Вищі межі споживання для домогосподарств. Закон опубліковано 

6 września 2023, 10:47
Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
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Ліміти споживання електроенергії, на які поширюється заморожування цін для домогосподарств, підняли. Зміни до 'Закону про спеціальні рішення щодо захисту споживачів електроенергії у 2023 році" опубліковано у "Журналі законів". 

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Йдеться про закон від 16 серпня 2023 року "Про внесення змін до Закону про спеціальні рішення щодо захисту споживачів електричної енергії у 2023 році у зв’язку із ситуацією на ринку електричної енергії" та деякі інші акти. Правила були опубліковані в 'Журналі законів" в понеділок. 

Ціни на електроенергію 2023 - нові ліміти споживання 

Поправка підвищує пороги споживання, до яких побутові споживачі мають право на заморожені ціни на електроенергію. Відповідно до нових норм ліміт зросте: 

- для домогосподарств - з 2000 кВт-год до 3000 кВт-год на рік;  - для домогосподарств, в яких є особа з обмеженими можливостями - з 2600 кВт·год до 3600 кВт·год,  - для власників "Картки великої родини" та фермерів - з 3000 кВт·год до 4000 кВт·год на рік. 

Нові ліміти будуть доступні для використання цього року, навіть якщо споживач електроенергії перевищив поточний ліміт. PGE Polska Grupa Energetyczna кілька днів тому повідомила, що ліміти споживання енергії, встановлені Законом, будуть, в принципі, надаватися автоматично. 

Після перевищення нових лімітів споживання споживачам виставлятимуться рахунки за кожну додаткову спожиту кіловат-годину електроенергії відповідно до тарифних ставок або прейскурантів, що діють у цьому році. Діє обмеження ціни на електроенергію в розмірі 858,54 злотих за МВт-год, включаючи ПДВ та акцизний збір. 

У 2023 році ціни на електроенергію заморожені на рівні 2022 року, але це не означає, що ми не платимо за енергію більше. Водночас були внесені зміни до так званого антиінфляційного щита, який з 2023 року діє в урізаному вигляді. Ставку ПДВ на електроенергію та тепло повернули до 23%. (з дотихчасових 5 відсотків). 

Поправка також передбачає, що з 1 жовтня 2023 року буде знижена максимальна ціна на енергію - з 785 злотих/МВт-год до 693 злотих/МВт-год. Це стосуватиметься: органів місцевого самоврядування; малих та середніх підприємств; чутливих комунальних установ, таких як лікарні, школи, дитячі садки, ясла, нічні притулки та заклади догляду за інвалідами. 

Закон, за деякими винятками, набуде чинності через 14 днів після його оголошення. 

Вплив на інфляцію

 Підвищення лімітів споживання електроенергії вже може вплинути на підсумкові дані щодо інфляції в серпні. На це звернув увагу економіст Польського економічного інституту Себастьян Сайнуг. 

- Ми бачимо шанси, що остаточний варіант буде переглянутий в бік зменшення. Головне управління статистики вказує на відсутність змін цін на енергоносії порівняно з липнем. Фактично ціни на електроенергію були успішно знижені шляхом підвищення порогу заморожування цін для домогосподарств. Правила можуть бути враховані в остаточних показниках або у вересні, - сказав Сайнуг. 

За попередніми даними Головного управління статистики, інфляція у серпні 2023 року становила 10,1% у річному обчисленні. За даними Держстату, ціни на енергоносії в річному вимірі зросли на 13,9%, а в місячному – залишилися на тому ж рівні. 

Остаточні дані щодо серпневої інфляції разом із деталями будуть оприлюднені 15 вересня. 

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Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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Energetyka
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