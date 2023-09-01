Взуття вилучене з ринку. Виявлено шкідливу речовину
Управління з питань захисту конкуренції та споживачів повідомило, що у взутті марки Sinsay виявлено підвищений вміст фталату біс (2-етилгексил), який може бути небезпечним для здоров'я. Товар вилучено з магазинів.
"Підприємець LPP S.A. повідомив голову Управління з питань захисту конкуренції та прав споживачів, що у взутті SINSAY, номер моделі: 7450R-42X, виготовленому в Китаї, виявлено підвищений вміст фталату біс (2-етилгексил), який може бути небезпечним для здоров'я", - повідомляє UOKiK у інформації, розміщеній на сайті.
"Клієнтів просять припинити використання продукту та повернути його", - йдеться в повідомленні.
Повернення можна здійснити в будь-якому стаціонарному магазині Sinsay. Клієнтів, які не мають підтвердження покупки, персонал попросить заповнити відповідну форму.
Інформацію щодо кампанії надає LPP S.A. (адреса: ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, тел.: 58 353 65 65).
Źródło: TVN24 Biznes
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