Витоки з трубопроводів Nord Stream. "Ставки в цій грі неймовірно високі"

29 września 2022, 19:36
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
"Wiele wskazuje na to, że jest to prowokacja rosyjska"
"Wiele wskazuje na to, że jest to prowokacja rosyjska"TVN24
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TVN24 "Wiele wskazuje na to, że jest to prowokacja rosyjska"

"Усе вказує на те, що російські спецслужби, атакуючи цей трубопровід, демонструють Заходу, що вони мають технічну можливість вражати морські газопроводи", - так про витоки з газопроводу "Північний потік" сказав в програмі "Встаєш і знаєш" на TVN24 Роберт Томашевський, аналітик з економічних та енергетичних питань "Polityka Insight". На його думку, "це своєрідне попередження, якась чергова погроза з боку Москви Європі, що Baltic Pipe і газопроводи, які з'єднують Норвегію із Західною Європою, також можуть опинитися в списку цілей для нападу".

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У понеділок винищувач F-16 ВПС Данії виявив витік газу з двох трубопроводів Nord Stream у Балтійському морі. Витік стався на одній ділянці газопроводу Nord Stream 2 на південний схід від Борнгольма та на двох ділянках газопроводу Nord Stream 1 на північний схід від Борнхольма.

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"Усе вказує на те, що це не випадково"

Про причини та наслідки цих подій в ефірі TVN24 розповів Роберт Томашевський економічний та енергетичний аналітик "Polityka Insight".

- Все вказує на те, що це не випадковість, - впевнений він. Експерт зазначив, що витоки збіглися із запуском Польщею газопроводу Baltic Pipe, який "має символічно покласти край нашій залежності від імпорту російського газу". На його думку, "є багато ознак того, що це російська провокація".

Bąble nad miejscem z czwartego wycieku z gazociągu Nord Stream. Uszkodzony został Nord Stream 2
Bąble nad miejscem z czwartego wycieku z gazociągu Nord Stream. Uszkodzony został Nord Stream 2ENEX

Він зауважив, що удари завдано по газопроводах, які не є комерційно активними. "Північний потік-2" ніколи не був запущений в комерційну діяльність, а "Північний потік-1" був зупинений російською стороною в серпні через нібито поломку турбіни.

- Усе свідчить про те, що російська армія та російські спецслужби, атакуючи цю магістраль, показують Заходу, що вони мають технічну можливість вражати морські газопроводи. Це своєрідне попередження, якась чергова погроза з боку Москви Європі, що в списку для нападу можуть опинитися такі магістралі, як Baltic Pipe і газопроводи, що з'єднують Норвегію із Західною Європою, - сказав експерт.

"Це створює не тільки кліматичні, але й навігаційні ризики"

На думку Томашевського все вказує, що вибухи були дуже масштабними і пошкодили значну частину магістральних ліній.

- Європейські служби підтверджують, що ступінь розгерметизації трьох з чотирьох ниток Nord Stream 1 і Nord Stream 2 є значним. Це створює як кліматичні, так і навігаційні ризики. Кораблі не можуть зайти в райони, де знаходяться ці витоки, тому що це газові хмари, які в разі інциденту можуть спалахнути і призвести до подальших вибухів, - пояснив експерт.

На його думку, у цій ситуації оператори газопроводів повинні перекрити доступ до газу, щоб уникнути подальших витоків. 

- Якщо Росія продовжить закачувати сировину в трубу, ця ситуація не мине швидко, ми матимемо справу з довготривалим витоком, - попередив він.

"Wycieki nastąpiły bardzo blisko miejsca przecięcia się Nord Stream 1 i Nord Stream 2 z Baltic Pipe"
"Wycieki nastąpiły bardzo blisko miejsca przecięcia się Nord Stream 1 i Nord Stream 2 z Baltic Pipe"TVN24

Томашевський зазначив, що витоки сталися дуже близько до перетину Nord Stream 1 і Nord Stream 2 з Baltic Pipe. 

- Це додаткове свідчення того, що це якась погроза в бік Заходу. Baltic Pipe - це труба, яка має дати нам можливість стати повністю незалежними від російського газу, тому вона суперечить російським інтересам. Звичайно, Москва не хоче, щоб Європа була енергетично незалежною, вона хоче повернути залежність, але при цьому підриває власні магістралі,- каже аналітик.

"Ставка в цій грі неймовірно висока"

Томашевський зазначив, що "кожен крок Росії, який би вдарив по критичній інфраструктурі європейських країн, став би неймовірною ескалацією".

- Захід, звісно, ​​може цьому протидіяти, може посилити пильність, коли йдеться про контроль і перевірку газопроводів, але давайте дивитися правді в очі - тисячі кілометрів трубопроводів лежать на морському дні, немає технічної можливості, щоб ефективно захистити цей тип інфраструктури від втручань, особливо асиметричних, - підкреслив експерт. 

І додав, що "Захід повинен якимось чином відповісти, він повинен підвищити безпеку цієї критичної інфраструктури, тому що це, очевидно, суть гри".

- Якщо ми матимемо справу з ситуацією, в якій Росія зможе вдарити по нашій критичній інфраструктурі, в даному випадку по газовій інфраструктурі, то ціни на газ і енергетична криза, яку ми переживаємо, ще більше поглибляться. Отже, ставки в цій грі неймовірно високі, - вважає він.

Пошкодження трубопроводів Nord StreamPAP/Maciej Zieliński
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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Tagi:
Nord Stream 2
Rosja
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
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