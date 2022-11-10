Заборона носити зброю на Свято Незалежності. Розпорядження стосуватиметься трьох міст

Варшава, Краків і Вроцлав - у цих трьох містах 11 листопада не можна буде носити будь-які види зброї, навіть у розрядженому стані - йдеться у проекті розпорядження, опублікованому на сайті Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Як пояснили у відомстві, заборону вводять у зв'язку з необхідністю забезпечити "посилену безпеку та громадський порядок" на Свято Незалежності.

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Проект доступний у переліку розпоряджень міністра внутрішніх справ та адміністрації під номером 888. "Постанова вводить тимчасову заборону на носіння та переміщення в незарядженому стані всіх видів зброї на території столичного міста Варшави та міст Кракова і Вроцлава 11 листопада 2022 року" - сказано в документі.

Це означає, що МВС планує заборонити в цей день носити будь-яку зброю в трьох містах, де будуть організовані масові зібрання на Свято Незалежності. "У зв’язку з характером цих заходів та очікуваною кількістю учасників у кілька сотень тисяч, а також міжнародною обстановкою є необхідність забезпечити більш суворі заходи безпеки та громадського порядку", - йдеться на сайті відомства. Розпорядження офіційно ще не набуло чинності.

"Ми боїмося провокацій"

Додаткове обґрунтування заборони наводить "Rzeczpospolita". "Власники зброї не зможуть носити або переміщати зброю, завдяки чому буде виключена можлива втрата зброї, а відтак ризик потрапляння її до рук сторонніх осіб та її використання" - пояснює. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації. Окрім того, цитований виданням офіцер поліції твердить, що таке рішення було прийнято під впливом війни в Україні та "досвіду останніх років".

- Ми боїмося провокації з боку Росії або груп, які захочуть цим скористатися, - каже поліцейський, ім'я якого не називається.

За інформацією з Головного управління поліції, яку цитує "Rzeczpospolita", заборона стосуватиметься приблизно 60 тисяч осіб і близько 250 компаній, зареєстрованих на територіях, де ці обмеження будуть діяти. Це стосується також зброї, на володіння якою не потрібен дозвіл. Заборона не поширюватиметься на осіб, які носять зброю службово, охоронців та конвоїрів.

Заборона носити зброю

У містах Польщі така заборона запроваджується не вперше. У Варшаві зброю, навіть незаряджену, не можна було носити, наприклад, з 30 серпня по 2 вересня 2019 року під час візиту президента США Дональда Трампа.

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Autor:Ред.

Źródło: MSWiA, Rzeczpospolita, tvn24.pl