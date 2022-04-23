Як записати українця до лікаря в Польщі? Чи мають біженці право на безкоштовну медичну допомогу?

Біженець з України має таке ж право на оздоровлення, як і громадянин Польщі, і заклад охорони здоров’я зобов’язаний прийняти його за умови, що він прибув до Польщі 24 лютого цього року і пізніше. Найкраще шукати поліклініку, персонал якої говорить українською чи російською.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Міністерство Охорони Здоров’я та Національний Фонд Охорони Здоров’я запевнюють, що роблять усе, щоб біженці з України мали такий самий доступ до лікування, як і поляки. На сайтах Міністерства та Фонду навіть є спеціальні закладки з інформацією українською мовою. – Право на відшкодування вартості ліків для громадян України випливає безпосередньо з положень Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (п. 1 ст. 37 спеціального закону), – повідомляє Павло Флорек з Управління Соціальної Комунікації НФОЗ.

Біженці з України мають право на безкоштовне медичне обслуговування в Польщі за умови пред’явлення документа, що підтверджує перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року.

Польська система охорони здоров’я поділяється на три основні підрозділи: первинна медична допомога (POZ), яка надає медичну допомогу за місцем проживання, амбулаторна спеціалізована допомога (AOS), яка гарантує доступ до спеціалістів, та госпітальна допомога.

Першим і основним елементом системи є первинна медична допомога. Саме до відділення POZ приходять пацієнти, які турбуються про своє здоров’я, але не перебувають у стані безпосередньої загрози життю. Ми відвідуємо лікаря первинної ланки, також відомого як лікар загальної практики, наприклад,. з симптомами застуди, грипу, різного роду ломотою та тривожними симптомами, які безпосередньо не загрожують життю.

У поліклініці ПОЗ дорослих консультує фахівець сімейної медицини чи терапевт, а дітей – спеціаліст сімейної медицини чи педіатрії. До складу персоналу POZ також входять медична сестра первинної медико-санітарної допомоги та акушерка. Саме тут відбуваються профілактичні відвідування, такі, як огляди, отримання скерування до спеціалістів, а також обов’язкові щеплення згідно з Календарем обов’язкових щеплень (КСО).

У рамках безкоштовного медичного обслуговування в Польщі громадяни України мають доступ до лікарів первинної ланки, лікарів-спеціалістів, стоматологів, діагностичних тестів, лікування та реабілітації в стаціонарі. Догляд, однак, не включає санаторно-курортне лікування. Всю інформацію що до лікування в Польщі можна отримати за цілодобовим номером телефону 800 190 590, за яким можна поспілкуватися українською мовою, на сайті pacijent.gov.pl, який також перекладено українською, та на сайті pomagamukrainie .gov.pl.

Як записатися до лікаря?

Немає направлень до лікаря первинної ланки. Все, що вам потрібно зробити - це відвідати відповідну поліклініку та запитати про наступну дату вашого візиту. Найкраще це зробити по телефону, щоб переконатися, що в певний день є вільні місця. Радимо вам скористатися пошуковою системою поліклініки з україномовним персоналом, Medicalhelp, яку веде Польське товариство сімейної медицини (PTMR). Але якщо поблизу немає закладу з україномовним чи російськомовним персоналом, ми можемо скористатися допомогою польськомовного лікаря, скористатися перекладачами, попросити допомоги у наших господарів або на державному сайті pomagamukraine.gov.pl.

Що взяти до лікаря?

Якщо маємо номер PESEL, необхідно буде надати його,щоб підтвердити право на безкоштовні медичні послуги. У разі відсутності номера PESEL необхідно буде показати паспорт зі штампом про в’їзд не раніше 24 лютого 2022 року.

Крім номера PESEL та паспорта, тобто документів, що підтверджують право на пільги, варто взяти з собою медичну документацію, тобто всі виписки з лікарні, результати останніх обстежень, а також нереалізовані направлення до лікарні чи спеціаліста в Україні. Також стане в нагоді список ліків, які ви приймаєте, а тим більше – їх упаковки. Так лікареві буде легше визначити дозу, яку прийняв пацієнт (лікар може перекласти назву препарату за допомогою перекладача).

Якщо ви їдете в гості з дітьми, також варто взяти з собою медичну книжку та книжку про щеплення.

Як виглядає візит?

Після збору даних та підтвердження придатності до лікування лікар проведе медичну бесіду, задасть питання про стан здоров’я та проведе фізичний огляд (зазвичай полягає в аускультації пацієнта стетоскопом, вимірюванні тиску, іноді також вимірювання та зважування пацієнта або перевірка рівня цукру в крові глюкометром). Якщо у вас є сумніви, він або вона може направити пацієнта на ЕКГ або ультразвукове сканування, яке зазвичай це робиться в інший день, іноді в іншому закладі, - і аналізи крові. Потім буде потрібний ще один візит до того ж лікаря, щоб обговорити результати та провести відповідне лікування.

Які обстеження може призначити лікар первинної медико-санітарної допомоги?

Лікар первинної ланки в межах своїх компетенцій та бюджету, покладеного НФОЗ, може призначати лише деякі діагностичні дослідження. Це: гематологічні аналізи (наприклад, аналіз периферичної крові з тромбоцитами, ШОЕ), біохімічні та імунохімічні тести (наприклад, рівень натрію, калію, заліза, рівень глікованого гемоглобіну), аналізи сечі, аналізи калу, тести на коагуляцію, мікробіологічні тести, ультразвукові дослідження, ЕКГ аналізи в стані спокою, деякі ендоскопічні дослідження, деякі рентгенівські дослідження, спірометрія.

Чи призначить лікар ліки, які я приймаємо в Україні?

І Міністерство охорони здоров’я, і Національний Фонд Охорони Здоров’я зазначають, що біженці з України мають таке ж право на компенсовані ліки, як і громадяни Польщі. Це не означає, що всі ліки відшкодовуються. Деякі речовини, особливо дорожчі, підлягають критеріям відшкодування – лікар може призначити їх лише за певних умов, наприклад, після документального підтвердження відсутності ефекту від лікування дешевшими препаратами протягом певного періоду або конкретних результатів аналізів. Тоді вам запропонують виписати препарат зі 100% оплатою або інший, відшкодований препарат з подібним ефектом.

Що робити, якщо лікар недостатньо компетентний, щоб допомогти нам?

Якщо симптоми свідчать про більш серйозну проблему, яка потребує поглибленої діагностики, лікар первинної ланки направить нас до лікаря-спеціаліста, до якого можна звернутися лише за направленням. Направлення не стосуються лише гінеколога та акушера, фтизіатра, венеролога, психіатра та онколога. Лікарі всіх інших спеціальностей, в т.ч. Кардіолог, дерматолог, офтальмолог, ортопед, судинний хірург, ревматолог або нефролог приймають пацієнтів за направленням терапевта або лікарні.

Куди повідомити про підозру на серцевий напад, інсульт або серйозну травму?

Якщо це сталося, вам слід звернутися до відділення невідкладної допомоги або до відділення невідкладної допомоги (SOR) найближчої лікарні. Якщо ми не можемо потрапити туди особисто або за допомогою третьої особи, телефонуйте за номером 112. Диспетчер може викликати швидку допомогу.

Autor:Кароліна Ковальська

Źródło: tvn24.pl