З серпня змінюються правила торгівлі в неділю 

23 lipca 2023, 6:45
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Dr Edyta Wojtyla: tu o żadnym zahamowaniu nie może być mowy
Dr Edyta Wojtyla: tu o żadnym zahamowaniu nie może być mowy
TVN24 BiS
TVN24 BiSDr Edyta Wojtyla: tu o żadnym zahamowaniu nie może być mowy

З серпня змінюються норми щодо обмеження торгівлі в неділю. Крамниці більше не зможуть скористатися пільгами, які передбачав Ковідний закон. Це пов’язано із закінченням стану епідемічної загрози. 

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Так званий "ковідним" законом від 31 березня 2020 року було запроваджено деякі спрощення для продавців та пом’якшення правил щодо заборони торгівлі у неділю. Положення передбачали, що недільна заборона "не поширюється на діяльність, пов'язану з торгівлею, що полягає в розвантаженні, отриманні та демонстрації товарів першої необхідності та дорученні такої діяльності працівнику". 

Через 1202 дні епідемію COVID-19 у Польщі було формально завершено, а положення про надзвичайний епідемічний стан припинили діяти 1 липня. В ковідному законі вказано, що положення, які стосуються заборони недільної торгівлі мають застосовуватися "протягом 30 днів після їх скасування", що означає, що з серпня виняток із закону про недільну торгівлю припиняє діяти. 

Торгові неділі без заборони 

Закон, яким поетапно заборонили торгівлю в неділю, набув чинності 1 березня 2018 року. 

З 2020 року заборона на торгівлю не поширюється лише на сім неділь на рік: останні неділі січня, квітня, червня та серпня, а також у неділю перед Великоднем і дві підряд неділі перед Різдвом.

 Найближча неділя без заборони на торгівлю припадає на 27 серпня. 

Заборона недільної торгівлі - перелік винятків

 Згідно з правилами, у неділю, на яку поширюється заборона, за прилавками крамниць можуть стояти лише їхні власники. Однак Закон про обмеження торгівлі в неділю визначає список із 32 винятків. 

Заборона торгівлі не поширюється, зокрема, на поштові послуги, якщо доходи від цієї діяльності становлять не менше 40 % виручка від продажів у цьому закладі. Крім того, це не поширюється на кондитерські, кафе-морозива, автозаправні станції, квіткові крамниці, точки продажу преси та кав'ярні. 

За порушення заборони на торгівлю в неділю передбачений штраф від 1000 до 100 000 злотих. А в разі постійного порушення правил - карається обмеженням волі. 

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zakaz handlu w niedziele
Pozostałe wiadomości

Tutaj zadziałała zasada "jakośtobędzizm" i pewne bezhołowie. Bez oczywistej troski o zdrowie i życie mieszkańców - mówiła w sobotę wieczorem posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic, która wielokrotnie zajmowała się sprawą składowiska chemikaliów w zielonogórskim Przylepie. Opowiadając o swoich wizytach w miejscu pożaru, rozmówczyni TVN24 relacjonowała, że "wymiotowała po tym jak kot".

Pożar składowiska chemikaliów w Przylepie. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic: jak poszliśmy z kamerą w okolice tej hali, to wymiotowałam jak kot

Pożar składowiska chemikaliów w Przylepie. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic: jak poszliśmy z kamerą w okolice tej hali, to wymiotowałam jak kot

23 lipca 2023, 6:54
Autor:
pp/kab
Źródło:
TVN24

Trwa akcja gaśnicza składowiska odpadów w Przylepie w Zielonej Górze. Sytuacja "jest pod kontrolą służb", choć nie można mówić o "pełnym opanowaniu" - informują strażacy. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która przyjechała na miejsce, podała, że w wyniku pożaru "żadne z ujęć wody nie jest zanieczyszczone, a dotychczasowe pomiary jakości powietrza nie wskazują przekroczeń".

Pożar składowiska odpadów. Straż: Akcja jest pod kontrolą służb. Nie ma ognia, który się rozprzestrzenia

Pożar składowiska odpadów. Straż: Akcja jest pod kontrolą służb. Nie ma ognia, który się rozprzestrzenia

22 lipca 2023, 22:44
Aktualizacja: 23 lipca 2023, 5:27
Aktualizacja:
Autor:
pp//now
Źródło:
PAP, TVN24

Pożar składowiska chemikaliów pod Zieloną Górą. Siatkarze w finale Ligi Narodów. Polscy turyści ewakuowani na Rodos. Oto pięć rzeczy, które trzeba dziś wiedzieć.

Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 23 lipca

Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 23 lipca

23 lipca 2023, 5:48
Autor:
pp/kab
Źródło:
PAP, TVN24

W sobotę w nadmorskich miejscowościach na greckiej wyspie Rodos trwały ewakuacje turystów z powodu pożarów lasów. Z południowo-wschodniej miejscowości Kiotari gdzie uszkodzone zostały trzy hotele, ewakuowano około tysiąca osób - przekazała Ateńsko-Macedońska Agencja Prasowa (ANA-MPA). Ewakuacje były prowadzone też w zachodniej części wyspy. - Najpierw ewakuowano nas na pobliską plażę. (...) Po 15 minutach zaczęto nas przenosić na motorówki, a motorówkami na statki wycieczkowe - relacjonował w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 pan Marcin.

Pożary w Grecji. "Zaczęto nas przenosić na statki wycieczkowe". Polscy turyści ewakuowani na Rodos

Pożary w Grecji. "Zaczęto nas przenosić na statki wycieczkowe". Polscy turyści ewakuowani na Rodos

22 lipca 2023, 19:44
Autor:
ps
Źródło:
Kontakt 24, amna.gr, PAP, tvnmeteo.pl

Rosjanie próbują wbić klin między Polskę i Ukrainę - stwierdziła w "Faktach po Faktach" Agnieszka Legucka, analityczka do spraw Rosji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, odnosząc się do ostatnich wypowiedzi Władimira Putina o Polsce. Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak komentował rozważania dotyczące nowej koncepcji obrony NATO. - Strategicznie takie myślenie jest jak najbardziej celowe - zaznaczył.

Wypowiedzi Putina mają "wbić klin między Polskę i Ukrainę"

Wypowiedzi Putina mają "wbić klin między Polskę i Ukrainę"

23 lipca 2023, 6:06
Autor:
pp
Źródło:
TVN24

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 515 dni. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg zwołał na środę posiedzenie Rady NATO-Ukraina w związku z sytuacją na Morzu Czarnym. - Potępiamy tak ostro, jak tylko jest to możliwe, próbę wykorzystania przez Moskwę żywności jako oręża - oświadczył szef NATO po sobotniej rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Sytuacja na Morzu Czarnym. Zwołane posiedzenie Rady NATO-Ukraina

Sytuacja na Morzu Czarnym. Zwołane posiedzenie Rady NATO-Ukraina

23 lipca 2023, 5:28
Autor:
red.
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa od 515 dni. Rosja przeprowadziła kolejny nocny atak na Odessę na południu Ukrainy, zabijając jedną osobę i raniąc 18, w tym dzieci. Rosyjskie władze okupacyjne przymusowo zmobilizowały i wysłały na front obywateli Uzbekistanu, którzy przyjechali do Mariupola, by wykonywać prace budowlane. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

23 lipca 2023, 6:20
Autor:
pp/kab
Źródło:
TVN24, PAP

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapewniają, że kobiety mają obecnie lepiej niż 10 lat temu. Wyliczają też, co w ostatnim czasie zrobił dla nich rząd. Jednak to nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością - tą, z którą na co dzień zderzają się kobiety.

Politycy PiS przekonują, że rząd dba o kobiety. "Państwo polskie ma dla nas tylko przymus i strach"

Politycy PiS przekonują, że rząd dba o kobiety. "Państwo polskie ma dla nas tylko przymus i strach"

22 lipca 2023, 20:33
Źródło:
Fakty TVN

Takich składowisk jest dużo więcej. Jest to olbrzymi problem w Polsce - mówiła w "Faktach po Faktach" marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak, komentując pożar składowiska odpadów w Zielonej Górze. Według niej to, co wydarzyło się w sobotę, stanowi alarm. - Zapaliło się bardzo mocno czerwone światło. Najwyższy czas te problemy rozwiązać. Nie można pozwolić, by te bomby wybuchały - oświadczyła.

Pożar odpadów chemicznych w Zielonej Górze. Marszałek Polak: Nie można uciekać od takich problemów. One wybuchają

Pożar odpadów chemicznych w Zielonej Górze. Marszałek Polak: Nie można uciekać od takich problemów. One wybuchają

22 lipca 2023, 22:28
Autor:
momo//now
Źródło:
TVN24

W sobotę wieczorem w gdańskim szpitalu przy ulicy Nowe Ogrody doszło do pożaru szafki w jednym z pomieszczeń na oddziale chirurgii. W związku ze zdarzeniem ewakuowano 27 pacjentów i sześciu pracowników placówki. Na miejscu pracowało osiem zastępów straży pożarnej.

Pożar w gdańskim szpitalu. Ewakuowano pacjentów i personel medyczny

Pożar w gdańskim szpitalu. Ewakuowano pacjentów i personel medyczny

23 lipca 2023, 6:44
Autor:
pp/kab
Źródło:
PAP

W sobotę w Lotto po raz kolejny nie padła główna wygrana. W najbliższym losowaniu będzie można wygrać 26 milionów złotych. Kumulacja rośnie od 24 czerwca. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z dnia 22 lipca 2023 roku.

Wyniki Lotto z 22 lipca 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Lotto z 22 lipca 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

23 lipca 2023, 7:47
Autor:
mp/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Upał zalewa Włochy. Każdego dnia kilkudziesięciu turystów traci przytomność w oczekiwaniu na wstęp do słynnego Koloseum. Przyczyną jest wysoka temperatura powietrza. Radni z Rzymu zaapelowali, by zmienić godziny otwarcia zabytku, a także innych atrakcji turystycznych.

Turyści mdleją w kolejkach do Koloseum. Apele o zmiany godzin otwarcia najważniejszych zabytków

Turyści mdleją w kolejkach do Koloseum. Apele o zmiany godzin otwarcia najważniejszych zabytków

23 lipca 2023, 7:39
Autor:
kw
Źródło:
PAP, romatoday.it

W sytuacji, w której mamy osobę, która jest w bardzo trudnej dla niej sytuacji, policja zamiast jej pomóc, zaczyna dokonywać różnych czynności, które głęboko ingerują w jej godność osobistą - mówił w "Faktach po Faktach" były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Komentował działania funkcjonariuszy wobec pani Joanny. Ocenił również, że "policja zmieniła swoją rolę". - Zamiast pomagać, wymierza sprawiedliwość, czy wymierza niesprawiedliwość, nie czekając na jakiekolwiek wyroki sądów, czy na to, czy to jest zgodne z prawem, czy też nie". 

Bodnar: Policja zmieniła swoją rolę. Zamiast pomagać, wymierza niesprawiedliwość

Bodnar: Policja zmieniła swoją rolę. Zamiast pomagać, wymierza niesprawiedliwość

22 lipca 2023, 21:25
Autor:
js//now
Źródło:
TVN24

"To normalna praktyka?", "takie są procedury?", "potrzeba upokorzenia kogoś?" – pytają nasi czytelnicy i widzowie w reakcji na przedstawioną w "Faktach" TVN sprawę pani Joanny z Krakowa. Kobieta, która zadzwoniła do lekarza po pomoc po zażyciu tabletki poronnej, trafiła do szpitala, gdzie została przez policjantów zrewidowana i potraktowano ją jak przestępczynię. Poproszeni przez Konkret24 eksperci tłumaczą, jak zgodnie z prawem taka interwencja powinna wyglądać.

Sprawa pani Joanny. "Ktoś mi powie, czy oni tak mogą?". Wyjaśniamy procedury

Sprawa pani Joanny. "Ktoś mi powie, czy oni tak mogą?". Wyjaśniamy procedury

22 lipca 2023, 14:20
Autor:
Jan
Kunert,
Krzysztof
Jabłonowski,
Gabriela
Sieczkowska,
Michał
Istel,
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Kilka osób zostało rannych podczas burz w piątek w północnych Włoszech. Około 30 kilometrów od Mediolanu przeszła trąba powietrzna. W wielu miejscach intensywnie padał deszcz, doprowadzając do zalań i podtopień. Padał duży grad, a silny wiatr łamał drzewa.

Dramatyczne sceny we włoskiej Lombardii. Czarna trąba powietrzna, rzeka z gradu na ulicach

Dramatyczne sceny we włoskiej Lombardii. Czarna trąba powietrzna, rzeka z gradu na ulicach

22 lipca 2023, 15:14
Autor:
kw,ps//rzw
Źródło:
Reuters, ANSA, primalamartesana.it, open.online, tvnmeteo.pl

53-letni pracownik Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w pobliskich Bojszowach (woj. śląski) trafił do szpitala po tym, jak został ranny po wybuchu przedmiotu przypominającego pocisk. Jak informuje dowodzący akcją strażacką, mężczyzna prawdopodobnie przeciął ten przedmiot szlifierką kątową.

Bojszowy. Wybuch w oczyszczalni ścieków. "Pracownik prawdopodobnie przeciął szlifierką pocisk" 

Bojszowy. Wybuch w oczyszczalni ścieków. "Pracownik prawdopodobnie przeciął szlifierką pocisk" 

22 lipca 2023, 16:21
Autor:
tm
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Według ustaleń Wirtualnej Polski, Marcin Emilewicz - mąż Jadwigi Emilewicz - od maja zasiada w radzie nadzorczej Orlen Asfalt. Naftowy gigant zapewnia, że Emilewicz spełnia wszelkie wymagania i ma kompetencje. Opozycja mówi o kolejnym tłustym kocie, zwłaszcza że to nie pierwsza praca Emilewicza w państwowej firmie.

Mąż Jadwigi Emilewicz w radzie nadzorczej Orlen Asfalt. Opozycja mówi o kolejnym "tłustym kocie"

Mąż Jadwigi Emilewicz w radzie nadzorczej Orlen Asfalt. Opozycja mówi o kolejnym "tłustym kocie"

22 lipca 2023, 16:43
Autor:
Maria
Bilińska
Źródło:
Fakty po Południu TVN24

Upał wróci do Polski, ale tym razem jego wizyta będzie krótka i ograniczona terytorialnie. Tylko w niektórych regionach temperatura osiągnie lub nieco przekroczy 30 stopni Celsjusza w cieniu. Gwałtowne burze z gradem i ulewami także ponownie będą nas trapić w najbliższych dniach.

Prognoza na 5 dni. Skwar dostanie się do Polski. Chłodne powietrze zostanie wypchnięte

Prognoza na 5 dni. Skwar dostanie się do Polski. Chłodne powietrze zostanie wypchnięte

22 lipca 2023, 18:04
Autor:
ps//rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w sobotę, że hub remontowy dla czołgów Leopard w Gliwicach rozpoczął działalność. Dodał, że dwa pierwsze Leopardy przyjechały już z Ukrainy do zakładów Bumar-Łabędy.

Mariusz Błaszczak: hub remontowy dla czołgów Leopard w Gliwicach rozpoczął działalność

Mariusz Błaszczak: hub remontowy dla czołgów Leopard w Gliwicach rozpoczął działalność

23 lipca 2023, 6:38
Autor:
pp/kab
Źródło:
PAP

Ukraina stworzyła i testuje własne systemy obrony powietrznej średniego zasięgu. Można je porównać z amerykańskim systemem rakietowym HAWK - poinformował w sobotę Jehor Czerniew, wiceprzewodniczący komisji bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu Rady Najwyższej Ukrainy. Polityk dodał także, że ukraińska zbrojeniówka zaangażowała "maksymalne zasoby, by zwiększyć produkcję amunicji".

Ukraiński deputowany: stworzyliśmy i testujemy własne systemy obrony powietrznej

Ukraiński deputowany: stworzyliśmy i testujemy własne systemy obrony powietrznej

23 lipca 2023, 6:30
Autor:
pp/kab
Źródło:
PAP

We wsi Bohdan w gminie Dobrzyniewo Duże (woj. podlaskie) trzeba było wybić 90 sztuk drobiu. To już trzecie, po Topilcu i Bojarach w gminie Turośń Kościelna, ognisko choroby o nazwie rzekomy pomór drobiu, której ostatni przypadek odnotowano w Polsce w 1974 roku. Obowiązują, wydane przez wojewodę, nakazy i zakazy.

Trzecie ognisko rzekomego pomoru drobiu. To wirus, który wrócił do Polski po pół wieku

Trzecie ognisko rzekomego pomoru drobiu. To wirus, który wrócił do Polski po pół wieku

22 lipca 2023, 14:28
Autor:
tm
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Polskie Radio Białystok
Czy stare "zabierz babci dowód" teraz zastąpi "dziewczyno, zabierz dowód chłopakowi"?

Czy stare "zabierz babci dowód" teraz zastąpi "dziewczyno, zabierz dowód chłopakowi"?

22 lipca 2023, 8:19
Justyna
Suchecka
Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Im dłuższe CV, tym lepsze? Zdaniem rekrutera pracującego przez lata dla technologicznego giganta jest wręcz przeciwnie. Jeśli na jego biurku ląduje aplikacja zawierająca "ściany tekstu", jej autor "nie ma szans na przejście do następnego etapu rekrutacji".

Były rekruter wielkiej firmy wskazuje "numer jeden wśród rzeczy, których nie chce widzieć w CV". To częsty błąd

Były rekruter wielkiej firmy wskazuje "numer jeden wśród rzeczy, których nie chce widzieć w CV". To częsty błąd

21 lipca 2023, 13:45
Autor:
kgo//am
Źródło:
CNBC, Insider

Młodzi ludzie mają już dość tego, że ciągle są kłótnie i brak merytorycznej dyskusji, brak sprawczości. Brakuje nam pogłębionej debaty społecznej - mówił w studiu TVN24 Patryk Kral, zwycięzca konkursu dla tegorocznych maturzystów na tekst o przyszłości Polski po wyborach w 2023 roku.

"Ciągle przyglądamy się biernie, czy to w sytuacji politycznej, czy społecznej, zamiast po prostu reagować"

"Ciągle przyglądamy się biernie, czy to w sytuacji politycznej, czy społecznej, zamiast po prostu reagować"

22 lipca 2023, 10:16
Autor:
akw
/ prpb
Źródło:
TVN24

W piątek w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ruszyło trzydniowe spotkanie Concilium Civitas. Odbywa się tam wiele paneli dyskusyjnych o tematyce społeczno-politycznej i debata maturzystów z profesorami czołowych uczelni niepublicznych. Ogłoszono również zwycięzcę konkursu na tekst o przyszłości Polski po wyborach w 2023 roku.

Co w świecie piszczy? Trwa wielkie nasłuchiwanie z Concilium Civitas

Co w świecie piszczy? Trwa wielkie nasłuchiwanie z Concilium Civitas

21 lipca 2023, 6:05
Aktualizacja: 22 lipca 2023, 10:30
Aktualizacja:
Autor:
pp/adso
Źródło:
TVN24
Konfederacja oraz "słowa skandaliczne i niedopuszczalne". Skąd u nich przyzwolenie na przemoc wobec dzieci?

Konfederacja oraz "słowa skandaliczne i niedopuszczalne". Skąd u nich przyzwolenie na przemoc wobec dzieci?

21 lipca 2023, 11:03
Justyna
Suchecka
Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Pani Joanna z rozczarowaniem i smutkiem mówi o konferencji szefa policji. Nie tylko jej nie przekonały argumenty generała Szymczyka, że funkcjonariusze byli w szpitalu, żeby jej pomóc. Tę wersję wydarzeń miażdżą też prawnicy oraz eksperci. Z kolei do prokuratury napływają doniesienia o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy policji.

Pani Joanna rozczarowana konferencją komendanta Szymczyka. "Cała ta narracja o trosce jest wyssana z palca"

Pani Joanna rozczarowana konferencją komendanta Szymczyka. "Cała ta narracja o trosce jest wyssana z palca"

21 lipca 2023, 20:22
Źródło:
Fakty TVN

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada w TVN24 o najciekawszych wydarzeniach i premierach świata filmów, seriali i muzyki.

Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

22 lipca 2023, 11:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Filmem "Barbie" Greta Gerwig po raz kolejny udowadnia, że należy do wąskiego grona najlepszych we współczesnej kinematografii. Tylko ona wiedziała, jak stworzyć komediowy, przerysowany świat najsłynniejszej lalki w historii, żeby opowiedzieć o rzeczywistości i skłonić do refleksji. A Margot Robbie jako "stereotypowa" Barbie ma do zaoferowania znacznie więcej niż piękny uśmiech - pisze w recenzji filmu Tomasz-Marcin Wrona. "Barbie" od 21 lipca w kinach.

Recenzja "Barbie" Grety Gerwig. Dosadnie śmieszna i bezwstydnie inteligentna. Barbie, jakiej nie znacie

Recenzja "Barbie" Grety Gerwig. Dosadnie śmieszna i bezwstydnie inteligentna. Barbie, jakiej nie znacie

19 lipca 2023, 16:42
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Netflix, Google i TVN to trzy marki, które odbiorcy najsilniej kojarzą ze wsparciem dla społeczności LGBT+ - wynika z raportu przeprowadzonego przez agencję komunikacyjną Wavemaker. Firma zbadała również ocenę zaangażowania marek w "sprawy społeczno-polityczne".

TVN w czołówce marek najsilniej kojarzonych jako wspierające społeczność LGBT+

TVN w czołówce marek najsilniej kojarzonych jako wspierające społeczność LGBT+

20 lipca 2023, 17:43
Autor:
jdw//az
Źródło:
Wavemaker

W Polsce znajduje się ponad 400 nielegalnych składowisk, na których przestępcy porzucili odpady zagrażające życiu i zdrowiu - ustalili dziennikarze TVN24 Olga Orzechowska, Filip Folczak i Wojciech Bojanowski. Wśród odpadów są tak zwane wody czerwone, powstające podczas produkcji trotylu. Trotyl w Polsce produkuje jedna fabryka: Nitro-Chem z Bydgoszczy. Rafał Mendlik, pełniący obowiązki prezesa spółki, zadeklarował, że - po otrzymaniu i potwierdzeniu informacji o tym, że zbiorniki z odpadami są ich - spółka usunie te pojemniki, choć nie ona je tam pozostawiła.

Reportaż "Wody czerwone". Pojemniki z odpadami po produkcji trotylu na dzikich wysypiskach. Deklaracja prezesa Nitro-Chemu

Reportaż "Wody czerwone". Pojemniki z odpadami po produkcji trotylu na dzikich wysypiskach. Deklaracja prezesa Nitro-Chemu

19 lipca 2023, 14:43
Autor:
FC/tam
Źródło:
TVN24