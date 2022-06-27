TVN24 | TVN24 po ukraińsku

З понеділка припинено рух особитого транспорту через прикордонний перехід в Дорогуську

27 czerwca 2022, 12:44

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
wini
Źródło:
PAP
Przejście graniczne w Dorohusku
Przejście graniczne w DorohuskuGoogle Earth
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Google EarthPrzejście graniczne w Dorohusku

Через польсько-український пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин (Люблінське воєводство) проїжджатимуть тільки вантажні автомобілі та автобуси. Прикордонна служба та та податкова адміністрація пояснюють, що це має полегшити розмитнення вантажівок, які перевозять продукцію з України «у зв’язку зі значним збільшенням оформлення імпорту».

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Нові правила діють з понеділка, 27 червня. Як пояснює речник Палати податкової адміністрації (IAS) у Любліні Міхал Дерус, прикордонні перевірки на польсько-українському переході Дорогуськ-Ягодин здійснюватимуться лише щодо вантажівок та автобусів.

Перетинаєте кордон на машині? Виберіть інший перехід

- Прийняте рішення має на меті збільшити пропускну здатність переходу в Дорогуську та плавного ритму вантажопотоку у зв’язку зі значним збільшенням митного оформлення імпорту продовольчих товарів, - розповів Міхал Дерус.

Десятки годин очікування на проїзд

На в'їзд до Польщі з України через прикордонний пункт в Дорогуську в суботу чекали 1,6 тисячі вантажівок, це означає 100 годин очікування для останніх у цій черзі. У зворотному напрямку - 500 фур, а приблизний час очікування - 23 години.

Що стосується руху приватних автівок, то на виїзд з Польщі перед переїздом утворилася черга з 1,6 тисячі автомобілів. Орієнтовний час очікування на перевірку становив 27 годин. На в’їзд до Польщі чекало 30 легкових автомобілів.

Речник податкової повідомив, що в Гребенному в черзі на в'їзд до Польщі стояло 500 вантажівок, що дає 40 годин очікування. На виїзд в Україну з польського боку було 740 вантажівок, тобто 48 годин очікування. Рух особистих авт відбувався без затримок.

У Зосині, де розмитнюють вантажівки вагою до 7,5 тон, на виїзді з Польщі чекало 1,7 тисячі транспортних засобів, що означає 36 годин очікування. Рух вантажівок та легкових автомобілів на в’їзді до Польщі йшов без затримок. Так само без ускладнень легковики проходили кордон у Долгобичеві.

Autor:wini

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

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kz//now
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Autor:
ft/kab
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PAP

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Aktualizacja: 27 czerwca 2022, 12:21

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Aktualizacja:
Autor:
pop,
aa
Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl

Prokuratura postawiła zarzuty w sprawie śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono na chodniku przed blokiem w Szczecinie. Prawdopodobnie ofiara zginęła od ciosów ostrym narzędziem. Policja i prokuratura badają sprawę.

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eŁKa/rzw
Źródło:
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W miejscowości Orzechowo (woj. warmińsko-mazurskie) mężczyzna został stratowany przez bydło. Sprawą zajmowała się prokuratura. Zakończyła już postępowanie. Z ustaleń śledczych wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

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Bydło stratowało gospodarza. Mężczyzna nie żyje

27 czerwca 2022, 12:13

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Autor:
tm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

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Maciej
Sokołowski
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TVN24

Kilka dni pozostało na złożenie deklaracji o źródle ogrzewania nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele domów i zarządcy budynków mają na to czas tylko do czwartku 30 czerwca. Za niezłożenie deklaracji może grozić nawet 5 tysięcy złotych grzywny.

Kara za brak deklaracji może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Ostatni dzwonek

Nieruchomości

Kara za brak deklaracji może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Ostatni dzwonek

27 czerwca 2022, 7:55

Nieruchomości

Autor:
/dap
Źródło:
PAP