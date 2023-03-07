Видають себе за популярний торговий майданчик. "Масована атака на поляків"

7 marca 2023, 12:02
Autor:
Ред.
Źródło:
niebezpiecznik.pl, TVN24 Biznes
Tak oszust próbował przekonać policjanta do zainstalowania programu do zdalnego sterowania komputerem
Tak oszust próbował przekonać policjanta do zainstalowania programu do zdalnego sterowania komputeremtvn24.pl, policja Lubin
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tvn24.pl, policja LubinTak oszust próbował przekonać policjanta do zainstalowania programu do zdalnego sterowania komputerem

Шахраї видають себе за Allegro в електронних листах і намагаються виманити дані для входу на платформу та дані платіжної картки, попереджає портал niebezpiecznik.pl.

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"Почалася масова атака на поляків. Злодії видають себе за Allegro в електронних листах", - попередив галузевий портал niebezpiecznik.pl.

Шахраї видають себе за Allegro

У фейковому листі з темою "Ваш обліковий запис може бути заблоковано' кіберзлочинці написали: "Ваш обліковий запис може бути заблоковано через часті спроби входу з мобільного додатку. Щоб захистити свій обліковий запис, авторизуйтеся та підтвердьте свої поточні дані".

Під інформацією є посилання, за яким можна підтвердити свій обліковий запис.

Ось як виглядає фальшивий електронний лист:

Шахраї видають себе за Allegro в електронних листахniebezpiecznik.pl

Портал niebezpiecznik.pl пояснив, що після натискання на посилання "злодії вимагатимуть ваші дані для входу в Allegro та дані платіжної картки, і вас обікрадуть".

Експерти зазначили, що саме тільки отримання цього повідомлення не містить жодної загрози, і краще його ігнорувати. Там також пояснили, що сам клік у даному випадку не становить загрози, а лише надання даних на фейковому сайті під виглядом Allegro призведе до халепи. "Якщо ви зробили це, негайно зв’яжіться зі своїм банком", - порадили вони.

Наступ шахраїв, які видають себе за відомі установи

Кіберзлочинці люблять видавати себе за різні банки. PKO BP опублікував попередження проти шахраїв, які намагаються виманити дані клієнтів. Кіберзлочинці публікують у соціальних мережах оголошення, які закликають людей інвестувати в PKOCoin.

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Autor:Ред.

Źródło: niebezpiecznik.pl, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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kgo//az
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Policja bada sprawę kamery schowanej w świetlówce wiszącej w parafialnej zakrystii kościoła św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie-Szczakowej (woj. śląskie). - Urządzenie znalazł duchowny, który wcześniej zakupił sprzęt do wykrywania ukrytych rejestratorów - opowiada sierżant sztabowy Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie. W pomieszczeniu, w którym było urządzenie, spowiadani byli między innymi niedosłyszący wierni. Proboszcz tłumaczy, że urządzenie było zabezpieczeniem przed "aktami wandalizmu i kradzieżami".

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Autor:
wac//mm
Źródło:
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Autor:
jdw//am
Źródło:
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Protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w Sejmie. Wymiana zdań między Iwoną Hartwich a Elżbietą Witek

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7 marca 2023, 11:44
Autor:
pp//now
Źródło:
TVN24, PAP

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami wraz ze swoimi podopiecznymi od poniedziałku protestują w Sejmie. Domagają się, by obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej został rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu. Po godzinie 9 we wtorek złożyli w sejmowej kancelarii podpisy pod projektem. - Noc wyglądała bardzo ciężko. Co chwilę przychodzili strażnicy, non stop bardzo głośno mówili swoje regułki - powiedziała w rozmowie z TVN24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich.

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie protestują w Sejmie. "Noc wyglądała bardzo ciężko"

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6 marca 2023, 15:29
Aktualizacja: 7 marca 2023, 9:36
Aktualizacja:
Autor:
js,
pp/adso
Źródło:
PAP, TVN24

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba zwrócił się do Międzynarodowego Trybunału Karnego o niezwłoczne wszczęcie dochodzenia w sprawie nagrania, które ma przedstawiać egzekucję nieuzbrojonego ukraińskiego jeńca wojennego. Własne śledztwo w tej sprawie podjął już prokurator generalny Ukrainy. Nie wiadomo, gdzie i kiedy powstało to nagranie.

Nagranie z rozstrzelaniem ukraińskiego jeńca. Szef dyplomacji apeluje do Międzynarodowego Trybunału Karnego

Nagranie z rozstrzelaniem ukraińskiego jeńca. Szef dyplomacji apeluje do Międzynarodowego Trybunału Karnego

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Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

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Znana sieć odzieżowa złożyła wniosek o upadłość. Co z jej sklepami?

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Autor:
JW/ToL
Źródło:
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Gdańsk. Śmierć kobiety na statku zacumowanym w porcie

Gdańsk. Śmierć kobiety na statku zacumowanym w porcie

7 marca 2023, 11:36
Autor:
ek,
eŁKa/tam
Źródło:
Kontakt 24, TVN24 Pomorze

W reportażu "Franciszkańska 3" Marcin Gutowski przedstawił dowody na to, że Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele i to zanim został papieżem. W programie specjalnym w TVN24 mówił, że czuł, iż "jest winien" ofiarom księży pedofilów "znaleźć odpowiedzi". Filozofka Anna Karoń-Ostrowska, przyjaciółka papieża, oceniła, że rzeczy pokazane w reportażu są "wstrząsające", "potwornie bolesne" i "w jakiś sposób rozwścieczające". Publicysta Tomasz Krzyżak mówił, że "nie wyciągnąwszy wniosków z tamtych wydarzeń, po prostu stoimy w miejscu". Ujawnione fakty z życia Karola Wojtyły komentowali też ksiądz profesor Andrzej Szostek i ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Co Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele? Program specjalny po reportażu "Franciszkańska 3"

Co Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele? Program specjalny po reportażu "Franciszkańska 3"

6 marca 2023, 23:38
Autor:
akr,
asty/kg
Źródło:
TVN24

Karol Wojtyła wiedział o nadużyciach seksualnych księży i ukrywał je jeszcze w Polsce, zanim został papieżem. Marcin Gutowski w reportażu "Franciszkańska 3", który 6 marca miał premierę w TVN24, pokazał nieznane fakty z życia Jana Pawła II. Reporter rozmawiał ze znajomymi i ofiarami księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca - wszyscy trzej podlegali w latach 60. kardynałowi Wojtyle. Gutowski dotarł też do ludzi, którzy o przestępstwach popełnianych przez duchownych osobiście Wojtyłę informowali, oraz do kościelnych dokumentów potwierdzających jego działania i zaniechania.

Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele. Jako kardynał "chronił przede wszystkim instytucję, a nie ofiary"

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Autor:
pb//az
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Bawił się z Iwoną Wieczorek w noc jej zaginięcia. Paweł P. musi zapłacić 50 tysięcy złotych poręczenia majątkowego

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Podczas obrad Parlamentarnego Zespołu do spraw Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak zareagował na słowa konsultantki krajowej w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży Aleksandry Lewandowskiej, która mówiła, że należy poszerzyć działanie o "kolejne resorty". - O czym pani mówi? Jakie kolejne resorty? - zwrócił się do niej. - Nikt się z nami nie kontaktuje, nikt nie puka do naszych drzwi, pytając, co możemy razem zrobić - dodał.

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Oszuści podszywają się w e-mailach pod Allegro i próbują wyłudzić dane logowania do platformy oraz dane karty płatniczej - ostrzega portal niebezpiecznik.pl.

Oszuści podszywają się pod popularną platformę zakupową. "Masowy atak na Polaków"

Oszuści podszywają się pod popularną platformę zakupową. "Masowy atak na Polaków"

6 marca 2023, 15:46
Autor:
kris/ToL
Źródło:
niebezpiecznik.pl, TVN24 Biznes

"Grzechotnik" - tak nazwany został przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Krzysztof Brejza. Operacji wymierzonej w niego i jego najbliższych agenci nadali kryptonim "Jaszczurka". Reporterzy "Superwizjera" dotarli do dokumentów, które potwierdzają, że za pomocą szpiegowskiego programu Pegasus ze smartfonu polityka PO i jego chmury CBA ściągnęło ponad 80 tysięcy wiadomości, maile, kalendarze, kontakty, lokalizacje i zapisane hasła. Mimo szeroko prowadzonej inwigilacji, Biuro samo stwierdziło, że nie znalazło dowodów na nielegalne finansowanie kampanii wyborczej przez Brejzę.  

Operacja "Jaszczurka", obiekt "Grzechotnik". Jak CBA inwigilowało Krzysztofa Brejzę

Operacja "Jaszczurka", obiekt "Grzechotnik". Jak CBA inwigilowało Krzysztofa Brejzę

4 marca 2023, 20:02
Autor:
Maciek
Duda,
Łukasz
Ruciński
Źródło:
"Superwizjer" TVN

Korespondentka wojenna Bianka Zalewska, reporterka "Dzień Dobry TVN", znalazła się w gronie laureatek corocznej nagrody International Women of Courage, przyznawanej przez amerykański Departament Stanu. O tym, w jaki sposób dowiedziała się o wyróżnieniu, Zalewska opowiedziała w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN w Waszyngtonie Marcinem Wroną.

Bianka Zalewska laureatką nagrody International Women of Courage

Bianka Zalewska laureatką nagrody International Women of Courage

6 marca 2023, 15:41
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Ósmy odcinek "The Last of Us" pobił kolejny rekord oglądalności, o czym w poniedziałek poinformowała sieć HBO, odpowiedzialna za produkcję serii. To już kolejny - ósmy z rzędu - tydzień, gdy rośnie liczba widzów oglądających premierowo nowy epizod.

Kolejny rekord "The Last of Us". Krytycy zachwyceni nowym odcinkiem serialu

Kolejny rekord "The Last of Us". Krytycy zachwyceni nowym odcinkiem serialu

7 marca 2023, 11:04
Autor:
jdw//am
Źródło:
Warner Media

Grupa Wagnera zasłynęła ze swojego okrucieństwa na froncie w Ukrainie. W piątek, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, w Playerze premierę ma dokument pt. "Wagnerowcy. Najemnicy Putina", który przedstawia historię grupy, opowiedzianą m.in. przez jej byłych najemników.

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

23 lutego 2023, 17:24
Autor:
pb//am
Źródło:
TVN, Player

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl