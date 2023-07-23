З серпня змінюються правила торгівлі в неділю 

З серпня змінюються норми щодо обмеження торгівлі в неділю. Крамниці більше не зможуть скористатися пільгами, які передбачав Ковідний закон. Це пов’язано із закінченням стану епідемічної загрози.

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Так званий "ковідним" законом від 31 березня 2020 року було запроваджено деякі спрощення для продавців та пом’якшення правил щодо заборони торгівлі у неділю. Положення передбачали, що недільна заборона "не поширюється на діяльність, пов'язану з торгівлею, що полягає в розвантаженні, отриманні та демонстрації товарів першої необхідності та дорученні такої діяльності працівнику".

Через 1202 дні епідемію COVID-19 у Польщі було формально завершено, а положення про надзвичайний епідемічний стан припинили діяти 1 липня. В ковідному законі вказано, що положення, які стосуються заборони недільної торгівлі мають застосовуватися "протягом 30 днів після їх скасування", що означає, що з серпня виняток із закону про недільну торгівлю припиняє діяти.

Торгові неділі без заборони

Закон, яким поетапно заборонили торгівлю в неділю, набув чинності 1 березня 2018 року.

З 2020 року заборона на торгівлю не поширюється лише на сім неділь на рік: останні неділі січня, квітня, червня та серпня, а також у неділю перед Великоднем і дві підряд неділі перед Різдвом.

Найближча неділя без заборони на торгівлю припадає на 27 серпня.

Заборона недільної торгівлі - перелік винятків

Згідно з правилами, у неділю, на яку поширюється заборона, за прилавками крамниць можуть стояти лише їхні власники. Однак Закон про обмеження торгівлі в неділю визначає список із 32 винятків.

Заборона торгівлі не поширюється, зокрема, на поштові послуги, якщо доходи від цієї діяльності становлять не менше 40 % виручка від продажів у цьому закладі. Крім того, це не поширюється на кондитерські, кафе-морозива, автозаправні станції, квіткові крамниці, точки продажу преси та кав'ярні.

За порушення заборони на торгівлю в неділю передбачений штраф від 1000 до 100 000 злотих. А в разі постійного порушення правил - карається обмеженням волі.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes, PAP