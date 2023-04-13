Заборонено перебувати біля терміналу LNG у Свіноуйсьцю.  Заява Міністерства внутрішніх справ та адміністрації

13 kwietnia 2023, 13:12
Źródło:
red.
Terminal LNG w Świnoujściu (nagranie archiwalne)
Terminal LNG w Świnoujściu (nagranie archiwalne)
TVN24
TVN24Terminal LNG w Świnoujściu (nagranie archiwalne)

Починаючи з четверга, 13 квітня, діятиме тимчасова заборона на перебування в радіусі 200 метрів навколо LNG-терміналу у Свіноуйсьцю, про що повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський.  Жителям і туристам доведеться зважати на труднощі з виходом на пляж і до маяка.  Міський голова Януш Жмуркевич кілька днів тому застеріг, що "місто не брало участі в ухваленні цих рішень, до нас не зверталися за консультаціями".

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"У зв'язку з російською агресією проти України польські служби, відповідальні за державну безпеку, перебувають у стані підвищеної готовності. За рекомендаціями служб вживаються дії щодо посилення захисту критичної інфраструктури, стратегічне значення у якій має LNG-термінал у Свіноуйсьцю", - зазначив у прес-релізі Маріуш Камінський.  Рішення було прийнято після запиту Прикордонної служби та Агентства внутрішньої безпеки, а  офіційно його ухвалив Західнопоморський воєвода.

Стратегічне значення об'єкта

Міністр нагадав, що термінал зрідженого газу у Свіноуйсьцю отримує природний газ у кількості, яка відповідає приблизно 30 відсоткам об'ємів внутрішнього споживання, і цей об’єкт має стратегічне значення для функціонування польської економіки та енергетичної безпеки поляків.

"Досвід останніх місяців, у тому числі пошкодження газопроводу "Північний потік", а також розкриття польськими спецслужбами осіб, підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами, які, серед іншого, готували диверсії на замовлення російської розвідки, змусили прийняти важливі рішення задля  безпеки польської держави. Беручи до уваги вищевикладене, я доручив Західнопоморському воєводі вжити невідкладних заходів, щоб мінімізувати незручності, що виникають", - додав Камінський.

Складнощі для місцевих жителів і туристів

Західнопоморський воєвода Збігнєв Богуцький оголосив під час прес-конференції в середу в Щецині, що 200-метрова охоронна зона навколо газового терміналу в Свіноуйсьцю буде введена опівночі.  Чиновник зазначив, що її відокремлення викличе труднощі у пересуванні жителів і туристів, але це необхідно для безпеки критичної інфраструктури.

Богуцький запевнив, що, після закриття дороги, яка веде до LNG-терміналу, і проходить, зокрема, під газопроводом, доступ до маяка і форту Герхарда буде можливий з моря.  Ведуться перемовини з перевізниками щодо збільшення кількості таких рейсів і обидві пам’ятки функціонуватимуть.

Воєвода також анонсував будівництво альтернативної дороги до пляжу, бо зараз також буде ускладнений доступ до його частини після закриття основного шляху комунікації.

Розпорядження воєводи про запровадження охоронної зони вже опубліковано в урядовому віснику - про це повідомили під час прес-конференції в середу.

Встановлення охоронної зони "до скасування"

Альтернативний шлях сполучення вів би від Пшитору до пляжу східніше від нинішньої під’їзної дороги.  Також маршрут доведеться узгоджувати з власником LNG-терміналу - компанією GazSystem.  Це було б остаточним рішенням, яке б оминало закриту зону, незалежно від того, як довго вона буде діяти.

Богуцький сказав, що запровадив охоронну зону на невизначений термін - до моменту скасування.  Щойно з'явиться інформація від служб - від Агентства внутрішньої безпеки і Прикордонної служби, що такої потреби більше немає, - заборону знімуть.  Водночас він зазначив, що реальних підстав для чіткого визначення тривалості обмежень немає.

Воєвода запевнив, що введення обмежень у 200-метровій смузі не є сигналом про те, що зараз відбувається щось надзвичайне і сьогодні варто чогось боятися.  Йдеться про забезпечення максимальної безпеки об’єкта і, звичайно, населення і саме так слід розуміти ці рішення, - зауважив воєвода.

- Чим більше служб відокремлює сторонніх людей від LNG-терміналу, тим кращий його захист, а отже більший захист і спокій для мешканців, - пояснив Богуцький.

Заборона стала можливою завдяки поправці до Закону про охорону судноплавства та морських портів.  Він дає змогу воєводі на прохання або після консультації з місцевим командиром підрозділу Прикордонної служби та керівником відповідного територіального підрозділу Агентства внутрішньої безпеки запровадити тимчасову заборону на перебування на певній території до 200 м. від межі території, де розташований LNG-термінал у Свіноуйсьцю.  Це може відбутися "з метою запобігання, обмеження або усунення серйозної загрози, в тому числі терористичної дії (зазначеної в статті 2(7) Закону від 10 червня 2016 року про антитерористичну діяльність), яка загрожує регазифікаційному терміналу зрідженого природного газу в Свіноуйсьцю".

Заява президента Свіноуйсьця

7 квітня заяву мера Януша Жмуркевича про можливість закриття доступу до LNG-терміналу було опубліковано на сайті магістрату у Свіноуйсьці. Тоді Жмуркевич повідомив, що "згідно з новими правилами, ухваленими Сеймом Польської Республіки, західнопоморський воєвода може в будь-який момент видати рішення про закриття доступу до LNG-терміналу в радіусі 200 метрів".

"Це означає, що доступ до пляжу у Варшові, маяка та форту Герхард буде закрито. Місто не брало участі в прийняття рішень. Нас не просили про консультації", - сказав мер Свіноуйсьця.

"Я розумію питання безпеки стратегічного для нашої країни об’єкта, яким є LNG-термінал, і не ставлю його під сумнів. Але я не згоден із закриттям доступу до ключових пам’яток нашого міста та чудового пляжу у Варшові без запровадження альтернативни. У цьому питанні потрібен компроміс, якого я шукаю і буду прагнути під час зустрічей із західнопоморським воєводою. Доступ до пляжу та пам’яток повинна забезпечити компанія Gaz System до впровадження обмежень та припинення руху по вулиці "Ку можу". Тут йдеться про відповідні рішення, які слід прийняти дуже швидко, як це робилося багато разів з інвестиціями, які служать захисту держави', - додав Жмуркевич.

Źródło: red.

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

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/ prpb
Źródło:
PAP

NASA pokazała swoją eksperymentalną marsjańską bazę zbudowaną w Houston. Przez ponad rok czworo ochotników będzie w niej mieszkać w warunkach jak najbardziej zbliżonych do marsjańskich by sprawdzić, jak planowana załogowa misja na Czerwoną Planetę wpłynie na ich ciało i umysł.

Tak wygląda marsjańska baza. NASA pokazała niezwykły eksperyment

Tak wygląda marsjańska baza. NASA pokazała niezwykły eksperyment

13 kwietnia 2023, 9:37
Autor:
jjk//mm
Źródło:
Reuters, Guardian

Kimchi - koreańska potrawa z fermentowanych warzyw - najlepiej smakuje, gdy przygotuje się je w odpowiednich warunkach. Naukowcy z Instytutu Technicznego Georgii przebadali, jak miejsce fermentacji wpływa na proces dojrzewania potrawy. Jak się okazało, tradycyjne metody przygotowywania sprawiają, że kimchi jest nie tylko smaczniejsze, ale także bogatsze w składniki odżywcze.

Chcesz robić lepsze kimchi? Przyrządzaj je jak w starożytności

Chcesz robić lepsze kimchi? Przyrządzaj je jak w starożytności

13 kwietnia 2023, 11:03
Autor:
as
Źródło:
Georgia Institute of Technology, International Journal of Food Science & Technology

Arnold Schwarzenegger chciał pomóc swoim sąsiadom, którzy od tygodni narzekali na dziurę w jednej z dróg w Los Angeles. Aktor załatał więc ją sam, a wideo zamieścił w mediach społecznościowych. Jak się później okazało, dziura to wykop techniczny, wykorzystywany wcześniej przez gazownię do remontu instalacji.

Arnold Schwarzenegger chciał pomóc sąsiadom i załatał dziurę w drodze. Miasto tłumaczy, że to wykop techniczny

Arnold Schwarzenegger chciał pomóc sąsiadom i załatał dziurę w drodze. Miasto tłumaczy, że to wykop techniczny

13 kwietnia 2023, 12:37
Autor:
pb//am
Źródło:
Sky News, NBC News Los Angeles, ABC7

Antyukraińskie komentarze wywołał publikowany w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych film, który pokazuje rzekomo cerkiew spaloną przez Ukraińców. Nagranie jest stare, przekaz fałszywy, a sposób rozpowszechniania typowy dla rosyjskiej dezinformacji.

"Na Ukrainie palą cerkwie"? To inny czas, inny kraj

"Na Ukrainie palą cerkwie"? To inny czas, inny kraj

13 kwietnia 2023, 13:00
Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy zgon osoby zakażonej wirusem ptasiej grypy H3N8. Ofiarą była 56-letnia mieszkanka Chin. H3N8 to nowy szczep ptasiej grypy, którego pierwszy przypadek odnotowano w 2022 roku.

Pierwsza ofiara śmiertelna nowego szczepu ptasiej grypy H3N8

Pierwsza ofiara śmiertelna nowego szczepu ptasiej grypy H3N8

13 kwietnia 2023, 12:05
Autor:
jjk//mm
Źródło:
Guardian, PAP, Reuters

W czwartek w Muzeum POLIN odbyła się konferencja poświęcona wystawie "Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim", którą będzie można oglądać od 18 kwietnia. Jak podkreślił Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum POLIN, praca nad wystawą oraz programem 80. rocznicy powstania trwała ponad dwa lata.

"Tylko pamięć może uchronić nas od dalszego potwornego zła"

"Tylko pamięć może uchronić nas od dalszego potwornego zła"

13 kwietnia 2023, 13:54
Autor:
dg/gp
Źródło:
TVN24

Na urodziny dostałem wspaniały prezent - wydane przez Znak "Pamiętniki" wybitnego historyka profesora Stefana Kieniewicza. Dostałem je nawet z dedykacją syna Stefana Kieniewicza, Jana Kieniewicza, też profesora i też historyka. Do tej dedykacji dopisał się kolega ze Studium Dziennikarskiego - Adam Rotfeld, który mi "Pamiętniki" ofiarował. Felieton Macieja Wierzyńskiego.

Prezent urodzinowy

Prezent urodzinowy

12 kwietnia 2023, 16:10
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl

Aż połowa Polaków mieszkających w miastach ograniczyła wydatki na jedzenie z powodu inflacji - wynika z najnowszego raportu. Jedna trzecia Polaków deklaruje też, że od czasu pandemii odżywia się zdrowiej.

Polacy oszczędzają na jedzeniu. Nowe badanie

Polacy oszczędzają na jedzeniu. Nowe badanie

13 kwietnia 2023, 13:55
Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl