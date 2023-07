Виставка "Волинь 1943-2023".  "Про Волинський злочин треба говорити і пам’ятати, але він не повинен стати прірвою, що розділяє наші країни" 

czytaj dalej

Nasze wartości to to, w co wierzy Sojusz. Nasza obrona to właśnie ta część formuły Europy, która sprawia, że jest zjednoczona, wolna i w stanie pokoju - powiedział w poniedziałek, dzień przed rozpoczęciem szczytu NATO w Wilnie, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że jego kraj "zasługuje na członkostwo w Sojuszu". Samo zaproszenie Ukrainy do NATO nikogo nie wciągnie w wojnę - zaznaczył z kolei szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Podkreślił, że chodzi tutaj raczej o "przesłanie polityczne dla Ukrainy", a nie natychmiastowe członkostwo.