Заборона імпорту українського збіжжя. Є позиція єврокомісара

1 września 2023, 17:47
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej o problemach rolników z zakupem paliwa
Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej o problemach rolników z zakupem paliwaTVN24
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TVN24Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej o problemach rolników z zakupem paliwa

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцєховський у четвер висловився за продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна до п’яти країн ЄС, які межують з Україною, до кінця 2023 року, повідомляє EU Observer. Він також запропонував запровадити субсидії для українських експортерів зерна

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Заборона на імпорт, яка зараз діє в Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині, закінчується 15 вересня.

Заборону продовжать?

У дискусії з членами Комітету Європейського парламенту з питань сільського господарства та сільського розвитку (AGRI) Войцєховський виступив за продовження чинних заходів. Про це повідомляє портал EU Observer.

Комісар Войцеховський також зазначив, що ЄС має розглянути можливість субсидування витрат на транзит українського збіжжя до морських портів, наприклад, у країнах Балтії. За його словами, цю пропозицію підтримують п'ять країн, які межують з Україною. Він наголосив, що це ще не офіційна пропозиція Єврокомісії.

Ембарго на імпорт певної української сільськогосподарської продукції до Європейського Союзубуло запроваджене у травні. Міністр сільського господарства Роберт Телус оголосив, що країни т. зв коаліція п'ятірки (Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія) вимагають його продовження принаймні до кінця року. Україна виступає проти такого рішення.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Rolnictwo
Ukraina
zboże z Ukrainy
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