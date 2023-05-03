Видано постанову, яка скасовує заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України 

У вівторок в "Журналі законів" опублікувано постанову про скасування розпорядження щодо заборони ввезення сільськогосподарської продукції з України. Національні правила будуть замінені контрзаходами Євросоюзу щодо імпорту з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, зокрема. до Польщі.

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Нова постанова скасовує постанову міністра розвитку та технологій від 21 квітня 2023 року про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Скасована постанова передбачала заборону на ввезення з України до Польщі до 30 червня наступної сільськогосподарської продукції: зерна, цукру, сухих кормів, насіння, хмелю, льону та коноплі, фруктів та овочів, продуктів переробки плодів та овочів, вина, яловичини і телятини, молока та молочних продуктів, свинини, баранини та козлятини, яєць, м'яса птиці, етилового спирту сільськогосподарського походження, продуктів бджільництва та іншої продукції.

Товари з України в Польщу тільки транзитом

Однак можна перевозити товари через Польщу на основі правил ЄС про зовнішній транзит або на основі конвенції про процедуру спільного транзиту за умови, що транзит через Польщу закінчується в морських портах Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьцє, Щецін і Колобжег (з 28 квітня б.р.), або за межами території Республіки Польща.

Постанова набрала чинності з дня її оголошення – 2 травня 2023 року.

Зняття заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України пов'язане з угодою між Єврокомісією та п'ятьма країнами: Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною. В оцінці регуляторного впливу проекту зазначено, що в результаті домовленостей між Європейською Комісією та п’ятьма країнами ЄС Комісія запровадить заходи, включаючи заборону на певну сільськогосподарську продукцію на рівні європейського законодавства (розпорядження).

Деталі угоди з Європейською Комісією

Раніше у вівторок Єврокомісія оголосила про введення тимчасових превентивних заходів щодо імпорту з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Ці норми забороняють у період з 2 травня по 5 червня ц.р. (з можливістю продовження) вільний обіг насіння зазначених рослин походженням з України в п’яти державах-членах ЄС: Болгарії, Польщі та Румунії, а також в Угорщині та Словаччині. Ці продукти все ще можуть перевозитися транзитом через ці п’ять держав-членів відповідно до процедури спільного митного транзиту або до країни чи території за межами ЄС. Пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник походженням з України також можуть бути випущені у вільний обіг в усіх країнах-членах ЄС, крім Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Згідно з повідомленням Європейської Комісії, обмеження, оголошені у вівторок, спрямовані на полегшення логістичних вузьких місць для пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику в Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині. Комісія зазначила, що одночасно Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати односторонні заходи щодо цих та всіх інших товарів походженням з України.

"Ці заходи є частиною загального пакету підтримки, запропонованого Комісією, і будуть доповнені фінансовою підтримкою фермерів у п’яти державах-членах та подальшими заходами для полегшення транзиту зернових, які експортуються з України через коридори солідарності до інших держав-членів і третіх країн", - додають в Єврокомісії.

Комісія також підкреслила свою готовність повторно запровадити превентивні заходи після закінчення чинності діючого Розпорядження про скасування митних зборів на товари з України 5 червня 2023 року, за умови збереження виняткової ситуації.

Скасоване у вівторок розпорядження міністра розвитку та технологій від 21 квітня 2023 року про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України передбачало заборону на імпорт з України до Польщі до 30 червня цього року наступної сільськогосподарської продукції: зерна, цукру, сухих кормів, насіння, хмелю, льону і коноплі, фруктів та овочів, продуктів переробки фруктів і овочів, вина, яловичини і телятини, молока і молочних продуктів, свинини, баранини і козлятини, яєць, м'яса птиці, етилового спирту сільськогосподарського походження, продуктів бджільництва та інших продуктів.

З 15 квітня польський кордон закрили для ввезення зернових та товарів, імпортованих з України. 21 квітня зберегли заборону на ввезення продуктів з України, дозволивши їх транзит через Польщу.

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Autor:red.

Źródło: PAP