Винищувачі МіГ-29 для України. Заступник міністра оборони Великої Британії: ми готові заповнити прогалини в протиповітряній обороні Польщі

Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Велика Британія готова допомогти Польщі заповнити прогалини в протиповітряній обороні, спричинені відправкою Варшавою частини своїх винищувачів МіГ-29 в Україну.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Президент Анджей Дуда заявив минулого четверга, що Польща найближчими днями передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29. Він додав, що інші літаки зараз знаходяться на обслуговуванні та будуть передаватись послідовно. У п'ятницю уряд Словаччини заявив, що передасть Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Велика Британія пропонує свої літаки. Чекає на запит із Польщі

Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив німецькій газеті Welt, що Велика Британія готова допомогти Польщі заповнити прогалини в протиповітряній обороні, спричинені відправкою частини своїх винищувачів в Україну.

- Ми дуже позитивно розглянемо польське прохання заповнити прогалини. Ми це зробили, коли Варшава вперше поставила в Україну танки Т-72, ​​а ми відправили в Польщу танки Challenger 2. Те саме стосується винищувачів, - сказав заступник глави Міністерства оборони Великої Британії. Він додав, що поки такого запиту з Варшави не надходило.

Заступник міністра оборони Великої Британії: рішення Польщі - чудовий момент

Джеймс Гіппі підкреслив, що рішення Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 є "чудовим моментом". На його думку, це також найкраще рішення для українців, оскільки "їм потрібні літаки, які вони вже знають".

"Для решти з нас (союзників - ред.) залишається відкритим питання, якою мврою ми будемо відновлювати бойові можливості тих ВПС, які відмовляються від своєї техніки", - сказав заступник міністра оборони Великобританії.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: PAP