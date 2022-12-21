Вибух в Головному управлінні поліції. Глава МВС Маріуш Камінський: генерала Бондаря відсторонено

21 grudnia 2022, 15:36
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Wybuch w komendzie głównej policji. Konsekwencje po stronie ukraińskiej
Wybuch w komendzie głównej policji. Konsekwencje po stronie ukraińskiej
wideo 2/7
Wybuch w komendzie głównej policji. Konsekwencje po stronie ukraińskiej

"Мені надійшла інформація, що заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерала Дмитра Бондаря, який відповідав за передачу подарунка голові поліції генерал-інспектору Ярославу Шимчику, відсторонено", - поінформував Маріуш Камінський, глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Заступник голови МВС України Євген Єнін заявив про порушення кримінальної справи. Гранатомет, який Шимчик привіз після візиту в Україну, вибухнув у Головному управління поліції. В результаті цього інциденту генерала Шимчика госпіталізували.

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Про випадок і його наслідки з української сторони міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський оголосив у соціальних мережах у вівторок.

"Я отримав інформацію, що заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій генерала Д.Бондаря, який відповідав за передачу подарунка начальнику поліції генералові Я.Шимчиковв, відсторонено від виконання обов'язків. Також відкрито кримінальне провадження. в Україні у цій справі", - написав глава МВС у Twitter.

Заступник голови МВС України: наші співробітники перебувають у постійному контакті з польською стороною

Також повідомив про порушення кримінальної справи заступник голови МВС України Євген Єнін. "У її рамках проводиться досудове розслідування, тривають допити", - цитує Єніна агенція "Укрінформ".

Він додав, що українські посадовці "перебувають на зв'язку з польською стороною, щоб забезпечити об'єктивність розслідування та зробити відповідні висновки, аби подібні інцидентт ніколи більше не траплялися".

Вибух в Головному управлінні поліції

Минулого тижня в будівлі Головного управління поліції стався вибух. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації повідомило, що це сталося "в кімнаті, яка суміжна з кабінетом" командувача Ярослава Шимчика. "Вибухнув один із подарунків, які комендант отримав під час свого робочого візиту в Україну 11-12 грудня, де він зустрічався з керівниками української поліції та ДСНС. Презент був подарунком одного з керівників українських служб", - йдеться в повідомленні міністерства.

Начальник поліції був госпіталізований у середу та виписаний з лікарні у п'ятницю вранці.

Генерал Ярослав ШимчикLeszek Szymański/PAP

Головний комендант поліції: Я не збираюся звільнятися

У понеділок комендант Шимчик заявив в ефірі урядового телебачення, що після вибуху в його кабінеті він не має наміру подавати заяву про відставку, хоча завжди підкорятиметься рішенням прем'єр-міністра та глави Міністерства внутрішніх справ і адміністрації. Він подякував міністру Камінському за підтримку.

 - У моєму кабінеті сталася подія, яка потребує детального пояснення, тому що вибухнув подарунок, який я отримав під час зустрічі з керівниками однієї з найважливіших служб, що відповідає за внутрішню безпеку України, - сказав він.

Він детально розповів, як зустрівся з головою Національної поліції України Ігорем Клименком та керівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій генералом Сергієм Круком і генералом Дмитром Бондарем. 

- На першій зустрічі я отримав тубу від гранатомета, яка - як мені пояснили - використана, порожня безпечна трубка, переобладнана під гучномовець, з якого навіть грала музика, - пояснив начальник Головного управління поліції.

Pytania o granatnik i przyszłość komendanta głównego policji
Pytania o granatnik i przyszłość komendanta głównego policjiTVN24

Українська сторона виключає намір заподіяти шкоду коменданту

У понеділок із цього приводу заяву зробила також Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС), яку цитує портал Укрінформ. "З добрих намірів і глибокої вдячності Ярослав Шимчик отримав символічний подарунок, пов'язаний з опором українського народу російському агресору. Ми переконані, що не було наміру завдати шкоди головному коменданту польської поліції", - йдеться у заяві ДСНС.

В українській службі висловили впевненість, що після вивчення обставин і причин цієї аварії будуть зроблені відповідні висновки з безпеки. У ДСНС також висловили щирий жаль з приводу цього інциденту та побажали головному коменданту польської поліції якнайшвидшого одужання.

"Ми високо цінуємо послідовну підтримку та допомогу, яку польська поліція надає Україні та українським громадянам, які знайшли тимчасовий притулок у Польщі від російського агресора. Під умілим керівництвом головнокомандувача Ярослава Шимчика польська поліція демонструє високий професіоналізм. і людяність", - зазначили в ДСНС.

Справу розслідує прокуратура

Минулого четверга речник Регіональної прокуратури у Варшаві, прокурор Марцін Садусь оголосив про початок розслідування інциденту, який стався в будівлі Головного управління поліції. Він додав, що провадження ведеться за фактом ненавмисного спричинення сильного викиду енергії, що створило загрозу життю чи здоров’ю багатьох людей або майну у великих розмірах.

Прокурор повідомив, що відразу після інциденту прокурори провели процесуальні дії. 

- Троє осіб наразі мають статус потерпілих, у тому числі начальник поліції, - сказав Садусь. Він додав, що "у зв'язку зі специфікою, місцем і характером події на даному етапі надати інформацію про зроблені висновки неможливо".

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Tagi:
Polska
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
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Autor:
wac//mm
Źródło:
IBIMS, tvn24.pl

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Autor:
kw/dd
Źródło:
PAP, AP

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Alarm przeciwlotniczy w części Ukrainy

Alarm przeciwlotniczy w części Ukrainy

21 grudnia 2022, 6:25
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Aktualizacja:
Autor:
asty,
ft,
tas
//now
Źródło:
tvn24.pl, Reuters, PAP

Oddziały ukraińskich sił zbrojnych odparły ataki rosyjskich wojsk w rejonie dwudziestu pięciu miejscowości w obwodach charkowskim, ługańskim i donieckim - poinformował w środę sztab generalny w Kijowie. Ukraińscy dowódcy przekazali, że Rosjanie atakują pozycje wojsk ukraińskich z użyciem samolotów, dział przeciwlotniczych i czołgów, a najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się na kierunkach bachmuckim i awdijiwskim.

Ukraiński sztab generalny: Rosjanie ruszyli do ataku w trzech obwodach

Ukraiński sztab generalny: Rosjanie ruszyli do ataku w trzech obwodach

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Autor:
ks
/ prpb
Źródło:
PAP, tvn24.pl

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Autor:
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Autor:
kw,as/dd
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

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am
Źródło:
Instagram @katarzynagrochola_official, tvn24.pl

W środę przed południem oddano do ruchu odcinek drogi ekspresowej S6 z Bożegopola Wielkiego do Gdyni. Fragment ekspresówki, nazywany też Trasą Kaszubską, ma długość ponad 40 kilometrów.

Szybciej na Pomorzu. Oddano do ruchu około 40 kilometrów ekspresówki

Szybciej na Pomorzu. Oddano do ruchu około 40 kilometrów ekspresówki

21 grudnia 2022, 12:00
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

W ciągu dekady przybyło blisko 2 miliony osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już przeszło co 5 rezydent Polski ma ponad 60 lat - podał Główny Urząd Statystyczny. Dodał powołując się na ostateczne wyniki spisu powszechnego, że ludności w Polsce w 2021 roku wyniosła 37,019 milionów i spadła o 2,7 procent w porównaniu z 2011. Wśród gmin o najwyższym spadku ludności rezydującej dominują gminy położone w województwie podlaskim.

Jest nas mniej. Wiemy, w których gminach ubyło najwięcej mieszkańców

Jest nas mniej. Wiemy, w których gminach ubyło najwięcej mieszkańców

21 grudnia 2022, 11:24
Autor:
jr
Źródło:
PAP

Wiceminister Marcin Przydacz w radiowym wywiadzie podkreślał, że Andrzej Duda nie podpisuje wszystkich ustaw za rządów Zjednoczonej Prawicy i radził porównać, jak pod tym względem zachowywał się prezydent Bronisław Komorowski. Sprawdziliśmy - również prezydentów z lat jeszcze wcześniejszych. Rekordzista w wetowaniu sejmowych ustaw jest wyraźny.

Przydacz: porównajmy, który prezydent wetował więcej ustaw. Porównaliśmy

Przydacz: porównajmy, który prezydent wetował więcej ustaw. Porównaliśmy

20 grudnia 2022, 16:26
Autor:
Jan
Kunert,
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

13-letnia Alyssa cierpiała na ostrą białaczkę limfoblastyczną T-komórkową. Rodzina dziewczynki zdecydowała się na eksperymentalną terapię, wykorzystującą zmodyfikowane genetycznie komórki CAR-T, poddane tzw. edycji genomu. Teraz, sześć miesięcy po jej rozpoczęciu, szpital poinformował, że białaczka u Alyssy jest "niewykrywalna". Dziewczynka jest pierwszą pacjentką na świecie, wobec której z sukcesem zastosowano tę pionierską metodę leczenia. Na czym ona polega, wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak.

13-latka wyleczona z "nieuleczalnej" białaczki pionierską metodą. Jako pierwsza na świecie

13-latka wyleczona z "nieuleczalnej" białaczki pionierską metodą. Jako pierwsza na świecie

21 grudnia 2022, 7:57
Autor:
mjz,
jdw//az
Źródło:
BBC, Guardian, Great Ormond Street Hospital, tvn24.pl