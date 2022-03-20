Втекла з Харкова з осколком у нозі. Їй загрожувала ампутація, але щецінські лікарі ногу врятували

На будинок на сході України, в якому жила 42-річна Ольга впали бомби. Жінка вижила, але в її нозі застряг осколок. У такому стані, лише із зашитою раною, вона втекла з країни, на яку напала Росія, до Польщі. Була небезпека втратити ногу, але допомогли лікарі зі Щеціна, куди добралася українка.

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42-річна Ольга жила з чоловіком і дітьми в багатоквартирному будинку в Харкові. Російські бомби впали на будівлю та дитячий майданчик поблизу. Коли родина втікала до притулку, жінку вразив уламок.

— Ми почули зенітну тривогу. Побігли з дітьми в підвал. Спочатку я подумала, що вдарилася, коли втікала. Я була в шоковому стані, - каже. Чоловік сказав їй, що вона поранена.

— Я підняла сукню. Нога була в крові, - продовжує Ольга.

Втеча від бомб

Поранення жінці в Україні зашили, але через бойові дії медичні служби не змогли надати їй подальшу допомогу. Українка разом з дітьми втекла до Польщі. Вони знайшли притулок у столиці Західного Помор’я.

Рана почала гноїтися. Потрібна була негайна допомога.

- В рані було запалення. Осколок був досить глибоко, приблизно 5-6 сантиметрів, у гомілці. В безпосередній близькості від великих кровоносних судин, - розповів нам професор Анджей Моджеєвський з клінічного відділення загальної хірургії Поморського медичного університету у 109-му військовому шпиталі в Щецині.

Операція пройшла успішно

Запалення загострилося б в будь-який момент. Це, як підкреслив проф. Моджеєвський, могло скінчитися ампутацією ноги.

Лікарі вчасно витягли осколок та запобігли небезпеці. Операція пройшла без ускладнень. Після вихідних пані Ольга, ймовірно, зможе вийти з лікарні та повернутися до своїх близьких.

Як повідомила в суботу вранці прикордонна служба, з 24 лютого, тобто з моменту вторгнення Росії, з України вже прибули 2 041 391 особа. Багато хто з біженців потребує медичної допомоги.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24