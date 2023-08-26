З продажу вилучено дві дитячі пляшки для напування 

Торговельна інспекція перевірила 20 моделей пляшок для напування дітей - за результатами перевірки дві з них вилучено з продажу, - повідомляє Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKIK). Там пояснили, що відкликані продукти мали конструктивні недоліки, наприклад, занадто дрібні деталі, які дитина могла проковтнути.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Інспектори перевірили маркування 20 моделей пляшок для напування дітей віком до 4 років. "11 з них походили з Китаю, 4 - з Польщі та 11 з інших країн ЄС" , - повідомляє UOKIK в рапорті "Торгівля пляшками для напування дітей. Контроль Торговельної інспекції".

Два дитячі напувалки з продажу вилучено

"З 20 перевірених пляшок для напування запитання виникли загалом до 9 моделей. Лише стосовно маркування Тільки ми маємо претензії до 7 напувалок. В одній моделі ми відзначили як неправильне маркування, так і порушення конструкції. Одна пляшка для води мала лише дефекти конструкції", - зазначено в акті перевірки.

Додано, що експерти 18 пляшок також дослідили в лабораторії - у тому числі на стійкість до термоудару, місткість і наявність занадто дрібних елементів.

Як зазначають у звіті, щодо двох моделей, які мали конструктивні дефекти, тривали адміністративні провадження, які завершилися постановами про накладення штрафів. У результаті вжитих заходів виробники вилучили з ринку небезпечну продукцію.

Пояснюють, що вилучені з продажу пляшки для напування "мали невеликі, легко знімні елементи, які дитина могла проковтнути".

Повідомляють, що під час контролю перевірено: наявність дрібних елементів та гострих країв; діаметр ущільнювальних кілець(за наявності); місткість і точність нанесених поділок; довжину соломинки; і стійкість до перепадів температур.

Напувалки для дітей - комюніке UOKIK

UOKiK радить при виборі товарів, особливо для дітей, враховувати безпеку, функціональність і вік дитини, для якої вона призначена. Також звертає увагу на необхідності купувати у надійних постачальників.

"Перевірте, чи додано до пляшок для напування інструкції із застосування та необхідне маркування - вони вказані в стандарті PN-EN 14350: 2020-12 Дитячі товари", - додає Управління у повідомленні.

У звіті наголошується, що введення на ринок пляшок для напування, які не відповідають загальним вимогам безпеки (наприклад, конструктивні дефекти, неправильне маркування), карається штрафом до 100 000 злотих.

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: PAP