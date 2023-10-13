Вибори 2023. Коли дізнаємося результати?

У неділю в Польщі відбудуться парламентські вибори. Перші результати екзит-полу будуть оголошені о 21:00. Через кілька годин - так званий лейт-пол. Чим вони відрізняються? І коли будуть офіційні результати голосування? Ми пояснюємо.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Вибори до Сейму та Сенату відбудуться 15 жовтня. Опівночі 13 жовтня завершиться виборча кампанія і почнеться виборча тиша. Воно триватиме до завершення голосування в неділю. Про те, що заборонено під час виборчої тиші, ми писали тут.

Коли завершиться голосування в неділю о 21:00 (якщо жодна виборча комісія не продовжить його) спочатку будуть відомі результати exit poll, а потім late poll.

Екзит-пол - коли будуть відомі результати опитування?

Екзит-пол - це дослідження електоральних уподобань. Його проводить дослідницька установа в день виборів перед випадково обраними виборчими дільницями. Опитування проводиться на замовлення ЗМІ, найчастіше - національних телеканалів. Дослідження передбачає опитування певної кількості людей, які виходять з виборчої дільниці, як вони проголосували. Виборці отримують анкету для заповнення, у якій вони відповідають на запитання про свою освіту, місце проживання, вік, стать тощо та обирають кандидата чи партію, за яку вони віддали свій голос.

Потім часткові результати екзит-полу надсилаються в компанію, яка проводить дослідження, і на їх основі створюють прогноз результатів виборів. Ці результати демонструють в ЗМІ під час виборчих вечірніх шоу, одразу після виборчої тиші, найчастіше - о 21:00, коли закриються всі окружні виборчі комісії в країні.

Екзит-пол дає можливість дізнатися прогнозовані результати виборів до того, як їх оголосить Державна виборча комісія. Однак вони допускають статистичну похибку до двох процентних пунктів. Результати екзит-полу можуть також відрізнятися від офіційних результатів Державної виборчої комісії через, наприклад, помилки при заповненні бюлетенів, надання неправдивих відповідей в опитуванні чи відмову взяти участь в опитуванні.

Цього року екзит-пол втретє поспіль проводитиме студія Ipsos. Як написано в повідомленні, "опитування проводитиметься на 900 випадково відібраних виборчих дільницях". Оцінки Ipsos включатимуть інформацію про відсоток підтримки національних виборчих комітетів по всій країні та розподіл місць і явку. У дослідженні візьмуть участь приблизно 1850 інтерв'юерів, з ними працюватимуть ще 50 осіб, у тому числі: координатори та аналітики студії.

Лейт-пол - коли будуть результати опитування?

Результати пізніх опитувань, на відміну від екзит-полів, готуються соціологами після закриття дільниць на основі офіційних даних випадково обраних окружних виборчих комісій після підрахунку всіх голосів. Потім дані відправляють в центральний офіс, де готується прогноз результатів. Його оприлюднюють в ніч з неділі на понеділок і ці результати ближчі до офіційних

результатів виборів, ніж екзит-пол. Похибка в цьому випадку становить приблизно один відсотковий пункт. Однак пізнє опитування не дає інформації - на відміну від екзит-полу - про демографічні ознаки окремих людей, які голосують за певні партії чи кандидатів.

Офіційні результати виборів - коли їх оголосить ДВК?

Голова Державної виборчої комісії Сильвестр Марціняк 12 жовтня заявив, що сподівається, що остаточні офіційні результати голосування будуть відомі не пізніше першої половини дня у вівторок.

- Я був би радий, якби це вдалось зранку, а то й у ніч із понеділка на вівторок. Але, звісно, комісії мають працювати не лише ефективно, але, насамперед, надійно, - зазначив суддя Марціняк.

- У зв’язку з тим, що разом із виборами до Сейму та Сенату вперше проводиться загальнонаціональний референдум, я усвідомлюю, що неможливо встановити новий рекорд швидкості оголошення результатів голосування, - зазначив голови Національної виборчої комісії.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl, PAP, Ipsos