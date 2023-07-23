З серпня змінюються правила торгівлі в неділю
З серпня змінюються норми щодо обмеження торгівлі в неділю. Крамниці більше не зможуть скористатися пільгами, які передбачав Ковідний закон. Це пов’язано із закінченням стану епідемічної загрози.
Так званий "ковідним" законом від 31 березня 2020 року було запроваджено деякі спрощення для продавців та пом’якшення правил щодо заборони торгівлі у неділю. Положення передбачали, що недільна заборона "не поширюється на діяльність, пов'язану з торгівлею, що полягає в розвантаженні, отриманні та демонстрації товарів першої необхідності та дорученні такої діяльності працівнику".
Через 1202 дні епідемію COVID-19 у Польщі було формально завершено, а положення про надзвичайний епідемічний стан припинили діяти 1 липня. В ковідному законі вказано, що положення, які стосуються заборони недільної торгівлі мають застосовуватися "протягом 30 днів після їх скасування", що означає, що з серпня виняток із закону про недільну торгівлю припиняє діяти.
Торгові неділі без заборони
Закон, яким поетапно заборонили торгівлю в неділю, набув чинності 1 березня 2018 року.
З 2020 року заборона на торгівлю не поширюється лише на сім неділь на рік: останні неділі січня, квітня, червня та серпня, а також у неділю перед Великоднем і дві підряд неділі перед Різдвом.
Найближча неділя без заборони на торгівлю припадає на 27 серпня.
Заборона недільної торгівлі - перелік винятків
Згідно з правилами, у неділю, на яку поширюється заборона, за прилавками крамниць можуть стояти лише їхні власники. Однак Закон про обмеження торгівлі в неділю визначає список із 32 винятків.
Заборона торгівлі не поширюється, зокрема, на поштові послуги, якщо доходи від цієї діяльності становлять не менше 40 % виручка від продажів у цьому закладі. Крім того, це не поширюється на кондитерські, кафе-морозива, автозаправні станції, квіткові крамниці, точки продажу преси та кав'ярні.
За порушення заборони на торгівлю в неділю передбачений штраф від 1000 до 100 000 злотих. А в разі постійного порушення правил - карається обмеженням волі.
Źródło: TVN24 Biznes, PAP
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