З бомбардованого міста він вивіз 1,5 тисячі людей. "У три з п'яти автівок поцілили російські снаряди"

3 października 2022, 16:57
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Dziennikarz Michał Przedlacki po pół roku ponownie spotkał się z bohaterem swojego reportażu, 23-letnim Sanią
TVN24Dziennikarz Michał Przedlacki po pół roku ponownie spotkał się z bohaterem swojego reportażu, 23-letnim Sanią

Репортер програми «Superwizjer» на TVN Міхал Пшедлацький через півроку після зйомок «Втечі з Ірпеня» знову зустрівся з героєм свого матеріалу, 23-річним Санею, водієм-волонтером. - Для мене це була незвичайна зустріч, дуже важлива, - зізнався журналіст. - Взагалі-то він робив це аж до визволення, де тільки міг забрати людей і вивезти у безпечне місце, він робив це до кінця. І зробив це сам, - сказав він про Саню.

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Як розповів Міхал Пшедляцький, за місяць 23-річний хлопець евакуював понад 1,5 тисячі людей з Ірпеня та прилеглих місцевостей. 

- Три з п’яти автомобілів, якими він користувався, були пошкоджені російськими снарядами настільки, що їх неможливо було далі використовувати, потім дістав четверту, а на п’ятій він дотяг аж до кінця боїв у Києві, - зазначив автор репортажу під назвою "Втеча з Ірпеня", нагородженого двома преміями "Золотий Копернік".

23-річним СанеюSuperwizjer" TVN

Збір коштів на підтримку України

Журналіст організував збір коштів на підтримку України. Він проходить під гаслом "Я підтримую захисників України". Кошти підуть на придбання двох автомобілів підвищеної прохідності та двох професійних приладів нічного бачення для розвідників. Мета - зібрати 100 000 злотих.

 - Це вже чергова збірка. Час від часу, коли їду до Польщі перевести подих, побути на монтажі, завжди організовую допомогу. Є багато людей з добрим серцем, яких я зустрів за ці місяці, які допомогли матеріально, речами чи грошима, щоб можна було купити конкретні речі, про які просили люди, бійці та підрозділи, які я зустрічав на своєму шляху, - сказав журналіст в програмі "Wstajesz і Weekend" на TVN24.

Zaślepka materiału TVN24GO
"Ucieczka z Irpienia"
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: "Superwizjer" TVN

Ukraina
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3 października 2022, 15:55
Autor:
jr/ToL
Źródło:
PAP

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Autor:
akw\mtom
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 222 dni. Rzecznik kazachstańskiego MSZ Ajbek Smadijarow przekazał, że Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB) nie będzie uczestniczyć w "konflikcie" w Ukrainie. ODKB, nazywana "anty-NATO", jest tworzona przez Rosję i inne kraje poradzieckie: Białoruś, Armenię, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. Szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj oznajmił, że region zostanie wkrótce odbity przez ukraińskie siły, a osoby, które sprzyjają Rosji, nie doczekają się nadejścia jej władz. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Kazachskie MSZ: ODKB nie będzie uczestniczyć w "konflikcie" w Ukrainie 

Kazachskie MSZ: ODKB nie będzie uczestniczyć w "konflikcie" w Ukrainie 

3 października 2022, 5:38
Aktualizacja: 3 października 2022, 16:11
Aktualizacja:
Autor:
pqv,
pp
//now
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Od ogłoszenia przez Władimira Putina aneksji czterech okupowanych ukraińskich obwodów upłynęło kilka dni, nowe "granice Federacji Rosyjskiej" najwyraźniej są jednak zagadką na samym Kremlu. Jak wyjaśnił w poniedziałek rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow, w kwestii granic w obwodach chersońskich i zaporoskim "potrzebne będą konsultacje z tamtejszymi mieszkańcami".

Gdzie ma kończyć się Rosja? Pieskow mówi o "konsultacjach" w sprawie granic

Gdzie ma kończyć się Rosja? Pieskow mówi o "konsultacjach" w sprawie granic

3 października 2022, 14:34
Autor:
tas\mtom
Źródło:
Reuters, Interfax

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w poniedziałek, że w kwestiach użycia broni jądrowej nie należy opierać się na emocjach. W ten sposób sekretarz prasowy prezydenta Władimira Putina odpowiedział na wcześniejsze apele czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa, który, po klęskach armii rosyjskiej w walkach o Łyman, stwierdził, że "konieczne jest podjęcie bardziej drastycznych działań, włącznie z użyciem niskowydajnej broni nuklearnej".

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Autor:
tas\mtom
Źródło:
Reuters, Kommiersant

Mieszkaniec Glincz (Pomorze) chciał oszczędzić, więc zaczął dodawać do pieca owies, który jest o połowę tańszy od ekogroszku. Po miesiącu zaczęły się jednak pojawiać "skutki uboczne". Piec zaczął robić się mokry, ciężko było go wyczyścić. Pomysł palenia zbożem w piecu skomentował ekspert: - Nie powinniśmy tego procederu robić. Każdy kocioł jest dopasowany do pewnego rodzaju paliwa - mówił.

Chciał oszczędzić, dodawał do pieca owies. Po miesiącu "są skutki uboczne"

Chciał oszczędzić, dodawał do pieca owies. Po miesiącu "są skutki uboczne"

3 października 2022, 12:52
Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24

W 2023 roku zostanie zastosowana kwotowo-procentowa waloryzacja rent i emerytur. W efekcie emerytury wzrosną o co najmniej 250 złotych - wynika z informacji zamieszczonej w poniedziałek w wykazie prac rządu. Najniższa emerytura i renta ma wynieść 1588 złotych.

Szykuje się duża podwyżka emerytur i rent. Rząd proponuje modyfikację zasad

Szykuje się duża podwyżka emerytur i rent. Rząd proponuje modyfikację zasad

3 października 2022, 17:02
Autor:
jr/ToL
Źródło:
PAP

Komisja Europejska zatwierdziła szereg środków wsparcia w kontekście restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Getin Noble Bank - podano w komunikacie KE. Dodano, że jest to w zgodzie z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

Restrukturyzacja Getin Noble Bank. Jest decyzja Komisji Europejskiej

Restrukturyzacja Getin Noble Bank. Jest decyzja Komisji Europejskiej

3 października 2022, 16:50
Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP

Rewelacyjne wyniki tvn24.pl we wrześniu. W ubiegłym miesiącu portal odwiedziło niemal 10,7 miliona realnych użytkowników, najwięcej wśród portali stacji informacyjnych. W kategorii "Informacje i publicystyka" serwis, należący do TVN Warner Bros. Discovery, po raz pierwszy w historii zanotował lepszy wynik niż portale Grupy Agora. Świetnymi wynikami oglądalności może się też pochwalić stacja informacyjna TVN24, a najchętniej oglądanym programem informacyjnym w kraju pozostają "Fakty" TVN.

Bardzo dobre wyniki tvn24.pl, TVN24 i "Faktów" TVN. Dziękujemy!

Bardzo dobre wyniki tvn24.pl, TVN24 i "Faktów" TVN. Dziękujemy!

3 października 2022, 14:01
Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes

W nowe 25-lecie wchodzimy silniejsi, niż byliśmy kiedykolwiek, bo wchodzimy jako Warner Bros. Discovery. To przed nami stwarza zupełnie nową szansę - mówiła w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN. Kieli dziękowała też widzom. - Są niesamowici, odczuwamy ich sympatię, ich wsparcie na każdym kroku, stoją za nami także w trudniejszych momentach - podkreślała.

Kasia Kieli: w nowe 25-lecie wchodzimy silniejsi, niż byliśmy kiedykolwiek

Kasia Kieli: w nowe 25-lecie wchodzimy silniejsi, niż byliśmy kiedykolwiek

3 października 2022, 10:49
Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Ekipa wiedziała, że nasze życie było wywrócone do góry nogami. Zawsze w czwartek rano wsiadaliśmy do samochodu i jechaliśmy w Polskę - tak kulisy tworzenia programu "Pod napięciem" wspominał jego dawny prowadzący Marcin Wrona. Program był na antenie TVN niemal od początku istnienia stacji i emitowano go przez osiem lat. Poruszał tematy trudne, bolesne, kontrowersyjne.

Marcin Wrona o programie "Pod napięciem": wszyscy odkrywaliśmy coś, co było kompletnie nieznanym terenem

Marcin Wrona o programie "Pod napięciem": wszyscy odkrywaliśmy coś, co było kompletnie nieznanym terenem

3 października 2022, 16:45
Autor:
akr
Źródło:
tvn24.pl

Monika Olejnik wspominała pierwsze wydanie "Kropki nad i", od którego w poniedziałek upływa 25 lat. - Ruszyliśmy z impetem, było olbrzymie zdenerwowanie. Rwało się w trakcie "Faktów" i ktoś powiedział: "może chociaż kropka wyjdzie". I wyszła - opowiadała. Stwierdziła też, że "wtedy politycy byli bardziej odważni, przychodzili i dawali radę".

Monika Olejnik o początkach "Kropki nad i": Wtedy politycy byli bardziej odważni. Przychodzili i dawali radę

Monika Olejnik o początkach "Kropki nad i": Wtedy politycy byli bardziej odważni. Przychodzili i dawali radę

3 października 2022, 14:29
Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

25 lat temu, szczególnie jak się teraz ogląda te zdjęcia, trudno było wróżyć, że ta telewizja tyle lat przetrwa - mówił w TVN24 Tomasz Sianecki, wspominając początki stacji TVN. Renata Kijowska, reporterka "Faktów" przyznała, że całe jej życie "wiąże się i przeplata z 'Faktami'". - Nawet jak jadę gdzieś na wakacje, mijam jakieś miasta, kojarzą mi się z materiałami w "Faktach" - powiedziała.

"Początek był jedną wielką wpadką". Renata Kijowska i Tomasz Sianecki wspominają start TVN

"Początek był jedną wielką wpadką". Renata Kijowska i Tomasz Sianecki wspominają start TVN

3 października 2022, 12:38
Autor:
ads//now
Źródło:
TVN24

Tylko 0,4 kandydata na jedno miejsce - tylu chętnych zgłosiło się w ubiegłym roku na informację naukową i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Był to najmniej oblegany kierunek na stołecznej uczelni. Wśród kierunków cieszących się najmniejszym zainteresowaniem dominują te filologiczne i kulturoznawcze, ale znalazł się też jeden częściowo ścisły - nauczanie fizyki.

Pół kandydata na miejsce. Na tych kierunkach mało kto chce dziś studiować

Pół kandydata na miejsce. Na tych kierunkach mało kto chce dziś studiować

3 października 2022, 8:50
Autor:
kgo//az
Źródło:
tvn24.pl

Brytyjskie ministerstwo obrony oceniło w codziennej aktualizacji wywiadowczej, że niezwykle szybkie przyznanie przez rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, iż podczas "częściowej mobilizacji" na wojnę z Ukrainą popełniono błędy, podkreśla skalę dysfunkcji w pierwszym tygodniu jej obowiązywania.

Brytyjski resort obrony: Putin przyznaje, że przy mobilizacji popełniono błędy

Brytyjski resort obrony: Putin przyznaje, że przy mobilizacji popełniono błędy

3 października 2022, 10:29
Autor:
pp
Źródło:
PAP

Prokuratura bada sprawę śmierci 37-latki, która zginęła od ciosów nożem. Jej ciało znaleziono w jednym z bloków w Kozienicach. Według śledczych sprawcą jest 24-latek, będący dla niej całkiem obcą osobą. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu.

37-latka zginęła od ciosów nożem, do aresztu trafił 24-latek. "Ofiara i sprawca nie byli znajomymi ani rodziną"

37-latka zginęła od ciosów nożem, do aresztu trafił 24-latek. "Ofiara i sprawca nie byli znajomymi ani rodziną"

3 października 2022, 16:12
Autor:
kk
Źródło:
PAP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali cztery osoby "w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej (...) oszustw na rynku pasz". Jak ustalili śledczy, przedsiębiorstwo sprowadzało z zagranicy kwasy tłuszczowe, które nie powinny być stosowane przy produkcji pasz. Później mieli je sprzedawać nieświadomym firmom z branży mięsnej. Dwie osoby zostały aresztowane.

Drób miał być karmiony tłuszczami do produkcji smarów. Dostawcy komponentów do pasz w areszcie

Drób miał być karmiony tłuszczami do produkcji smarów. Dostawcy komponentów do pasz w areszcie

3 października 2022, 14:38
Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, Wirtualna Polska, Onet

W wieku 89 lat zmarł Jerzy Urban, w latach 1981–1989 rzecznik prasowy Rady Ministrów PRL, uważany za jednego z głównych twórców państwowej propagandy i cenzury.  W 1990 roku założył tygodnik "NIE" i został jego redaktorem naczelnym. Przyczyna śmierci nie została podana do publicznej wiadomości.

Nie żyje Jerzy Urban. Redaktor naczelny tygodnika "NIE" miał 89 lat

Nie żyje Jerzy Urban. Redaktor naczelny tygodnika "NIE" miał 89 lat

3 października 2022, 11:44
Autor:
kgo//az
Źródło:
PAP

Osiemnastoletni Jack Burnell-Williams, który 19 września uczestniczył w pogrzebie Elżbiety II, w ubiegłą środę został znaleziony martwy w londyńskich koszarach. W następnych dniach bliscy pożegnali go za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Jestem z ciebie bardzo dumny" - podkreślił jego ojciec. Wpisy na ten temat opublikowały również m.in. matka i dziewczyna zmarłego żołnierza.

Szedł za trumną królowej, zmarł dziewięć dni później. Rodzina opłakuje 18-letniego żołnierza

Szedł za trumną królowej, zmarł dziewięć dni później. Rodzina opłakuje 18-letniego żołnierza

3 października 2022, 11:55
Autor:
kgo//az
Źródło:
The Mirror, BBC

Troje nastolatków ukradło z ulicy maserati, którego kierowca pozostawił kluczyki w stacyjce. Uciekając przed policją z dużą prędkością, wypadli z drogi i dachowali - w niedzielę poinformowała policja na Florydzie. Nie żyje 15-latek, dwóch pozostałych nastolatków w ciężkim stanie trafiło do szpitala.

Ukradli otwarte maserati i ruszyli w szaleńczą jazdę. Nie żyje nastolatek, dwóch walczy o życie

Ukradli otwarte maserati i ruszyli w szaleńczą jazdę. Nie żyje nastolatek, dwóch walczy o życie

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Autor:
wac//mm
Źródło:
Pinellas County Sheriff's Office

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym i wyprzedzanie na przejściu dla pieszych - te wykroczenia zakończyły się dla 33-latka utratą prawa jazdy i wysokim mandatem.

Kilka sekund brawury i pożegnanie z prawem jazdy

Kilka sekund brawury i pożegnanie z prawem jazdy

3 października 2022, 16:52
Autor:
bp/gp
Źródło:
śląska policja

Generał Waldemar Skrzypczak, analizując w TVN24 ukraińską kontrofensywę na południu Ukrainy, mówił, że "przełom nastąpił w wyniku uderzenia armii ukraińskiej wzdłuż zachodniego brzegu Dniepru, od północy, na zgrupowanie obronne armii rosyjskiej". - Moim zdaniem to, co się wydarzyło na przyczółku chersońskim, w tej chwili jest kluczowym dla powodzenia armii ukraińskiej w tej operacji. Wydaje się, że to w tej chwili kumuluje uwagę wszystkich - dodał.

Generał Skrzypczak wskazuje na "kluczowy element" w walkach na przyczółku chersońskim

Generał Skrzypczak wskazuje na "kluczowy element" w walkach na przyczółku chersońskim

3 października 2022, 9:50
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mjz//now
Źródło:
TVN24

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zniszczyliby rosyjskie wojska i sprzęt w Ukrainie oraz zatopiłyby flotę czarnomorską, gdyby Władimir Putin użył broni jądrowej - ostrzegł w niedzielę były dyrektor CIA i emerytowany generał armii David Petraeus. - Nie chcemy wdawać się w eskalację nuklearną - dodał, pytany o ewentualny rozwój sytuacji.

"Odpowiedź byłaby adekwatna". Generał Petraeus o groźbach Putina

"Odpowiedź byłaby adekwatna". Generał Petraeus o groźbach Putina

3 października 2022, 6:42
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pqv
Źródło:
tvn24.pl, theguardian.com

Sprawa banku Getin stanowiła ważny element ostatniej rozgrywki o władzę w rządzie i wewnątrz PiS - wynika z nieoficjalnych informacji tvn24.pl. To, że bank nie upadł w niekontrolowany sposób, wzmocniło premiera Mateusza Morawieckiego, a osłabiło wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Bitwa Sasina z Morawieckim o upadający bank. Ujawniamy kulisy

Bitwa Sasina z Morawieckim o upadający bank. Ujawniamy kulisy

3 października 2022, 6:45
Autor:
Robert
Zieliński,
Grzegorz
Łakomski//bebi
Źródło:
tvn24.pl

Wrocławski Aquapark otrzymał horrendalne podwyżki od PGNiG i Tauronu na dostawy gazu i prądu w przyszłym roku. Przedstawiciele spółki mówią wprost: nie możemy tego zaakceptować, bo musielibyśmy się zamknąć. Trwa gorączkowe szukanie oszczędności.

Za gaz mają płacić więcej o 1900 procent, 600 za energię. "Nie możemy tego zaakceptować"

Za gaz mają płacić więcej o 1900 procent, 600 za energię. "Nie możemy tego zaakceptować"

3 października 2022, 12:13
Autor:
eŁKa/gp
Źródło:
TVN24
Grzyb z coraz szerszym kapeluszem. Czy polski senior jest skazany na biedę?

Grzyb z coraz szerszym kapeluszem. Czy polski senior jest skazany na biedę?

1 października 2022, 1:36
Tomasz
Leżoń
Autor:
Tomasz
Leżoń
Źródło:
Magazyn TVN24
Premium

Już za kilkanaście dni będziemy świadkami nieczęstego zjawiska. Księżyc zasłoni na chwilę słoneczną tarczę, co oznacza częściowe zaćmienie Słońca. W naszym kraju także będziemy mogli to podziwiać, jeśli oczywiście pogoda pozwoli. Sprawdź, kiedy należy spojrzeć w niebo.

Częściowe zaćmienie Słońca w październiku. Nasza gwiazda będzie wyglądała jak półksiężyc

Częściowe zaćmienie Słońca w październiku. Nasza gwiazda będzie wyglądała jak półksiężyc

3 października 2022, 16:39
Autor:
kw//rzw
Źródło:
space.com, theskylive.com, tvnmeteo.pl

25 lat temu ruszyła telewizja TVN, która była spełnieniem marzeń o tym, żeby dać Polkom i Polakom nową jakość programów informacyjnych. 3 października 1997 roku telewidzowie poznali "Fakty", które szybko stały się wizytówką stacji, a z biegiem czasu również liderem polskiego rynku.

25 lat TVN. Pierwsze wydanie "Faktów"

25 lat TVN. Pierwsze wydanie "Faktów"

3 października 2022, 10:58
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona //now
Źródło:
tvn24.pl

3 października 1997 roku. Dokładnie o godzinie 19 rozpoczęła nadawanie telewizja TVN. - Dobry wieczór państwu, nazywam się Mariusz Walter. Nasza stacja ruszyła. To jest właściwie państwa stacja, nie nasza - powitał widzów współzałożyciel i pierwszy prezes TVN Mariusz Walter. Tak wystartowała 25-letnia historia telewizji, która szybko stała się liderem rynku medialnego w Polsce. 

25 lat TVN. Jak wyglądał pierwszy dzień?

25 lat TVN. Jak wyglądał pierwszy dzień?

3 października 2022, 8:42
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona //now
Źródło:
tvn24.pl

Ciężka praca i początkowe zderzenie z lokomotywą - tak początki TVN wspominał dziennikarz "Faktów" Grzegorz Kajdanowicz. - Pierwszy budynek TVN to był hotel robotniczy przerobiony na jakieś biura, pokoje redakcyjne. Z tyłu zostały dobudowane, niemal z blachy falistej, dwa studia. To była jedna wielka improwizacja - wspominał. - Wtedy to było dziwne zjawisko ten TVN. A po 25 latach jest najpotężniejszym medium w Polsce - mówił Ryszard Cebula, prowadzący program "Uwaga!".

Początki TVN. Wspominają Grzegorz Kajdanowicz i Ryszard Cebula. "Jedna wielka improwizacja"

Początki TVN. Wspominają Grzegorz Kajdanowicz i Ryszard Cebula. "Jedna wielka improwizacja"

3 października 2022, 10:24
Autor:
ads//now
Źródło:
TVN24

"Kropka nad i" Moniki Olejnik kończy 25 lat. Po raz pierwszy została wyemitowana 3 października 1997 roku. - Czasami atmosfera w studiu była tak gorąca, że rozmowy trwały jeszcze po napisach końcowych - wspomina autorka programu.

"Kropka nad i" kończy 25 lat. Jak przez lata zmieniał się program

"Kropka nad i" kończy 25 lat. Jak przez lata zmieniał się program

3 października 2022, 9:00
Autor:
kkow//mm
Źródło:
tvn24.pl