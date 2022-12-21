Вибух в Головному управлінні поліції. Глава МВС Маріуш Камінський: генерала Бондаря відсторонено

"Мені надійшла інформація, що заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерала Дмитра Бондаря, який відповідав за передачу подарунка голові поліції генерал-інспектору Ярославу Шимчику, відсторонено", - поінформував Маріуш Камінський, глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Заступник голови МВС України Євген Єнін заявив про порушення кримінальної справи. Гранатомет, який Шимчик привіз після візиту в Україну, вибухнув у Головному управління поліції. В результаті цього інциденту генерала Шимчика госпіталізували.

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Про випадок і його наслідки з української сторони міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський оголосив у соціальних мережах у вівторок.

"Я отримав інформацію, що заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій генерала Д.Бондаря, який відповідав за передачу подарунка начальнику поліції генералові Я.Шимчиковв, відсторонено від виконання обов'язків. Також відкрито кримінальне провадження. в Україні у цій справі", - написав глава МВС у Twitter.

Заступник голови МВС України: наші співробітники перебувають у постійному контакті з польською стороною

Також повідомив про порушення кримінальної справи заступник голови МВС України Євген Єнін. "У її рамках проводиться досудове розслідування, тривають допити", - цитує Єніна агенція "Укрінформ".

Він додав, що українські посадовці "перебувають на зв'язку з польською стороною, щоб забезпечити об'єктивність розслідування та зробити відповідні висновки, аби подібні інцидентт ніколи більше не траплялися".

Вибух в Головному управлінні поліції

Минулого тижня в будівлі Головного управління поліції стався вибух. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації повідомило, що це сталося "в кімнаті, яка суміжна з кабінетом" командувача Ярослава Шимчика. "Вибухнув один із подарунків, які комендант отримав під час свого робочого візиту в Україну 11-12 грудня, де він зустрічався з керівниками української поліції та ДСНС. Презент був подарунком одного з керівників українських служб", - йдеться в повідомленні міністерства.

Начальник поліції був госпіталізований у середу та виписаний з лікарні у п'ятницю вранці.

Генерал Ярослав Шимчик Leszek Szymański/PAP

Головний комендант поліції: Я не збираюся звільнятися

У понеділок комендант Шимчик заявив в ефірі урядового телебачення, що після вибуху в його кабінеті він не має наміру подавати заяву про відставку, хоча завжди підкорятиметься рішенням прем'єр-міністра та глави Міністерства внутрішніх справ і адміністрації. Він подякував міністру Камінському за підтримку.

- У моєму кабінеті сталася подія, яка потребує детального пояснення, тому що вибухнув подарунок, який я отримав під час зустрічі з керівниками однієї з найважливіших служб, що відповідає за внутрішню безпеку України, - сказав він.

Він детально розповів, як зустрівся з головою Національної поліції України Ігорем Клименком та керівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій генералом Сергієм Круком і генералом Дмитром Бондарем.

- На першій зустрічі я отримав тубу від гранатомета, яка - як мені пояснили - використана, порожня безпечна трубка, переобладнана під гучномовець, з якого навіть грала музика, - пояснив начальник Головного управління поліції.

Pytania o granatnik i przyszłość komendanta głównego policji TVN24

Українська сторона виключає намір заподіяти шкоду коменданту

У понеділок із цього приводу заяву зробила також Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС), яку цитує портал Укрінформ. "З добрих намірів і глибокої вдячності Ярослав Шимчик отримав символічний подарунок, пов'язаний з опором українського народу російському агресору. Ми переконані, що не було наміру завдати шкоди головному коменданту польської поліції", - йдеться у заяві ДСНС.

В українській службі висловили впевненість, що після вивчення обставин і причин цієї аварії будуть зроблені відповідні висновки з безпеки. У ДСНС також висловили щирий жаль з приводу цього інциденту та побажали головному коменданту польської поліції якнайшвидшого одужання.

"Ми високо цінуємо послідовну підтримку та допомогу, яку польська поліція надає Україні та українським громадянам, які знайшли тимчасовий притулок у Польщі від російського агресора. Під умілим керівництвом головнокомандувача Ярослава Шимчика польська поліція демонструє високий професіоналізм. і людяність", - зазначили в ДСНС.

Справу розслідує прокуратура

Минулого четверга речник Регіональної прокуратури у Варшаві, прокурор Марцін Садусь оголосив про початок розслідування інциденту, який стався в будівлі Головного управління поліції. Він додав, що провадження ведеться за фактом ненавмисного спричинення сильного викиду енергії, що створило загрозу життю чи здоров’ю багатьох людей або майну у великих розмірах.

Прокурор повідомив, що відразу після інциденту прокурори провели процесуальні дії.

- Троє осіб наразі мають статус потерпілих, у тому числі начальник поліції, - сказав Садусь. Він додав, що "у зв'язку зі специфікою, місцем і характером події на даному етапі надати інформацію про зроблені висновки неможливо".

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Autor:Ред.

Źródło: PAP