mag/gp
Źródło:
tvn24.pl, TVN24 Katowice, PAP

Dziś Wielki Piątek, jeden z najważniejszych dla katolików dni w roku, upamiętniający mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Tego dnia wiernych obowiązuje post ścisły - co on oznacza? Czego nie można jeść w Wielki Piątek?

Wielki Piątek 2023. Tego dnia wiernych obowiązuje post ścisły

Wielki Piątek 2023. Tego dnia wiernych obowiązuje post ścisły

7 kwietnia 2023, 9:48
Autor:
pb//mm
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Jeśli nie będzie dla nas miejsca w obozie budowanym przez PiS, wystartujemy sami - powiedział Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski w rozmowie z "Super Expressem". Mówił także o swoich relacjach z premierem Mateuszem Morawieckim. - Różni nas program, ale personalnie mamy dobre relacje - zapewnił. Rzecznik rządu Piotr Mueller, komentując jeden z wpisów Ziobry w mediach społecznościowych, wyraził nadzieję, że "Solidarna Polska nie popełni błędu z 2011 roku".

Zbigniew Ziobro: jedyne, co na razie rozważam, to scenariusz startu Solidarnej Polski bez PiS

Zbigniew Ziobro: jedyne, co na razie rozważam, to scenariusz startu Solidarnej Polski bez PiS

7 kwietnia 2023, 11:07
Autor:
js//rzw
Źródło:
"Super Express", tvn24.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Zbigniewa Ziobrę chce zmienić przepisy dotyczące subsydiarnych aktów oskarżenia. Po proponowanych zmianach prokuratorzy będą mogli zablokować sprawy karne toczące się w efekcie takich aktów.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić przepisy. "O realizacji prawa do sądu zdecyduje prokurator"

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić przepisy. "O realizacji prawa do sądu zdecyduje prokurator"

7 kwietnia 2023, 11:59
Autor:
ads/adso
Źródło:
"Gazeta Wyborcza"

W kwietniu wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jej skutkiem będzie konieczność posiadania świadectw energetycznych przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania. Za brak dokumentu właścicielom nieruchomości będą groziły wysokie kary - wskazał adwokat Łukasz Ciskowski.

Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Groźba wysokich kar

Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Groźba wysokich kar

7 kwietnia 2023, 9:45
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Ciało 26-letniego mężczyzny znaleziono w środę w jednym z lasów w Val di Sole w północnych Włoszech. Według lekarzy rany wskazują na atak "dużego dzikiego zwierzęcia". Jak informują włoskie media, miesiąc temu w tym samym obszarze niedźwiedź zaatakował turystę z psem. Wtedy na szczęście obyło się bez tragedii.

Znaleziono ciało 26-latka. Prawdopodobnie zaatakowało go "duże dzikie zwierzę"

Znaleziono ciało 26-latka. Prawdopodobnie zaatakowało go "duże dzikie zwierzę"

7 kwietnia 2023, 7:32
Autor:
ps
Źródło:
ANSA, Rai News, ENEX

Powstanie połączenie osobowe na europejskim torze Warszawa-Lwów. W środę polski minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wicepremier Ukrainy Oleksander Kubrakov odbyli pierwszy przejazd po europejskiej szerokości torze do Rawy Ruskiej - przekazał minister w KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk: powstanie połączenie Warszawa-Lwów na europejskim torze

Dworczyk: powstanie połączenie Warszawa-Lwów na europejskim torze

7 kwietnia 2023, 9:33
Autor:
asty/ToL
Źródło:
PAP

Gdy w dobrym jest humorze, to zęby szczerzyć może: szczeżuja wuja, dziewoja opoja, karabela mściciela czy pierzasta iranka z ranka? Takie pytanie za 40 tysięcy złotych w programie "Milionerzy" usłyszał pan Krzysztof Kwieciński ze Żnina.

Co gdy w dobrym jest humorze, to zęby szczerzyć może? Pytanie w "Milionerach" za 40 tysięcy złotych

Co gdy w dobrym jest humorze, to zęby szczerzyć może? Pytanie w "Milionerach" za 40 tysięcy złotych

6 kwietnia 2023, 21:03
Autor:
mkm
Źródło:
Milionerzy TVN

Karol III po raz pierwszy jako brytyjski król wręczył Maundy Money, symboliczną jałmużnę dla osób starszych z okazji Wielkiego Czwartku. To dwie sakiewki, w których znajdują się specjalnie wybite monety. Tradycja wręczania jałmużny przez całe swoje panowanie kultywowała królowa Elżbieta II.

Karol III pierwszy raz jako król wręczył symboliczną jałmużnę

Karol III pierwszy raz jako król wręczył symboliczną jałmużnę

7 kwietnia 2023, 11:24
Autor:
pb//mm
Źródło:
PAP

Przez stan Utah przeszły ostatnio intensywne opady śniegu. Służby informowały, że w wielu wyżej położonych regionach mogą pojawiać się lawiny. W czwartek jedno ze zjawisk wystąpiło w okolicach stoku narciarskiego dla początkujących.

Masy śniegu oderwały się, spadły na stok narciarski

Masy śniegu oderwały się, spadły na stok narciarski

7 kwietnia 2023, 10:51
Autor:
kw
Źródło:
Reuters

Na Hazach koło Rawicza (woj. wielkopolskie) kultywowany jest zwyczaj palenia żuru. To miejscowa tradycja, praktykowana tutaj od lat w Wielki Czwartek - niegdyś w każdym domostwie, dzisiaj w formie inscenizacji.

Na Hazach palili żur. To znak, że Wielki Post się kończy

Na Hazach palili żur. To znak, że Wielki Post się kończy

7 kwietnia 2023, 11:21
Autor:
FC/
tam
Źródło:
TVN24 Poznań

Jak co roku w Bukówcu Górnym (woj. wielkopolskie) odbywają się wyścigi klekotów. Zgodnie z tradycją, która liczy co najmniej 200 lat, chłopcy z taczkami z kołatkami biegają na jeden i drugi koniec wsi, robiąc przy tym spory hałas. A przy okazji rywalizują, kto pierwszy dotrze z powrotem do kościoła.

Dzwony zamilkły, więc chłopcy biegają z klekotami. To wielkanocna tradycja, ale też zawody

Dzwony zamilkły, więc chłopcy biegają z klekotami. To wielkanocna tradycja, ale też zawody

7 kwietnia 2023, 11:13
Autor:
FC/
tam
Źródło:
TVN24 Poznań, PAP

Adam Glapiński odniósł się na czwartkowej konferencji prasowej do wysokości swoich zarobków. - Moje wynagrodzenie netto, to co trafia na konto to około 600 tysięcy złotych rocznie - oświadczył prezes Narodowego Banku Polskiego. Dodał, że jego zarobki są wyraźnie niższe niż w innych bankach centralnych Europy.

Szef NBP podał zarobki na rękę. "Niech politycy przestaną się ekscytować"

Szef NBP podał zarobki na rękę. "Niech politycy przestaną się ekscytować"

6 kwietnia 2023, 17:14
Autor:
ToL
Źródło:
PAP

"Forbes" opublikował najnowszą listę najbogatszych ludzi na świecie. Jak zauważono, są oni biedniejsi o 200 miliardów dolarów niż w zeszłym roku, ale wciąż mają majątek w wysokości 2,1 biliona dolarów. Po raz pierwszy w zestawieniu zarówno najbogatszy mężczyzna na świecie, jak i najbogatsza kobieta na świecie to Francuzi.

Najbogatsza kobieta i najbogatszy mężczyzna na świecie. Po raz pierwszy to Francuzi

Najbogatsza kobieta i najbogatszy mężczyzna na świecie. Po raz pierwszy to Francuzi

6 kwietnia 2023, 13:58
Autor:
JW/ams
Źródło:
"Forbes", PAP

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl