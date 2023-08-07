З понеділка - новий різновид водійських прав

7 sierpnia 2023, 11:57
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Biznes
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З понеділка, 7 серпня, в додатку mObywatel можна буде отримати тимчасове посвідчення водія. Це рішення планується запроваджувати поетапно, щоб загальнодоступною послуга стала 21 серпня.

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21 липня Monitor Polski опублікував повідомлення міністра цифровізації Януша Цєшиньського про розширення функціоналу програми mObywatel на тимчасове посвідчення водія.

У повідомленні зазначено, що датою впровадження цієї опції "визначено 7 серпня 2023 року, при тому, що день повного надання та обслуговування тимчасового електронного посвідчення водія за допомогою додатку mObywatel із застосуванням цих технічних рішень встановлено на 21 серпня 2023 р.".

За кермо одразу після здачі іспиту

Тимчасове посвідчення водія - це документ, який є дійсним після складання іспиту, коли екзаменатор вносить позитивний результат у систему, а новий водій повинен чекати видачі офіційного документа (до 30 днів).

Запровадження цього рішення міністр Цєшиньський обґрунтував, сказавши, що "ми хочемо, щоб молоді люди якнайшвидше мали змогу насолоджуватися можливістю скористатися новоотриманими правами".

- Ми де-факто оголошуємо, що після складання іспиту ви можете сісти за кермо та повернутися додому з новонабутими правами, - зазначив очільник Мінцифри.

- Це функція, яка, безперечно, буде корисною для громадян, - відзначив Януш Цєшинський.

Зараз, відповідно до правил, водій не зобов’язаний мати при собі посвідчення водія (а також реєстраційний документ та підтвердження страхування цивільної відповідальності).

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Polska
Motoryzacja
mObywatel
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