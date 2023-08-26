З продажу вилучено дві дитячі пляшки для напування 

26 sierpnia 2023, 14:29
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Wyniki kontroli bidonów dla dzieci przez Inspekcję Handlową
Wyniki kontroli bidonów dla dzieci przez Inspekcję HandlowąUOKiK
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UOKiKРезультати перевірки пляшок для води для дітей Торговою інспекцією

Торговельна інспекція перевірила 20 моделей пляшок для напування дітей - за результатами перевірки дві з них вилучено з продажу, - повідомляє Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKIK). Там пояснили, що відкликані продукти мали конструктивні недоліки, наприклад, занадто дрібні деталі, які дитина могла проковтнути. 

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Інспектори перевірили маркування 20 моделей пляшок для напування дітей віком до 4 років. "11 з них походили з Китаю, 4 - з Польщі та 11 з інших країн ЄС" , - повідомляє UOKIK в рапорті "Торгівля пляшками для напування дітей. Контроль Торговельної інспекції".

ПЕРЕЛІК ПЕРЕВІРЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ >>>

 Два дитячі напувалки з продажу вилучено 

"З 20 перевірених пляшок для напування запитання виникли загалом до 9 моделей. Лише стосовно маркування Тільки ми маємо претензії до 7 напувалок. В одній моделі ми відзначили як неправильне маркування, так і порушення конструкції. Одна пляшка для води мала лише дефекти конструкції", - зазначено в акті перевірки. 

Додано, що експерти 18 пляшок також дослідили в лабораторії - у тому числі на стійкість до термоудару, місткість і наявність занадто дрібних елементів. 

Як зазначають у звіті, щодо двох моделей, які мали конструктивні дефекти, тривали адміністративні провадження, які завершилися постановами про накладення штрафів. У результаті вжитих заходів виробники вилучили з ринку небезпечну продукцію. 

Пояснюють, що вилучені з продажу пляшки для напування "мали невеликі, легко знімні елементи, які дитина могла проковтнути". 

Повідомляють, що під час контролю перевірено: наявність дрібних елементів та гострих країв; діаметр ущільнювальних кілець(за наявності); місткість і точність нанесених поділок; довжину соломинки; і стійкість до перепадів температур. 

Напувалки для дітей - комюніке UOKIK

 UOKiK радить при виборі товарів, особливо для дітей, враховувати безпеку, функціональність і вік дитини, для якої вона призначена. Також звертає увагу на необхідності купувати у надійних постачальників. 

"Перевірте, чи додано до пляшок для напування інструкції із застосування та необхідне маркування - вони вказані в стандарті PN-EN 14350: 2020-12 Дитячі товари", - додає Управління у повідомленні. 

У звіті наголошується, що введення на ринок пляшок для напування, які не відповідають загальним вимогам безпеки (наприклад, конструктивні дефекти, неправильне маркування), карається штрафом до 100 000 злотих. 

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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