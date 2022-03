Втікають від війни, у Польщі шукають даху над головою. Де і як знайти притулок

czytaj dalej

Rosyjski atak na Ukrainę trwa już ponad dwa tygodnie. Agresorzy ostrzeliwują kolejne cele, w tym osiedla, szpitale i szkoły. Siły Władimira Putina nadal nie przebiły się jednak przez twardy opór Ukraińców między innymi w Kijowie i Charkowie. Przebieg rosyjskiej inwazji pokazuje na mapach think tank Institute for the Study of War.