З понеділка - новий різновид водійських прав

Papier toaletowy, chusteczki i inne toaletowe nieczystości wpłynęły do Wisły u samych stóp Wawelu. Ścieki z dwóch kolektorów burzowych przy bulwarze Czerwieńskim do rzeki dostały się podczas długotrwałych opadów. Według władz miasta zrzuty zapobiegły podtopieniom i były przeprowadzone legalnie. Zdaniem aktywistów do takich sytuacji dochodzi jednak po każdym ulewnym deszczu, co rodzi pytania o stan Wisły w centrum miasta. - Gdyby sprawdzić, jak wygląda dno rzeki, przypominałoby wysypisko - mówi nam wędkarz Igor Kochanowicz.