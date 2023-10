Вибори 2023. Коли дізнаємося результати?

czytaj dalej

Odcięta łączność komórkowa, problemy z dostępem do internetu, dzieci nie mogły pójść do szkół, a mieszkańcy Biszkeku zostali poproszeni o to, by nie korzystali z samochodów - tak wyglądała stolica Kirgistanu w dniu przyjazdu Władimira Putina. Prezydent Rosji wybrał się w pierwszą podróż zagraniczną po nakazie jego aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.