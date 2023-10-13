Вибори 2023. Коли дізнаємося результати?

13 października 2023, 16:30
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Ipsos
Jak oddać ważny głos?
Jak oddać ważny głos?wybory.gov.pl
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wybory.gov.plJak oddać ważny głos?

У неділю в Польщі відбудуться парламентські вибори. Перші результати екзит-полу будуть оголошені о 21:00. Через кілька годин - так званий лейт-пол. Чим вони відрізняються? І коли будуть офіційні результати голосування? Ми пояснюємо.

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Вибори до Сейму та Сенату відбудуться 15 жовтня. Опівночі 13 жовтня завершиться виборча кампанія і почнеться виборча тиша. Воно триватиме до завершення голосування в неділю. Про те, що заборонено під час виборчої тиші, ми писали тут.

Коли завершиться голосування в неділю о 21:00 (якщо жодна виборча комісія не продовжить його) спочатку будуть відомі результати exit poll, а потім late poll.

Екзит-пол - коли будуть відомі результати опитування?

Екзит-пол - це дослідження електоральних уподобань. Його проводить дослідницька установа в день виборів перед випадково обраними виборчими дільницями. Опитування проводиться на замовлення ЗМІ, найчастіше - національних телеканалів. Дослідження передбачає опитування певної кількості людей, які виходять з виборчої дільниці, як вони проголосували. Виборці отримують анкету для заповнення, у якій вони відповідають на запитання про свою освіту, місце проживання, вік, стать тощо та обирають кандидата чи партію, за яку вони віддали свій голос.

Потім часткові результати екзит-полу надсилаються в компанію, яка проводить дослідження, і на їх основі створюють прогноз результатів виборів. Ці результати демонструють в ЗМІ під час виборчих вечірніх шоу, одразу після виборчої тиші, найчастіше - о 21:00, коли закриються всі окружні виборчі комісії в країні.

Екзит-пол дає можливість дізнатися прогнозовані результати виборів до того, як їх оголосить Державна виборча комісія. Однак вони допускають статистичну похибку до двох процентних пунктів. Результати екзит-полу можуть також відрізнятися від офіційних результатів Державної виборчої комісії через, наприклад, помилки при заповненні бюлетенів, надання неправдивих відповідей в опитуванні чи відмову взяти участь в опитуванні.

Цього року екзит-пол втретє поспіль проводитиме студія Ipsos. Як написано в повідомленні, "опитування проводитиметься на 900 випадково відібраних виборчих дільницях". Оцінки Ipsos включатимуть інформацію про відсоток підтримки національних виборчих комітетів по всій країні та розподіл місць і явку. У дослідженні візьмуть участь приблизно 1850 інтерв'юерів, з ними працюватимуть ще 50 осіб, у тому числі: координатори та аналітики студії.

Лейт-пол - коли будуть результати опитування?

Результати пізніх опитувань, на відміну від екзит-полів, готуються соціологами після закриття дільниць на основі офіційних даних випадково обраних окружних виборчих комісій після підрахунку всіх голосів. Потім дані відправляють в центральний офіс, де готується прогноз результатів. Його оприлюднюють в ніч з неділі на понеділок і ці результати ближчі до офіційних

результатів виборів, ніж екзит-пол. Похибка в цьому випадку становить приблизно один відсотковий пункт. Однак пізнє опитування не дає інформації - на відміну від екзит-полу - про демографічні ознаки окремих людей, які голосують за певні партії чи кандидатів.

Офіційні результати виборів - коли їх оголосить ДВК?

Голова Державної виборчої комісії Сильвестр Марціняк 12 жовтня заявив, що сподівається, що остаточні офіційні результати голосування будуть відомі не пізніше першої половини дня у вівторок.

- Я був би радий, якби це вдалось зранку, а то й у ніч із понеділка на вівторок. Але, звісно, комісії мають працювати не лише ефективно, але, насамперед, надійно, - зазначив суддя Марціняк.

- У зв’язку з тим, що разом із виборами до Сейму та Сенату вперше проводиться загальнонаціональний референдум, я усвідомлюю, що неможливо встановити новий рекорд швидкості оголошення результатів голосування, - зазначив голови Національної виборчої комісії.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl, PAP, Ipsos

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wybory parlamentarne 2023
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dg
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Premiery kinowe października to szereg ekscytujących i od dawna wyczekiwanych tytułów. Nowości tego miesiąca to zarówno najnowsze dzieła sztuki wybitnych twórców, zaskakujące debiuty, jak i bardzo ciekawe, choć nieco lżejsze filmy. Reporter tvn24.pl Tomasz-Marcin Wrona w cyklu "Wybór Wrony" pisze o najciekawszych pięciu premierach tego miesiąca.

"Wybór Wrony", czyli najciekawsze nowości filmowe października

"Wybór Wrony", czyli najciekawsze nowości filmowe października

13 października 2023, 12:21
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 8,2 procent, przy wzroście cen usług – o 9,7 procent i towarów – o 7,6 procent. O niemal jedną trzecią wzrosły ceny ogrzewania - w kategorii energia cieplna zanotowano wzrost o 30,7 proc.

Ceny w górę. Liderem wzrostów jest ogrzewanie

Ceny w górę. Liderem wzrostów jest ogrzewanie

13 października 2023, 10:59
Autor:
JW
Źródło:
GUS

Inflacja we wrześniu 2023 roku wyniosła 8,2 procent, licząc rok do roku - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny obniżyły się o 0,4 procent. W sierpniu wzrost cen towarów i usług wynosił w ujęciu rocznym 10,1 procent.

Inflacja w Polsce. Najnowsze dane

Inflacja w Polsce. Najnowsze dane

13 października 2023, 10:01
Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP

Portal e-petrol. spodziewa się w przyszłym tygodniu podwyżek cen wszystkich rodzajów paliw na stacjach. Jak zauważa, Polska nadal ma w detalu najtańsze paliwa w Unii Europejskiej, jednak kolejne dni mogą przynieść zmniejszenie tej różnicy. Umiarkowany wzrost detalicznych cen paliw wynika z ograniczonej podaży paliw w cenach krajowych producentów przy jednocześnie zwiększonej sprzedaży paliw na stacjach - poinformowali natomiast analitycy Refleksu.

Po wyborach na stacjach mogą być podwyżki

Po wyborach na stacjach mogą być podwyżki

13 października 2023, 13:41
Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP

W tym roku kampania oraz wybory parlamentarne są niezwykle ważne i budzą ogromne emocje. Widzowie szukają pełnej i wiarygodnej informacji oraz rzetelnej publicystyki. To wszystko, jak zawsze, znajdą w TVN24 i tvn24.pl. Na wieczór wyborczy 15 października dziennikarze TVN24 i "Faktów" TVN przygotowali specjalne wydanie programu "Czas decyzji". Przez całą noc reporterzy oraz dziennikarze będą komentowali i relacjonowali przebieg głosowania, a także wyniki. Główną prowadzącą będzie dziennikarka "Faktów" TVN Anita Werner.

Wieczór wyborczy "Czas decyzji" w TVN24, TVN24 GO i TVN 

Wieczór wyborczy "Czas decyzji" w TVN24, TVN24 GO i TVN 

11 października 2023, 17:42
Autor:
red.
Źródło:
TVN24

NASA wystrzeliła w piątek sondę w kierunku asteroidy 16 Psyche, jednej z największych asteroid bogatych w metale w naszym Układzie Słonecznym. Misja miała rozpocząć się w czwartek, jednak z powodu niekorzystnej pogody lot został przełożony.

Misja Psyche wystartowała. Sonda leci w kierunku asteroidy

Misja Psyche wystartowała. Sonda leci w kierunku asteroidy

12 października 2023, 12:24
Aktualizacja: 13 października 2023, 16:37
Aktualizacja:
Autor:
kw,ps/dd
Źródło:
NASA, Reuters, tvnmeteo.pl

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował o wycofaniu z rynku balsamu przygotowywanego przez krakowskich zakonników. Powodem jest umieszczenie leku w opakowaniu na suplement diety.

Lek zamiast suplementu. Balsam przygotowywany przez zakonników wycofany z rynku

Lek zamiast suplementu. Balsam przygotowywany przez zakonników wycofany z rynku

13 października 2023, 11:32
Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

W piątek Wielka Brytania ostatecznie zgodziła się na przejęcie Activision Blizzard za 69 miliardów dolarów przez Microsoft. To największa fuzja w historii branży.

Największa fuzja na rynku gier. Brytyjski regulator dał zielone światło

Największa fuzja na rynku gier. Brytyjski regulator dał zielone światło

13 października 2023, 12:52
Autor:
JW/ams
Źródło:
Reuters

Południowokoreański dziennik "Dzoson Ilbo" podaje, że władze Chin siłą odesłały do Korei Północnej około 600 zbiegów, którzy próbowali się dostać do Korei Południowej. Pekin od dawna krytykowany jest za repatriację uciekinierów do Korei Północnej, gdzie grożą im tortury, praca przymusowa i egzekucje.

Media: Chiny siłą odesłały do Korei Północnej około 600 zbiegów, grożą im tam tortury i śmierć

Media: Chiny siłą odesłały do Korei Północnej około 600 zbiegów, grożą im tam tortury i śmierć

13 października 2023, 8:55
Autor:
asty/ft
Źródło:
PAP

Już 1 i 2 listopada na antenie TVN o godz. 20.05 zobaczymy pierwsze dwa odcinki "Autentycznych". Uczestnikami programu będą młodzi ludzie w spektrum autyzmu, którzy przeprowadzą wywiady ze znanymi osobami. Moderatorem rozmowy będzie Maciej Stuhr, aktor, reżyser, wykładowca akademicki i psycholog.  

Maciej Stuhr: "Autentyczni" to jeden z najbardziej niezwykłych formatów w historii telewizji 

Maciej Stuhr: "Autentyczni" to jeden z najbardziej niezwykłych formatów w historii telewizji 

13 października 2023, 13:23
Autor:
joan//mro
Źródło:
TVN, France TV, "Liberation"