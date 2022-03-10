TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Втікають від війни, у Польщі шукають даху над головою. Де і як знайти притулок

10 marca 2022, 11:21

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Пункт прийому для Українців у залі Torwar у Варшаві
Пункт прийому для Українців у залі Torwar у ВаршавіTVN24
wideo 2/5
TVN24Пункт прийому для Українців у залі Torwar у Варшаві

Де і як шукати притулку відразу після приїзду до Польщі? Публікуємо список сайтів, телефонів довіри та фондів, які будуть корисні біженцям з України які шукають квартиру в Польщі.

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Жінки з дітьми та люди похилого віку залишають зруйновану війною Україну. За даними Прикордонної служби (9 березня), у Польщі вже перебуває понад мільйон громадян України. У короткому путівнику ми пропонуємо, як і де шукати житло.

Дорогуськ (07.03.2022)PAP/Wojtek Jargiło

Перше місце, куди варто звернутись, — це приймальні. Працівники там можуть направити людей до підготовлених місць тимчасового перебування, які розташовані, наприклад, у спортивних залах. Повний список пунктів прийому з посиланнями на карту доступний на сайті www.gov.pl.

Ви перетнули кордон. Що далі? Перші дні в Польщі - гід

У зв’язку з російською агресією проти України Міністерство Закордонних Справ Польщі відкрило сайт pomocamukrainie.gov.pl, за допомогою якого також координується допомога. Форма заявки доступна на веб-сайті для всіх, хто потребує або хоче запропонувати допомогу. Отримати допомогу у пошуку житла також можна на сайті.

Листівка для біженців з України Kancelaria Prezydenta

Біженці з України. Що робити після перетину кордону? Документи, транспорт, помешкання, лікар, школа для дитини

Проживання

Притулок пропонують також мешканці багатьох польських міст і сіл. Варто попросити установи, які співпрацюють з органами місцевого самоврядування, допомогти зв’язатися з такими людьми. У багатьох організаціях створено бази даних людей, що хочуть надати притулок. Єдиної системи координування такої допомоги не існує. Влада на місцях намагається розробити власні рішення.

Ось список найбільших міст та інформація, де ви можете отримати допомогу з розміщенням:

Гданськ. Допомогу надає Інформаційно-координаційний центр «Гданськ допомагає Україні». Також була створена спеціальна система пошуку житла. Щоб скористатися ним, необхідно зареєструватися на сайті noclegiukraina.qb.com.pl.

Гдиня. Запрацювала цілодобова гаряча лінія для біженців: +48 723 236 666. Вона обслуговується по-українськи.

Бялисток. У пошуку житла допомагає Фонд «Діалог», що надає квартири за підтримку та веде програму «Дім друзів». До фонду приходять і мешканці, які готові прийняти біженців під свій дах. Зв’язатися з фондом можна за телефоном 85 742 40 41 та електронною поштою (ukraina@fundacjadialog.pl). Також діє спеціальна цілодобова гаряча лінія: +48 603 660 052.

Люблін. Питання проживання координує Муніципальний Центр Допомоги Сім’ї разом із працівниками Центру Кризового Втручання та волонтерами. Волонтери надають інформацію за телефоном +48 533 39 15 69.

Краків. Біженці, які перетнули кордон і зареєструвалися в пункті прийому, можуть надіслати свої заяви на пошук квартири за адресою: czk@malopolska.uw.gov.pl або ukraina@muw.pl.

Жешув. Міська влада рекомендує шукати житло через новий безкоштовний сайт www.uasos.org.

Катовіце. Запрацювала цілодобова гаряча лінія українською мовою: +48 32 737 87 87.

Варшава. Допомогу у пошуку житла надають Мультикультурний Центр та Український Дім «Наш вибір» – цілодобова гаряча лінія польською та українською мовами: +48 727 805 764. Допомогу з проживанням надає також Карітас Польська в Службі допомоги мігрантам та біженцям. Центр у Варшаві на площі Гжибовського, 3 / 5.  

Познань. Допомога з проживанням надається лише у пункті прийому в східному залі Познанського Міжнародного Ярмарку на вулиці Глоговській, 14 (біля залізничного вокзалу Познань Головний).

Лудь. Запущена гаряча лінія українською мовою: +48 42 638 59 95 (з 8:00 до 20:00) та +48 42 664 10 81. Ви також можете отримати допомогу електронною поштою, надіславши повідомлення на адресу: lodzkiedlaukrainy@lodz .uw.gov.pl

Ополе. Запрацювала цілодобова гаряча лінія: + 48 881 320 160 та + 48 881 320 165.

Вроцлав. Міська влада закликає людей, які шукають квартиру, повідомляти через офіційний сайт уряду: pomocamukraine.gov.pl або через сайт www.uasos.org.

Зелена Гура. Інформацію про житло можна отримати за телефоном Любуського Воєводського Управління: 95 785 18 59 (телефон довідки польською мовою. Також є гаряча лінія Пункту підтримки біженців: +48 697 662 349 (гаряча лінія обслуговується переважно польською мовою, але за допомогою волонтерів, що володіють українською мовою).

Перелік усіх телефонів довіри, запущених для біженців, можна знайти на сайті: www.gov.pl

Новий портал з пропозиціями проживання

Також останнім часом працює спеціальна платформа UA SOS, яка допомагає біженцям знайти безкоштовне житло, що пропонують люди та установи, які бажають допомогти. Проект підтримують інституції, які користуються великою довірою громадськості: Польська Гуманітарна Акція та Шляхетна Посилка, а також Спілка українців у Польщі та Спілка Митрополій. Щоб отримати допомогу, Вам просто потрібно створити обліковий запис на порталі uasos.org.

Як це працює? Кожна особа, яка хоче надати допомогу, публікує через платформу детальну інформацію про кількість пропонованих місць, місце розташування та час, коли приміщення доступні. З іншого боку, люди, які шукають житло, після визначення своїх критеріїв автоматично отримають інформацію про найкращі для них пропозиції.

Допомога на польському кордоні для українців

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
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ib/gp
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Źródło:
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Źródło:
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Ред.
Źródło:
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Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

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Źródło:
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tvn24.pl
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TVN Grupa Discovery i Polska Akcja Humanitarna podjęły współpracę, aby pomóc uciekającym przed wojną oraz osobom wciąż potrzebującym wsparcia w Ukrainie. Grupa jako patron medialny wspomoże PAH w długofalowym zbieraniu funduszy na kluczowe w perspektywie kolejnych miesięcy działania pomocowe.

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

Polska

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

9 marca 2022, 20:06

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ostatecznie została przyjęta poprawka PiS gwarantująca funkcjonariuszom publicznym bezkarność za złamanie dyscypliny finansów publicznych i złe gospodarowanie pieniędzmi, jeśli popełniliby czyn zabroniony, działając między innymi w celu ochrony życia lub zdrowia wielu osób, w czasie wojny napastniczej przeciwko Polsce lub działań zbrojnych na terytorium RP, terytorium państwa członkowskiego UE, NATO, albo innego państwa graniczącego z Polską lub okupacji na tych terytoriach. We wcześniejszej propozycji rządu zapis dotyczył również okresu stanu wyjątkowego i pandemii.

Specustawa o pomocy ukraińskim uchodźcom przyjęta

Polska

Specustawa o pomocy ukraińskim uchodźcom przyjęta

9 marca 2022, 14:45
Aktualizacja: 9 marca 2022, 22:25

Polska

Aktualizacja:
Autor:
akw,
mkz/tam,
pm
Źródło:
TVN24, PAP

W Wigierskim Parku Narodowym ponad 60 procent terenów zajmują: wody, lasy, góry czy wydmy? Na to pytanie z "Milionerów" odpowiadała pani Joanna Pawlak z Wrocławia.

Co pokrywa ponad 60 procent terenu Wigierskiego Parku Narodowego? Pytanie z "Milionerów"

Ciekawostki

Co pokrywa ponad 60 procent terenu Wigierskiego Parku Narodowego? Pytanie z "Milionerów"

9 marca 2022, 21:05

Ciekawostki

Autor:
mw/pm
Źródło:
Milionerzy TVN