Винищувачі МіГ-29 для України. Заступник міністра оборони Великої Британії: ми готові заповнити прогалини в протиповітряній обороні Польщі
Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Велика Британія готова допомогти Польщі заповнити прогалини в протиповітряній обороні, спричинені відправкою Варшавою частини своїх винищувачів МіГ-29 в Україну.
Президент Анджей Дуда заявив минулого четверга, що Польща найближчими днями передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29. Він додав, що інші літаки зараз знаходяться на обслуговуванні та будуть передаватись послідовно. У п'ятницю уряд Словаччини заявив, що передасть Україні 13 винищувачів МіГ-29.
Велика Британія пропонує свої літаки. Чекає на запит із Польщі
Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив німецькій газеті Welt, що Велика Британія готова допомогти Польщі заповнити прогалини в протиповітряній обороні, спричинені відправкою частини своїх винищувачів в Україну.
- Ми дуже позитивно розглянемо польське прохання заповнити прогалини. Ми це зробили, коли Варшава вперше поставила в Україну танки Т-72, а ми відправили в Польщу танки Challenger 2. Те саме стосується винищувачів, - сказав заступник глави Міністерства оборони Великої Британії. Він додав, що поки такого запиту з Варшави не надходило.
Заступник міністра оборони Великої Британії: рішення Польщі - чудовий момент
Джеймс Гіппі підкреслив, що рішення Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 є "чудовим моментом". На його думку, це також найкраще рішення для українців, оскільки "їм потрібні літаки, які вони вже знають".
"Для решти з нас (союзників - ред.) залишається відкритим питання, якою мврою ми будемо відновлювати бойові можливості тих ВПС, які відмовляються від своєї техніки", - сказав заступник міністра оборони Великобританії.
Źródło: PAP
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