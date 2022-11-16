Президент: це не був напад на Польщу

16 listopada 2022, 17:29
Autor:
red.
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Andrzej Duda: nie był to atak na Polskę
Andrzej Duda: nie był to atak na PolskęTVN24
wideo 2/20
TVN24duda

Вибух у вівторок у Пшеводові на Люблінщині, в результаті якого загинули двоє людей, не був нападом на Польщу. У нас немає доказів того, що ракету запустила Росія, - заявив президент Анджей Дуда перед засіданням Ради національної безпеки. При цьому він підкреслив, що в трагедії винна Росія, яка завдала масованого ракетного удару по Україні, і, ймовірно, саме українська протиповітряна ракета, випущена аби збити російську, впала з польського боку кордону.

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Вибух у Пшеводові - що ми знаємо досі >>

- Україна захищалася, це очевидно і зрозуміло. В тому числі - запускаючи ракети, які мали збивати російські ракети, - почав свою промову в РНБ президент, описавши російські ракетні обстріли, які сталися у вівторок по всій Україні. 

- В усьому вчорашньому зіткненні однозначно винна російська сторона, - додав він.

- У зв’язку з цим ми мали справу з дуже серйозним зіткненням, спричиненим російською стороною, як і весь конфлікт. Отже, по суті у вчорашньому зіткненні однозначно винна російська сторона, - підкреслив він.

Президент: це не був напад на Польщу

Далі він повідомив, що нападу на Польщу в Пшеводові не було. - Ніщо, абсолютно ніщо не вказує на те, що це був навмисний напад на Польщу. Те, що сталося - те, що ракета впала на нашу територію - було ненавмисно. Це не була ракета, спрямована на Польщу. Таким чином, по суті, це не був напад на Польщу, - сказав Анджей Дуда.

Andrzej Duda: nie był to atak na Polskę
Andrzej Duda: nie był to atak na PolskęTVN24

- Хто запустив цю ракету? На даний момент у нас немає жодних доказів того, що цю ракету запустила російська сторона. Однак є багато ознак того, є велика ймовірність, що це була ракета, задіяна в протиракетній обороні, тобто її використали українські сили оборони, - сказав він.

- У нас немає абсолютно жодної зачіпки чи непрямих доказів, які б дозволяли нам стверджувати, що це була атака на Польщу, що ця ракета була навмисно спрямована на територію Польщі, швидше за все, це був нещасливий випадок, - зазначив він.

Prezydent i premier: uderzenie rakiety to był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek
Prezydent i premier: uderzenie rakiety to był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadekTVN24

За його словами, швидше за все на територію Польщі впала ракета російського виробництва 1970-х років, але немає жодних доказів того, що її запустила Росія. - Є велика ймовірність, що це була українська оборонна ракета, - сказав він.

За словами президента, попередній огляд на місці показує, що класичного вибуху заряду у Пшеводові не було. - Огляд на місці події, той - попередній, вже засвідчив, що класичного підриву заряду вибухівки ракети не було, а ймовірно, це був результат падіння ракети в цьому місці, можливо - в поєднанні з вибухом залишків пального, - сказав Дуда.

Premier: jesteśmy w bardzo solidnym sojuszu, który zadziałał
Premier: jesteśmy w bardzo solidnym sojuszu, który zadziałałTVN24

- Більшість доказів, які ми зібрали, дають підстави вважати, що, можливо, цього разу активація статті 4 Північноатлантичного договору не знадобиться, але цей інструмент постійно в наших руках, - сказав прем’єр-міністр Моравецький після зустрічі в Бюро національної безпеки.

- Сьогодні я можу сказати, що більшість доказів, які ми зібрали на даний момент, вказують на те, що на шляху ескалації цього разу може не знадобитися активування четвертої статті, але цей інструмент увесь час в наших руках, - сказав він.

- Як сказав президент, немає жодних ознак того, що це був напад на територію Польщі. Найвірогідніше, ми маємо справу з дуже нещасливим випадком, тому що загинули громадяни Польщі, - сказав прем'єр.

Він додав, що ми перебуваємо у постійному контакті з службами альянсу. - Звідти ми також отримуємо підтвердження доказів, які вже зібрали наші служби; Прикордонна служба, Агентство внутрішньої безпеки вже мають та аналізують докази, які незабаром будуть використані для висновків, - сказав Моравецький.

Він додав, що докази були підтверджені, серед іншого, американськими союзниками, аби "ми могли сказати, що впевнені у визначенні причин того, що сталося".

За його оцінкою, реакція наших союзників на ситуацію: негайна зустріч у Брюсселі у форматі НАТО, розмова президента Дуди з президентом США Джо Байденом та інші переговори "свідчать про те, що ми знаходимося в дуже сильному союзі, який спрацював".

Моравецький підкреслив, що вівторок був днем ​​масованого ракетного обстрілу всієї території України. Він зазначив, що частина випущених росіянами ракет була збита. І додав, що, протидіючи цій атаці, українські сили випустили свої протиповітряні ракети, які були націлені на збиття російських ракет.

- Є багато ознак, як повідомляють американські служби, містять докази, які ми збираємо, що одна з цих ракет, запущена дуже невдалим чином, впала на територію Польщі без наміру з боку будь-якої із сторін, - сказав він.

Моравецький зазначив, що польські військові частини після інциденту в Пшеводові були приведені в стан підвищеної бойової готовності. Так само, – додав він, – коли йдеться про поліцію, прикордонників та інші служби.

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Autor:red.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Polska
Andrzej Duda
Przewodów - wybuch rakiety
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akr/kab
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Autor:
KS/kab
Źródło:
PAP

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bp//rzw
Źródło:
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Aktualizacja:
Autor:
mag//rzw
Źródło:
TVN24

Wtorkowa eksplozja w Przewodowie na Lubelszczyźnie, w wyniku której zginęły dwie osoby, nie była atakiem na Polskę. Nie mamy dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję - przekazał prezydent Andrzej Duda przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił równocześnie, że winę za tragedię ponosi Rosja, która przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Ukrainę i to prawdopodobnie ukraińska antyrakieta, wysłana do zestrzelenia pocisku, spadła po polskiej stronie granicy.

Prezydent: nie był to atak na Polskę

Prezydent: nie był to atak na Polskę

16 listopada 2022, 11:42
Autor:
KS/kab,
adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl

W wyniku wybuchu w Przewodowie w województwie lubelskim, gdzie we wtorek spadła rakieta, zginęło dwóch mężczyzn. Kim byli? - To byli dobrzy, serdeczni i bardzo pomocni ludzie - tak mówi o nich proboszcz miejscowej parafii, ksiądz Bogdan Ważny. Obaj pracowali w miejscowej suszarni, gdzie doszło do eksplozji. Policja i prokuratura na razie nie potwierdzają tożsamości ofiar.

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Aktualizacja: 16 listopada 2022, 15:08
Aktualizacja:
Autor:
ms,MAK//rzw
Źródło:
tvn24.pl

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Autor:
eŁKa/rzw
Źródło:
TVN24/PAP

Wstępne analizy wskazują, że eksplozja w Przewodowie na Lubelszczyźnie została spowodowana prawdopodobnie przez pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, wystrzelony, aby bronić terytorium Ukrainy - powiedział w środę na konferencji w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Podkreślił, że eksplozja w Polsce nie jest winą Ukrainy. Dodał, że to Rosja ponosi odpowiedzialność.

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Autor:
ft,js/adso/prpb
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Reuters

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Autor:
KS/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl

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Autor:
pp,js/kg/prpb
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Dwie osoby zginęły w wyniku eksplozji we wsi Przewodów (Lubelskie) przy granicy z Ukrainą. Jak opowiadają mieszkańcy, słychać było huk, ale na początku nikt nie wiedział, co się stało. - Wyleciałam, dziewczyny też wyleciały, sąsiadki. No i mówimy, butla gazowa wybuchła? Bo patrzymy, taki dym. Może na suszarni coś? Nikt nic nie wiedział. Poszłam do domu. Później mi sąsiadka mówi: ty, Józi mąż zginął. Rozpłakałam się - opowiada jedna z kobiet.

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Autor:
Michał
Istel
Źródło:
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Ukraińskie służby: Rosjanie ukryli ponad 100 min w szkołach w obwodzie mikołajowskim 

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pp,
tas/adso
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

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Źródło:
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Te miejsca trzeba odwiedzić w 2023 roku. Najnowszy ranking Lonely Planet

Te miejsca trzeba odwiedzić w 2023 roku. Najnowszy ranking Lonely Planet

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Naukowcy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) pokazali nagranie, które na początku września zarejestrowała sonda kosmiczna Solar Orbiter. Widać na nim strumień plazmy, który przemieszcza się po powierzchni naszej gwiazdy, niczym pełzający wąż. Po zjawisku doszło do koronalnego wyrzutu masy.

Europejska Agencja Kosmiczna pokazała nagranie. "Wąż" przepełznął po Słońcu

Europejska Agencja Kosmiczna pokazała nagranie. "Wąż" przepełznął po Słońcu

16 listopada 2022, 14:50
Autor:
kw/dd
Źródło:
livescience.com