Видають себе за популярний торговий майданчик. "Масована атака на поляків"

Шахраї видають себе за Allegro в електронних листах і намагаються виманити дані для входу на платформу та дані платіжної картки, попереджає портал niebezpiecznik.pl.

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"Почалася масова атака на поляків. Злодії видають себе за Allegro в електронних листах", - попередив галузевий портал niebezpiecznik.pl.

Шахраї видають себе за Allegro

У фейковому листі з темою "Ваш обліковий запис може бути заблоковано' кіберзлочинці написали: "Ваш обліковий запис може бути заблоковано через часті спроби входу з мобільного додатку. Щоб захистити свій обліковий запис, авторизуйтеся та підтвердьте свої поточні дані".

Під інформацією є посилання, за яким можна підтвердити свій обліковий запис.

Ось як виглядає фальшивий електронний лист:

Шахраї видають себе за Allegro в електронних листах niebezpiecznik.pl

Портал niebezpiecznik.pl пояснив, що після натискання на посилання "злодії вимагатимуть ваші дані для входу в Allegro та дані платіжної картки, і вас обікрадуть".

Експерти зазначили, що саме тільки отримання цього повідомлення не містить жодної загрози, і краще його ігнорувати. Там також пояснили, що сам клік у даному випадку не становить загрози, а лише надання даних на фейковому сайті під виглядом Allegro призведе до халепи. "Якщо ви зробили це, негайно зв’яжіться зі своїм банком", - порадили вони.

Наступ шахраїв, які видають себе за відомі установи

Кіберзлочинці люблять видавати себе за різні банки. PKO BP опублікував попередження проти шахраїв, які намагаються виманити дані клієнтів. Кіберзлочинці публікують у соціальних мережах оголошення, які закликають людей інвестувати в PKOCoin.

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Autor:Ред.

Źródło: niebezpiecznik.pl, TVN24 Biznes