З продажу вилучено дві дитячі пляшки для напування
Торговельна інспекція перевірила 20 моделей пляшок для напування дітей - за результатами перевірки дві з них вилучено з продажу, - повідомляє Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKIK). Там пояснили, що відкликані продукти мали конструктивні недоліки, наприклад, занадто дрібні деталі, які дитина могла проковтнути.
Інспектори перевірили маркування 20 моделей пляшок для напування дітей віком до 4 років. "11 з них походили з Китаю, 4 - з Польщі та 11 з інших країн ЄС" , - повідомляє UOKIK в рапорті "Торгівля пляшками для напування дітей. Контроль Торговельної інспекції".
Два дитячі напувалки з продажу вилучено
"З 20 перевірених пляшок для напування запитання виникли загалом до 9 моделей. Лише стосовно маркування Тільки ми маємо претензії до 7 напувалок. В одній моделі ми відзначили як неправильне маркування, так і порушення конструкції. Одна пляшка для води мала лише дефекти конструкції", - зазначено в акті перевірки.
Додано, що експерти 18 пляшок також дослідили в лабораторії - у тому числі на стійкість до термоудару, місткість і наявність занадто дрібних елементів.
Як зазначають у звіті, щодо двох моделей, які мали конструктивні дефекти, тривали адміністративні провадження, які завершилися постановами про накладення штрафів. У результаті вжитих заходів виробники вилучили з ринку небезпечну продукцію.
Пояснюють, що вилучені з продажу пляшки для напування "мали невеликі, легко знімні елементи, які дитина могла проковтнути".
Повідомляють, що під час контролю перевірено: наявність дрібних елементів та гострих країв; діаметр ущільнювальних кілець(за наявності); місткість і точність нанесених поділок; довжину соломинки; і стійкість до перепадів температур.
Напувалки для дітей - комюніке UOKIK
UOKiK радить при виборі товарів, особливо для дітей, враховувати безпеку, функціональність і вік дитини, для якої вона призначена. Також звертає увагу на необхідності купувати у надійних постачальників.
"Перевірте, чи додано до пляшок для напування інструкції із застосування та необхідне маркування - вони вказані в стандарті PN-EN 14350: 2020-12 Дитячі товари", - додає Управління у повідомленні.
У звіті наголошується, що введення на ринок пляшок для напування, які не відповідають загальним вимогам безпеки (наприклад, конструктивні дефекти, неправильне маркування), карається штрафом до 100 000 злотих.
Źródło: PAP
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