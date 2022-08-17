З українських шкіл зникають російські письменники. Натомість з'являються інші. Зокрема - Міцкевич
У Міністерстві освіти України заявили, що з програми зарубіжної літератури в середніх школах вилучили твори російських письменників, за винятком тих авторів, які пов'язані з Україною. Серед запропонованих учням поезій буде й «Непевність» Адама Міцкевича.
"Зі змісту програм виключено твори російських і білоруських літераторів. Додано твори зарубіжних авторів відповідно до літературних тенденцій і з урахуванням вікових особливостей учнів", - йдеться в повідомленні міністерства.
«Шедеври світової лірики» замість російських поетів
В результаті твори російських авторів у програмах замінять, зокрема, творами письменників: французьких (Жан де Лафонтен, Анна Гавальда), шведських (Ульф Старк), ірландських (Джон Бойн), австрійських (Йозеф Рот). «Замість російських поетів у програму включено шедеври світової лірики», - додає міністерство, перераховуючи поруч з творами Йоганна Вольфганга Ґете чи Вільяма Бернса ще й поему Міцкевича «Niepewność».
«Шкільний курс зарубіжної літератури включатиме твори письменників, які писали російською мовою, але їхнє життя і творчість були тісно пов’язані з Україною», - зазначають у міносвіти. У відомстві навели як приклад Миколу Гоголя та вибрані твори Михайла Булгакова («Собаче серце»), Іллі Ільфа та Євгена Петрова («12 стільців»).
Źródło: PAP
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