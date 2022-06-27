З понеділка припинено рух особитого транспорту через прикордонний перехід в Дорогуську

Через польсько-український пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин (Люблінське воєводство) проїжджатимуть тільки вантажні автомобілі та автобуси. Прикордонна служба та та податкова адміністрація пояснюють, що це має полегшити розмитнення вантажівок, які перевозять продукцію з України «у зв’язку зі значним збільшенням оформлення імпорту».

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Нові правила діють з понеділка, 27 червня. Як пояснює речник Палати податкової адміністрації (IAS) у Любліні Міхал Дерус, прикордонні перевірки на польсько-українському переході Дорогуськ-Ягодин здійснюватимуться лише щодо вантажівок та автобусів.

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- Прийняте рішення має на меті збільшити пропускну здатність переходу в Дорогуську та плавного ритму вантажопотоку у зв’язку зі значним збільшенням митного оформлення імпорту продовольчих товарів, - розповів Міхал Дерус.

Десятки годин очікування на проїзд

На в'їзд до Польщі з України через прикордонний пункт в Дорогуську в суботу чекали 1,6 тисячі вантажівок, це означає 100 годин очікування для останніх у цій черзі. У зворотному напрямку - 500 фур, а приблизний час очікування - 23 години.

Що стосується руху приватних автівок, то на виїзд з Польщі перед переїздом утворилася черга з 1,6 тисячі автомобілів. Орієнтовний час очікування на перевірку становив 27 годин. На в’їзд до Польщі чекало 30 легкових автомобілів.

Речник податкової повідомив, що в Гребенному в черзі на в'їзд до Польщі стояло 500 вантажівок, що дає 40 годин очікування. На виїзд в Україну з польського боку було 740 вантажівок, тобто 48 годин очікування. Рух особистих авт відбувався без затримок.

У Зосині, де розмитнюють вантажівки вагою до 7,5 тон, на виїзді з Польщі чекало 1,7 тисячі транспортних засобів, що означає 36 годин очікування. Рух вантажівок та легкових автомобілів на в’їзді до Польщі йшов без затримок. Так само без ускладнень легковики проходили кордон у Долгобичеві.

Autor:wini

Źródło: PAP