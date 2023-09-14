"Вражаючий масштаб". Експерти здивовані ситуацією на заправних станціях

Незважаючи на зростання світових цін на сиру нафту та готове паливо, на автозаправних станціях у Польщі панують знижки. Їх масштаб у випадку бензину EU95 та дизельного палива вражає, - відзначив у середу портал e-petrol.pl.

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Згідно з даними e-petrol.pl, після знижки в 21 грош літр бензину 95 коштує в середньому 6,39 злотого і є найдешевшим цього року. Середня ціна літра дизельного палива впала на 18 грошів - до 6,25 злотого. З тенденції до зниження випав лише автогаз, який подорожчав на 7 грошів і нині коштує в середньому 2,89 злотого за літр - наголошує портал.

Як зазначає e-petrol.pl, дані порталу показують, що цього тижня зафіксовано на станціях вже й такі низькі ціни 6,12 злотого за літр бензину 95 і 6 злотих за таку ж кількість дизельного палива.

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Де найдешевше, де найдорожче?

Портал повідомив, що цього тижня найдешевший 95-й бензин був в Опольському, Поморському та Свєнтокшиському воєводствах, де літр коштує в середньому 6,37 злотого. Найдешевше дизельне пальне у Свєнтокшиському воєводстві - 6,22 злотого за літр, а в Куявському та Поморському воєводствах найнижча ціна за літр автогазу - 2,77 злотого.

В повідомленні додано, що найдорожчі ціни на Західному Помор'ї, Люблінщині та Нижній Сілезіх. У Західнопоморському воєводстві найдорожчий 95-й бензин коштує - 6,52 злотого за літр, у Люблінському воєводстві дизельне паливо коштує 6,42 злотого за літр, а в Нижньосілезькому воєводстві найдорожчий автогаз, який коштує в середньому 2,99 злотого за літр.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP