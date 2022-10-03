З бомбардованого міста він вивіз 1,5 тисячі людей. "У три з п'яти автівок поцілили російські снаряди"

Репортер програми «Superwizjer» на TVN Міхал Пшедлацький через півроку після зйомок «Втечі з Ірпеня» знову зустрівся з героєм свого матеріалу, 23-річним Санею, водієм-волонтером. - Для мене це була незвичайна зустріч, дуже важлива, - зізнався журналіст. - Взагалі-то він робив це аж до визволення, де тільки міг забрати людей і вивезти у безпечне місце, він робив це до кінця. І зробив це сам, - сказав він про Саню.

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Як розповів Міхал Пшедляцький, за місяць 23-річний хлопець евакуював понад 1,5 тисячі людей з Ірпеня та прилеглих місцевостей.

- Три з п’яти автомобілів, якими він користувався, були пошкоджені російськими снарядами настільки, що їх неможливо було далі використовувати, потім дістав четверту, а на п’ятій він дотяг аж до кінця боїв у Києві, - зазначив автор репортажу під назвою "Втеча з Ірпеня", нагородженого двома преміями "Золотий Копернік".

23-річним Санею Superwizjer" TVN

Збір коштів на підтримку України

Журналіст організував збір коштів на підтримку України. Він проходить під гаслом "Я підтримую захисників України". Кошти підуть на придбання двох автомобілів підвищеної прохідності та двох професійних приладів нічного бачення для розвідників. Мета - зібрати 100 000 злотих.

- Це вже чергова збірка. Час від часу, коли їду до Польщі перевести подих, побути на монтажі, завжди організовую допомогу. Є багато людей з добрим серцем, яких я зустрів за ці місяці, які допомогли матеріально, речами чи грошима, щоб можна було купити конкретні речі, про які просили люди, бійці та підрозділи, які я зустрічав на своєму шляху, - сказав журналіст в програмі "Wstajesz і Weekend" на TVN24.

"Ucieczka z Irpienia" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24